Τουρκία: Ενοχλούνται από τις πινακίδες «Δεν Ξεχνώ» σε ελληνικές πόλεις Στο στόχαστρο τουρκικών ΜΜΕ πινακίδες που υπενθυμίζουν την τουρκική κατοχή του βόρειο τμήματος της Κύπρου Ενοχλούν τα τουρκικά ΜΜΕ πινακίδες, τοποθετημένες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, που υπενθυμίζουν την τουρκική κατοχή του βόρειο τμήματος της Κύπρου. Δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, κάνουν λόγο για «βρώμικη προπαγάνδα» εκ μέρους της χώρας μας, κατηγορώντας την για «αλαζονεία» μη αναγνωρίζοντας την λεγόμενη «ΤΔΒΚ» στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού. Πρόκειται για πινακίδες που τοποθετήθηκαν παλαιότερα, κυρίως με πρωτοβουλίες -κατά τόπων- Συλλόγων Κυπρίων. «Η Ελλάδα, που επιδιώκει λύση ενιαίου κράτους αγνοώντας την «ΤΔΒΚ» στην Κύπρο, συνεχίζει την αλαζονική της στάση. Οι Έλληνες, που δεν αποδέχτηκαν την ειρηνευτική επιχείρηση του 1974 στην Κύπρο με την οποία οι Τ/Κ σώθηκαν από τη σφαγή, συνεχίζουν να παρουσιάζουν το έδαφος της «ΤΔΒΚ» ως κομμάτι πνιγμένο στο αίμα» σχολιάζει το δίκτυο Haber7.com, αποκαλώντας προκλητικά την τουρκική εισβολή ως «ειρηνευτική επιχείρηση». «Οι πινακίδες αποτυπώνουν την προκλητική στάση της Ελλάδας που η ίδια έθεσε σε κίνδυνο την ειρήνη στην Κύπρο. Σε πόλεις της Ελλάδας γίνεται βρώμικη προπαγάνδα, με την απεικόνιση της περιοχής της «ΤΔΒΚ» ματωμένη στον χάρτη του νησιού» γράφει η εφημερίδα Aydinlik, μιλώντας για «σπόρους μίσους που φυτεύονται στην ελληνική κοινωνία» με τις συγκεκριμένες πινακίδες που βρίσκονται στις εισόδους της Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Θεσσαλονίκης κ.ά. «Σε πινακίδες που αναρτήθηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ο χάρτης της «ΤΔΒΚ» είναι βαμμένος με αίμα. Με την έκφραση : «Δεν Ξεχνώ την Κύπρο» θέλουν να εμφυσήσουν το μίσος στην ελληνική κοινωνία» σχολιάζει ρεπορτάζ του A Haber, Yunanistan’ın çeşitli yerlerine asılan tabelalarda, KKTC haritası kanla resmedildi ▪️”Kıbrıs’ı unutmadık” ifadeleri ile Yunan toplumuna nefret aşılanmak istendi.pic.twitter.com/t3yetVNpUv — EHA MEDYA (@eha_medya) January 3, 2023 Η εφημερίδα Yeni Akit παρουσιάζει τη φωτογραφία του πρώην Τούρκου βουλευτή Σεβκί Γιλμάζ, μπροστά από την πινακίδα με το «Δεν Ξεχνώ» έξω από την Καβάλα, και τα όσα υποστήριξε στα κοινωνικά δίκτυα πως οι πινακίδες αυτές «σπέρνουν τους σπόρους του μίσους στην ελληνική κοινωνία». Ειδήσεις σήμερα: Ανάγκασαν Ρομά στην Πάτρα να πει τα κάλαντα γονατιστός και του ‘βαλαν φωτιά! Πώς το TikTok εξελίχθηκε από πιθανό «κατάσκοπο» σε «Δούρειο Ίππο» για τις ΗΠΑ Στην εντατική ο Τζέρεμι Ρένερ, θα χρειαστεί και δεύτερο χειρουργείο BEST OF NETWORK 05.01.2023, 18:15 05.01.2023, 18:26 30.12.2022, 10:51 05.01.2023, 12:05 05.01.2023, 12:06 05.01.2023, 16:15

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )