Νέες ευθείες απειλές Ακάρ: Λάθος οι υπολογισμοί της Ελλάδας για το Καστελόριζο «Αν και απλώνουμε το χέρι της ειρήνης, η Ελλάδα επιμένει σε προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις που αυξάνουν την ένταση» είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Πολεμική ρητορική υιοθέτησε για άλλη μια φορά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, που όχι μόνο κατηγόρησε την Ελλάδα για προκλητικές ενέργειες, αλλά προειδοποίησε και με επιστροφή του λογαριασμού, ενώ υποστήριξε ότι οι υπολογισμοί της Αθήνας για το Καστελόριζο είναι λανθασμένοι. «Αν και απλώνουμε το χέρι της ειρήνης, η Ελλάδα επιμένει να συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες και τη ρητορική που αυξάνει την ένταση. Είμαστε σε επιφυλακή, δεν έχουμε επιτρέψει κανένα τετελεσμένο μέχρι στιγμής, ούτε θα το πράξουμε» είπε. Ο Ακάρ μετείχε σε πτήση αεροσκάφους την τελευταία ημέρα του χρόνου και επιθεώρησε από αέρος τα στοιχεία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, μαζί με τον διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα κατηγορεί ψευδώς την Τουρκία για επεκτατικότητα και ρεβιζιονιστικές πολιτικές για να καλύψει τα δικά της λάθη. Για το Καστελόριζο ανέφερε: «ακόμα επιμένουν να μην το βλέπουν. Θέλουν μία περιοχή θαλάσσια δικαιοδοσίας 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων για ένα νησί 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, εξοπλίζουν τα νησιά κατά παράβαση των διεθνών συμφωνιών. Οι δραστηριότητές μας είναι σε κατάσταση επαγρύπνησης. Δεν έχουμε επιτρέψει κανένα τετελεσμένο μέχρι στιγμής, ούτε θα το πράξουμε». Ειδήσεις σήμερα: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εύχεται «καλή χρονιά» με μια οικογενειακή φωτογραφίαΘερμό το πρώτο τρίμηνο του 2023 στην Ελλάδα – Περισσότερα κύματα καύσωνα φέτος Έριξαν πυροτεχνήματα στο μπαλκόνι και «λαμπάδιασαν» την τέντα – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 05.01.2023, 11:30 05.01.2023, 08:05 30.12.2022, 10:51 04.01.2023, 22:25 04.01.2023, 22:29 04.01.2023, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )