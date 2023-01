Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την Ήπειρο και την Κρήτη στον Νίκο Ανδρουλάκη «Το 2023 να φέρει θετικές αλλαγές για τον τόπο και την ανθρωπότητα», εύχθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την Ήπειρο και την Κρήτη άκουσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη ο κ. Ανδρουλάκης υποδέχτηκε μέλη της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, που χόρεψαν παραδοσιακούς σκοπούς και δώρισαν στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ένα ηπειρώτικο σκόπι. «Εύχομαι το 2023 να φέρει θετικές αλλαγές για τον τόπο και την ανθρωπότητα. Την προηγούμενη χρονιά, δυστυχώς, ζήσαμε έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης με χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες, αλλά και μια νέα οικονομική κρίση. Οφείλουμε αυτές τις στιγμές να επιδεικνύουμε το μέγιστο βαθμό αλληλεγγύης και συνέπειας. Το πολιτικό σύστημα να αποδείξει με τις πράξεις του ότι αγωνίζεται για το δημόσιο συμφέρον, για το εθνικό συμφέρον με ρεαλισμό. Εύχομαι η νέα χρονιά να φέρει αλλαγές και εμείς να έχουμε τη δύναμη να τις υπηρετήσουμε για το καλό του τόπου» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. «Όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη τη μεγάλη και ο ήλιος ολοπράσινος να ανατείλει πάλι. Μάχη σκληρή θα δώσουμε νέοι, μικροί, μεγάλοι, να φέρουμε την αλλαγή στην Ελλάδα πάλι» ήταν η μαντινάδα, που αφιέρωσε στον Νίκο Ανδρουλάκη ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης. Κέρδισαν τις εντυπώσεις τα μικρά κρητικόπουλα χορεύοντας χανιώτικο συρτό και μαλεβιζιώτη. Ειδήσεις σήμερα: Τα «στιχάκια» και τα «ρεφρέν» «έκαψαν» τον Αδαμαντίδη για το κύκλωμα κοκαΐνης Γαλλικές φρεγάτες made in Greece προαναγγέλλει ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Το πρώτο κοινό στιγμιότυπο Μάστορα και Καληφώνη – Μαζί στο κρεβάτι BEST OF NETWORK 05.01.2023, 18:15 05.01.2023, 18:26 30.12.2022, 10:51 05.01.2023, 12:05 05.01.2023, 12:06 05.01.2023, 16:15

