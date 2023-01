Μητσοτάκης: Η ανακοίνωση για αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν έχει σχέση με τις εκλογές Ανταλλαγή ευχών με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο – Ποιοι ήταν εκεί Η ανακοίνωση για τον κατώτατο μισθό δεν έχει σχέση με τις εκλογές, θέλω να το αποσαφηνίσω, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η μετάθεση της αύξησης κατά ένα μήνα σχετίζεται με το τέλος του α’ τριμήνου, ενώ τον Απρίλιο ξεκινά η τουριστική περίοδος, με πολύ κόσμο να απασχολείται στον τουριστικό κλάδο. Χθες, ο πρωθυπουργός, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, έκανε αναφορά στα θετικά βήματα που έγιναν το 2022 για τη χώρα αλλά και σε αυτά που έρχονται το 2023, με βασικότερο την αύξηση του κατώτατου μισθού. «Από την 1η Απριλίου, νωρίτερα από πέρυσι, θα αυξηθεί και πάλι ο κατώτατος μισθός», είπε. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο για ευχές στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Εκεί βρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής, στρατιωτικής, θρησκευτικής και πνευματικής ηγεσίας, όπως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και η υπουργός Πολιτισμού κυρία Μενδώνη. Ευχές στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας έδωσε ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται στη Βραζιλία, εκπροσώπησε ο Γιάννης Δραγασάκης και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ο Κώστας Σκανδαλίδης. Επίσης, στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκαν ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Ειδήσεις σήμερα: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εύχεται «καλή χρονιά» με μια οικογενειακή φωτογραφίαΘερμό το πρώτο τρίμηνο του 2023 στην Ελλάδα – Περισσότερα κύματα καύσωνα φέτος Έριξαν πυροτεχνήματα στο μπαλκόνι και «λαμπάδιασαν» την τέντα – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 05.01.2023, 11:55 05.01.2023, 13:30 30.12.2022, 10:51 05.01.2023, 12:05 05.01.2023, 12:06 05.01.2023, 10:30

