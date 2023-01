Ελληνοτουρκικά: 11.250 προκλήσεις από την Άγκυρα σε έναν χρόνο

Με αφορμή τις πρόσφατες επισκέψεις της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων σχεδόν στο σύνολο των νησιών και νησίδων της ελληνοτουρκικής θαλάσσιας οριογραμμής αλλά και στους στρατιωτικούς σχηματισμούς του Εβρου για την ανταλλαγή ευχών με το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί εκεί, η Αγκυρα επιχείρησε να ασκήσει επιπλέον πίεση προς τη χώρα μας κλιμακώνοντας τις προκλήσεις της τόσο στον αέρα όσο και στη θάλασσα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως τις τελευταίες ημέρες η δραστηριότητα της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας θεωρείται πως έχει αυξηθεί σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ σημαντική κινητικότητα παρατηρείται πλέον και από την πλευρά του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού. Χαρακτηριστικό ήταν το επεισόδιο που σημειώθηκε σήμερα, πρωινές ώρες, όταν τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία προς αναγνώριση τριών τουρκικών αλιευτικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της νήσου Φαρμακονησίου, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος η τουρκική ακταιωρός, εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό τον εμβολισμό του σκάφους του Λιμενικού. Μάλιστα. στη διάρκεια των επικίνδυνων αυτών ελιγμών, η πλώρη της τουρκικής ακταιωρού λίγο έλειψε να χτυπήσει την πρύμνη του ελληνικού σκάφους. Το πλήρωμα του σκάφους του Λιμενικού προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα και η τουρκική ακταιωρός αποχώρησε από το σημείο κατευθυνόμενη ανατολικά προς τα τουρκικά παράλια. Ο τουρκικός… εκνευρισμός «Τις τελευταίες εβδομάδες η τουρκική πλευρά δείχνει έναν επιπλέον εκνευρισμό, ο οποίος εκφράζεται κυρίως μέσω της αύξησης του αριθμού της συμμετοχής τουρκικών μαχητικών που επιχειρούν δίπλα στα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη (UAV) τύπου Bayraktar TB2 και Anka, που μέχρι πρότινος κατείχαν τη μερίδα του λέοντος στις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Η ίδια αναλογία παρατηρείται επίσης και στις υπερπτήσεις. Η Τουρκία επιλέγει όλο και περισσότερο, κατά τις τελευταίες εβδομάδες αντί για drones, να στέλνει μαχητικά για υπερπτήσεις σε ελληνικά νησιά και νησίδες που αμφισβητεί την κυριαρχία τους, αναβαθμίζοντας έτσι και τον βαθμό απειλής της» αναφέρουν κύκλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, συμπληρώνοντας πως η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη στο Αιγαίο εξαιτίας του γεγονότος πως η συντριπτική πλειονότητα των τουρκικών μαχητικών πετάει πλέον φέροντας πυραύλους, κάτι το οποίο «συνιστά μία επιπλέον μεταβολή της τουρκικής επιθετικότητας στο Αιγαίο, αυξάνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο ενός πιθανού ατυχήματος με απροσδιόριστες συνέπειες για τη σταθερότητα στην περιοχή». Να επισημάνουμε πως, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, από την αρχή του 2022 έως και σήμερα έχουν σημειωθεί περισσότερες από 11.250 παραβιάσεις και παραβάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου από παραπάνω από 2.450 τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη καθώς και UAV. Η τουρκική, μάλιστα, δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα έντονη κατά τον Σεπτέμβριο, οπότε καταγράφηκαν 1.802 παραβιάσεις, αλλά και κατά τον μήνα Δεκέμβριο, οπότε ο αριθμός τους ξεπέρασε τις 1.200. Παράλληλα, σταθερά διψήφιος, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ήταν και ο αριθμός των υπερπτήσεων στις οποίες προχώρησε η τουρκική Πολεμική Αεροπορία, με τις περισσότερες από αυτές να καταγράφονται τους μήνες Απρίλιο (85) και Σεπτέμβριο (28), ενώ αυξημένος ήταν ο αριθμός τους και κατά τον Δεκέμβριο, καθώς μέσα σε δύο μόλις ημέρες, στις 20 και στις 21 του μήνα, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 16 πτήσεις άνωθεν ελληνικών νησιών και νησίδων κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Χωρικά ύδατα Την ίδια στιγμή εξαιρετικά αυξημένες εμφανίζονται να είναι οι τουρκικές προκλήσεις και στη θάλασσα, με το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό και την Ακτοφυλακή να προχωρούν μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου σε 1.436 παραβιάσεις των εθνικών χωρικών μας υδάτων. Να σημειώσουμε πως τις τελευταίες ημέρες η εν λόγω δραστηριότητα καταγράφεται ακόμη πιο έντονα, ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο, κάτι το οποίο, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, οφείλεται σε δύο λόγους: πρώτον, στις επισκέψεις που πραγματοποιούν σε μονάδες και ακριτικά φυλάκια των Ε.Δ. με αφορμή την ανταλλαγή ευχών με το στρατιωτικό προσωπικό για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τόσο ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος και ΥΦΕΘΑ Νίκος Χαρδαλιάς όσο και η στρατιωτική ηγεσία του στρατεύματος, γεγονός το οποίο έχει ενοχλήσει την Αγκυρα. Δεύτερον, στην προσπάθεια της Τουρκίας να καταδείξει την ενόχλησή της για την εξέλιξη της Αλεξανδρούπολης σε βασικό κόμβο για τον ανεφοδιασμό και υποστήριξη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα Βαλκάνια και κατ’ επέκταση στην Ανατολική Ευρώπη. Η συγκεκριμένη ενόχληση, πέρα από τις απειλητικές δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας, επιχειρείται κατά καιρούς να μεταφερθεί και επί του πεδίου μέσω της εκδήλωσης επιθετικής δράσης στο βόρειο Αιγαίο. Στο πλαίσιο αυτό να σημειώσουμε πως την περασμένη εβδομάδα μία τουρκική κορβέτα για αρκετή ώρα έμπαινε και έβγαινε στα ελληνικά χωρικά ύδατα δυτικά της Λέσβου και της Λήμνου, προκαλώντας την κινητοποίηση των ελληνικών πολεμικών πλοίων που εκτελούσαν χρέη σκοπού στην περιοχή. Ενδεικτικό, άλλωστε, της ενόχλησης που προκάλεσε στην Αγκυρα η συνεχής παρουσία και οι διαδοχικές επισκέψεις που πραγματοποίησε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ε.Δ. σε νησιά και νησίδες του Αιγαίου, αποτέλεσε τον μπαράζ των επιθέσεων που δέχεται εδώ και σχεδόν 10 ημέρες ο Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος από το σύνολο σχεδόν των τουρκικών ΜΜΕ. Ειδήσεις σήμερα: ΕΟΔΥ: Θερίζει η γρίπη σε όλες τις ηλικίες – Αύξηση θανάτων και εισαγωγών από κορωνοϊό Γιόγκα: Δάσκαλοι καταγγέλλουν στο TikTok ότι έχει μετατραπεί σε… πορνό Τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε σκάφος του Λιμενικού, που απάντησε με προειδοποιητικές βολές

