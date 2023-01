Τσίπρας: Συνάντησε στη Βραζιλία την Αντιπρόεδρο και υπουργό Εργασίας της Ισπανίας Συζήτησαν για την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα αλλά και τη συνεργασία προοδευτικών Ευρωπαϊκών δυνάμεων Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνάντησε την Αντιπρόεδρο και Υπουργό Εργασίας της Ισπανίας, Yolanda Diaz με την οποία συνομίλησε για την προσπάθεια της ισπανικής κυβέρνησης για ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και για τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να μην μετακυλισθεί το κόστος της ενεργειακής κρίσης στην κοινωνία. Παράλληλα, συνομίλησαν για την συνεργασία όλων των προοδευτικών ευρωπαικών δυνάμεων σε ένα κοινό μέτωπο απέναντι στην συμμαχία δεξιάς και ακροδεξιάς που διαμορφώνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε την Ισπανίδα Αντιπρόεδρο για την αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα και τη σημασία που έχει, οι ευρωπαίοι εταίροι μας να δίνουν σαφή μηνύματα στην Τουρκία υπέρ του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. BEST OF NETWORK 05.01.2023, 11:55 05.01.2023, 08:05 30.12.2022, 10:51 05.01.2023, 12:05 05.01.2023, 12:06 04.01.2023, 15:00

