Η ζήτηση για απασχόληση παρέμεινε υψηλή στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, καθώς οι εταιρείες συνέχισαν να αναζητούν εργαζόμενους για να καλύψουν τις θέσεις εργασίας παρά τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο ύφεσης, σύμφωνα με την έκθεση JOLTS που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εργασίας.

Η έκθεση έδειξε ότι οι κενές θέσεις εργασίας ανήλθαν σε 10,46 εκατομμύρια, μειωμένες ελάχιστα σε σχέση με το σύνολο του Οκτωβρίου και πάνω από τα 10 εκατομμύρια που προέβλεπε η FactSet.

Η έρευνα JOLTS παρακολουθείται στενά από τους αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για ενδείξεις χαλάρωσης της αγοράς εργασίας, οι οποίες συνεκτιμώνται στις αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική και εκτιμάται ότι σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία η FED θα μπορούσε να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων σε υψηλότερο επίπεδο από ότι αναμενόταν.

Number of job openings, hires, and total separations change little in November https://t.co/1SRAm0teYe #JOLTS #BLSdata

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) January 4, 2023