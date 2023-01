Εύα Καϊλή: Πρωτοχρονιά στη φυλακή με μία τηλεόραση – Γιατί δεν μπορεί να δει την κόρη της Με ελάχιστα άτομα επικοινώνησε η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πρωτοχρονιά στις φυλακές, με μία τηλεόραση, έκανε φέτος η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή μετά την απόφαση των βελγικών αρχών να παρατείνουν την προφυλάκιση της. Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποδέχθηκε τη νέα χρονιά μέσα στις φυλακές του Χάρεν. Επικοινώνησε δε με ελάχιστα άτομα μέσω τηλεφώνου που έχει στο κελί και το οποίο παρακολουθείται. Η ίδια έχει ζητήσει πολλές φορές να δει την κόρη της. Όμως το αίτημά της δεν έχει ικανοποιηθεί, καθώς οι αρχές ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει προσωπικό στις φυλακές που κρατείται. Η θέση της είναι πολύ δύσκολη, καθώς οι κατηγορίες που την βαραίνουν είναι βαριές. Η επανεξέταση του αιτήματός της για να βγει από τη φυλακή αναμένεται γύρω στις 20 Ιανουαρίου. Την ίδια ώρα, νέες αποκαλύψεις αναμένονται το επόμενο διάστημα για το Qatargate, που έχει πλήξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με την La Reppublica, ο Εισαγγελέας Μισέλ Κλεζ περνά την έρευνα στη «Φάση 2». Πολύ σύντομα, πιθανόν, αναμένεται ότι θα καταθέσει αίτημα για άρση ασυλίας για τους ευρωβουλευτές Μάρκ Ταραμπελά και Αντρέα Κοτσολίνο. Τα στοιχεία που βαραίνουν την Εύα Καϊλή Η Εύα Καϊλή αρνείται ότι εμπλέκεται στο σκάνδαλο και δηλώνει ότι μετάνιωσε που εμπιστεύθηκε «τυφλά», όπως υποστηρίζει, τον σύντροφό της. Πλην άλλων στοιχείων, ιδιαίτερα επιβαρυντικό φέρεται είναι το στοιχείο των μπιμπερό της ανήλικης κόρης της, που βρέθηκαν στη βαλίτσα με τα χρήματα, την οποία μετέφερε ο πατέρας της κατόπιν αιτήματός της. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Le Soir και την ιταλική La Repubblica, φέρεται να κινητοποιήθηκε το πρωί της 9ης Δεκεμβρίου, προκειμένου να αποφύγει την ύπαρξη ενοχοποιητικών στοιχείων στο περιβάλλον της, στοιχεία που υπήρχαν πιθανά στο σπίτι όπου ζούσε με τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζόρτζι. Η ίδια κλήθηκε να απαντήσει σε τρία ερωτήματα: 1. Σε ποιον ανήκαν τα χρήματα, 2. Γιατί βρέθηκαν σπίτι της και 3. Γιατί ζήτησε από τον πατέρα της να τα κρύψει, όταν έμαθε για τη σύλληψη του Τζόρτζι. Στις αρχές, η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου υποστήριξε ότι βρήκε την επίμαχη βαλίτσα με τις δεσμίδες ευρώ, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα κινητό τηλέφωνο. Μετά από αυτά, όπως εξήγησε στις Αρχές, «τηλεφώνησα στον πατέρα μου, ο οποίος ήταν με την κόρη μου. Του ζήτησα να έρθει να πάρει τη βαλίτσα», δήλωσε. «Ήξερα ότι ο πατέρας μου θα ήταν με την κόρη μου, γιατί είχα βάλει μπιμπερό στη βαλίτσα», πρόσθεσε. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cphhbj150pt5) Πότε θα επανεξεταστεί η προσωρινή κράτηση Ο δικηγόρος των Βρυξελλών Νίκος Κορογιαννάκης. εξήγησε ότι η προσωρινή κράτηση ισχύει για ένα μήνα στο Βέλγιο. Μέχρι τις 22 Ιανουαρίου πρέπει να υπάρξει νέα συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου και επειδή 22 Ιανουαρίου είναι Κυριακή, δύο-τρεις ημέρες πριν από αυτή την ημερομηνία θα υπάρξει επανεξέταση του αιτήματος, κάτι το οποίο γίνεται αυτεπάγγελτα. Για να εξεταστεί το αίτημα, «δεν χρειάζεται να υπάρξει αίτηση της Εύας Καϊλή και των υπολοίπων», είπε ο κ. Κορογιαννάκης. «Η έρευνα εξελίσσεται κανονικά. Η κ. Καϊλή εξετάστηκε και μια δεύτερη φορά. Θα υπάρξουν νέες ανακριτικές διαδικασίες. Στο μεταξύ αναμένει ο ανακριτής την έκδοση των δύο συλληφθέντων στην Ιταλία. Πιθανότατα υπάρχουν αιτήσεις άρσης ασυλίας εν ενεργεία ευρωβουλευτών. Υπάρχουν τρία ονόματα τα οποία κυκλοφορούν στις εφημερίδες», τόνισε. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει την εσωτερική του διαδικασία μέσα στον Ιανουάριο. Όσοι αποδέχονται την άρση της ασυλίας τους, υπάρχει δυνατότητα ολοκληρωθεί η διαδικασία στην ολομέλεια του Ιανουαρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε θα υπάρχουν δικαστικές εξελίξεις μέσα στον Ιανουάριο, οι οποίες θα είναι σημαντικές», πρόσθεσε. Ειδήσεις σήμερα: Σε σοβαρή κατάσταση ο ηθοποιός Τζέρεμι Ρένερ – Η προφητική ανάρτηση Οι Παπανδρέου ξανάρχονται αλλά σε άλλους ρόλους… BEST OF NETWORK 05.01.2023, 13:15 05.01.2023, 13:30 30.12.2022, 10:51 05.01.2023, 12:05 05.01.2023, 12:06 05.01.2023, 16:15

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )