Εύα Καϊλή: Τελικά, θα δει την Παρασκευή την κόρη της για τρεις ώρες στη φυλακή Νωρίτερα, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι οι βελγικές αρχές είχαν απορρίψει τα αιτήματα Καϊλή τόσο να την επισκέπτεται το παιδί της στη φυλακή όσο και την βλέπει μέσω Skype Άλλαξαν στάση, κατά πληροφορίες, οι βελγικές αρχές απέναντι στην Εύα Καϊλή και ειδικότερα ως προς το αίτημά που είχε καταθέσει να βλέπει το παιδί της. Αν και νωρίτερα σήμερα είχε γίνει γνωστό από τις Βρυξέλλες ότι οι Αρχές του Βελγίου είχαν απορρίψει το διπλό αίτημά της να συναντά τη μικρή κάποιες μέρες μέσα στη φυλακή ή να την βλέπει μέσω Skype όσο βρίσκεται με τον παππού της, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι την ερχόμενη Παρασκευή, ανήμερα των Φώτων και για τρεις ώρες, η Εύα Καϊλή θα μπορέσει να δει τη 2χρονη κόρη της στις φυλακές του Χάρεν. Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε ζητήσει να συναντά την μόλις δύο ετών κόρη της κάποιες μέρες μέσα στη φυλακή ή να την βλέπει μέσω Skype, όσο βρίσκεται με τον παππού της. Ωστόσο, και τα δύο αιτήματα είχαν απορριφθεί, όπως ανέφερε το μεσημέρι σε δηλώσεις του ο συνήγορός της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Αυτή η άρνηση είχε φέρει ένα ξέσπασμα της Εύας Καϊλή μέσα από το κελί της. Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, η Εύα Καϊλή είπε χαρακτηριστικά: «Βασανίζομαι. Είναι άδικο αυτό. Δεν αντέχω. Καταρρέω. Τι τους φταίει η μικρή και την κρατάνε μακριά μου;». Ειδήσεις σήμερα: Βέροια: «Σκότωσε το μωρό της από εκδίκηση στον σύντροφό της» λέει ο παππούς της 29χρονης Φρίκη στην Κίνα – Καίνε νεκρούς από Covid ακόμα και στους δρόμους Πλεύρης: Υπάρχει επάρκεια γενοσήμων για αντιπυρετικά, αντιβιώσεις και παιδικά φάρμακα BEST OF NETWORK 04.01.2023, 13:54 04.01.2023, 16:11 03.01.2023, 13:53 04.01.2023, 22:25 04.01.2023, 22:29 04.01.2023, 18:25

