Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε αλλαγή του χρόνου με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Δείτε βίντεο – «Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά που καθημερινά κάνετε» Οι πρωτοχρονιάτικες ευχές του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου στους αστυνομικούς εν υπηρεσία. Αλλαγή του χρόνου στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης στη ΓΑΔΑ έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρουσία της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας ο Υπουργός απηύθυνε δια ασυρμάτου τις ευχές στους αστυνομικούς που υποδέχτηκαν το 2023 εν υπηρεσία. Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε: «Απόψε αλλαγή του χρόνου στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης. Με τους ανθρώπους που μοχθούν για την ασφάλειά μας και είναι μακριά τους δικούς τους ανθρώπους τέτοιες ώρες. Σας στέλνω τις πιο θερμές ευχές μου, χρόνια πολλά καλή χρονιά με υγεία και δύναμη σε εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, τις οικογένειες σας Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά που καθημερινά κάνετε για να προστατεύσετε τη σπουδαιότερη αξία – την ανθρώπινη ζωή – και τις περιουσίες των συνανθρώπων μας στην καθημερινή προσπάθεια ενάντια στην εγκληματικότητα. Το έργο που κάνετε είναι ανεκτίμητο και έχει την ευγνωμοσύνη όλης της ελληνικής κοινωνίας: από τα σύνορα μας στον Έβρο ως κάθε γωνία της ελληνικής γης και κάθε γειτονιά του λεκανοπεδίου Αττικής. Εύχομαι το 2023 να είναι μια χρονιά με ειρήνη, αγάπη στις οικογένειες σας, ενότητα για τους Έλληνες, ευημερία και δικαιοσύνη για όλους». Ειδήσεις σήμερα: Μαρί-Σαντάλ: Το love story με τον Παύλο και ο τοκετός στον οποίο κόντεψε να πεθάνει Οι Αρβανίτες της Αθήνας και το όνομα της Πλάκας Έτσι αποχαιρέτησε η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ το 2022 BEST OF NETWORK 05.01.2023, 09:09 05.01.2023, 08:05 03.01.2023, 13:53 04.01.2023, 22:25 04.01.2023, 22:29 04.01.2023, 19:00

