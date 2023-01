Θεοδωρικάκος: Εξιχνιάστηκε το 90% των εγκλημάτων Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε ότι υπάρχει σημαντική μείωση στο ποσοστό των ανθρωποκτονιών Το ποσοστό εξιχνίασης εγκλημάτων στη χώρα έφτασε στο 90% δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στην καθιερωμένη τελετή για τις ευχές στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου για το νέο χρόνο, από την πολιτική, στρατιωτική, δικαστική και πνευματική ηγεσία Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα δημοσιοποιήσει στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα. Μεταξύ αυτών, θα δοθούν στοιχεία που δείχνουν ότι το 2022 υπήρξε σημαντική μείωση του αριθμού των ανθρωποκτονιών ενώ σημειώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό εξιχνίασης εγκλημάτων, το οποίο έφθασε στο 90%. Ειδήσεις σήμερα: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εύχεται «καλή χρονιά» με μια οικογενειακή φωτογραφίαΘερμό το πρώτο τρίμηνο του 2023 στην Ελλάδα – Περισσότερα κύματα καύσωνα φέτος Έριξαν πυροτεχνήματα στο μπαλκόνι και «λαμπάδιασαν» την τέντα – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 05.01.2023, 09:46 05.01.2023, 08:05 05.01.2023, 09:13 04.01.2023, 22:25 04.01.2023, 22:29 04.01.2023, 15:00

