Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Στην Προεδρική Φρουρά για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη δοξολογία ευχήθηκε στους εύζωνες για τη νέα χρονιά Στην προεδρική φρουρά μετέβη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετά το προεδρικό μέγαρο, όπου υποδέχθηκε τους εκπροσώπους της πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Η κυρία Σακελλαροπούλου ευχήθηκε στους εύζωνες για τη νέα χρονιά, ενώ έδωσε το παρών στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Μάλιστα ανέφερε ότι προεδρική φρουρά αποτελεί κομμάτι της εθνικής ταυτότητας και η ακτινοβολία της υπερβαίνει τα όρια της πατρίδας. Σε δήλωση της η πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε: «Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας και φέτος στην παραδοσιακή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η εμβέλεια της Προεδρικής Φρουράς υπερβαίνει τα όρια της πατρίδας μας, ο Εύζωνας είναι σύμβολο και μέρος της εθνικής μας ταυτότητας, το ζείτε και στα ταξίδια σας στο εξωτερικό. Ο τρόπος που ασκείτε τα καθήκοντά σας και η αφοσίωσή σας στην παράδοση του θεσμού είναι συγκινητικός και αποδεικνύει πόση ακτινοβολία έχει και στα νεότερα παιδιά. Εύχομαι σε όλους σας τα καλύτερα, να συνεχίσετε έτσι να υπηρετείτε την Προεδρική Φρουρά για όσο διάστημα θα είστε εδώ, μέχρι να σας διαδεχθούν οι επόμενοι. Κάθε καλό για τη χρονιά που έρχεται, πάνω απ’ όλα υγεία, αντοχές και δύναμη. Ευχές για εσάς και τις οικογένειές σας». Το πρωί, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στη δοξολογία για τον εορτασμό του νέου έτους στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και στη συνέχεια δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ευχές από εκπροσώπους της πολιτικής, στρατιωτικής, θρησκευτικής και πνευματικής ηγεσίας. Ειδήσεις σήμερα: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εύχεται «καλή χρονιά» με μια οικογενειακή φωτογραφίαΘερμό το πρώτο τρίμηνο του 2023 στην Ελλάδα – Περισσότερα κύματα καύσωνα φέτος Έριξαν πυροτεχνήματα στο μπαλκόνι και «λαμπάδιασαν» την τέντα – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 05.01.2023, 11:55 05.01.2023, 13:30 30.12.2022, 10:51 05.01.2023, 12:05 05.01.2023, 12:06 05.01.2023, 10:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )