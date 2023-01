Ο Μητσοτάκης αποφασίζει εκλογές στην Ελλάδα «κοιτώντας» την Τουρκία, λέει η Hurriyet Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα υποστηρίζει πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτακης, θα αποφασίσει την ημερομηνία εκλογών με βάση το πότε θα στηθούν οι κάλπες στην γείτονα Παναγιώτης Σαββίδης 05.01.2023, 10:36 «Το μέλημα του Μητσοτάκη είναι οι εκλογές στην Τουρκία», σχολιάζει πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Hurriyet, αναφερόμενο στις επικείμενες εκλογές στην Ελλάδα και πως αυτές – σύμφωνα με το δημοσίευμα – θα επηρεαστούν από τις κάλπες στην Τουρκία. «Στην Ελλάδα, που ετοιμάζεται να πάει σε εκλογές την άνοιξη, η προσοχή στρέφεται στην ημερομηνία των εκλογών στην Τουρκία, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει να μην αλληλεπικαλύπτονται οι εκλογές στις δύο χώρες», αναφέρει η εφημερίδα, σημειώνοντας πως ο πρωθυπουργός θέλει να ορίσει τις εκλογές στην Ελλάδα ανάλογα με την ημερομηνία που θα διεξαχθούν στην Τουρκία, μετά και την πρόσφατη εξαγγελία του Ταγίπ Ερντογάν για πρόωρη προσφυγή στην κάλπη. «Αν συμπέσουν οι εκλογές η ένταση μπορεί ξαφνικά να κλιμακωθεί λόγω αμοιβαίας σκληρής ρητορικής. Στο διάστημα του 1,5 μήνα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εκλογικής διαδικασίας στην Ελλάδα θα σχηματιστεί προσωρινή κυβέρνηση, στην οποία θα αντικατασταθούν ο σημερινός πρωθυπουργός και οι υπουργοί», γράφει η Hurriyet, κάνοντας αναφορά σε ελληνικά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Τουρκία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την περίοδο ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις στην χώρα μας, για να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο. Ειδήσεις σήμερα: Βασίλης Τόπαλος: 25χρονος Γεωργιανός με εμπειρία 200 αγώνων ο αντίπαλος του στο σπάρινγκ Φρίκη στη Βέροια: Τη διαδρομή που ακολούθησε η 29χρονη αναζητούν οι Αρχές Κορωνοϊός: Μέρες του 2019 ζει η Κίνα – Άγνωστος ο αριθμός νεκρών και νοσούντων από Covid-19 Παναγιώτης Σαββίδης 05.01.2023, 10:36 BEST OF NETWORK 05.01.2023, 09:46 05.01.2023, 08:05 05.01.2023, 09:13 04.01.2023, 22:25 04.01.2023, 22:29 04.01.2023, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )