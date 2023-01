Υπουργείο Πολιτισμού για Γλυπτά Παρθενώνα: Δεν αναγνωρίζουμε νομή, κατοχή και κυριότητα στους Βρετανούς «Να σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει ζημιά στη χώρα και να συστρατευτεί στην εθνική προσπάθεια», τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Σκληρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για την στάση που κρατά στο θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα και της επανένωσης τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, εξαπολύει το Υπουργείο Πολιτισμού. Με αφορμή τη νέα ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, το υπουργείο Πολιτισμού κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι προτάσσει τα μικροκομματικά οφέλη και τον στόχο της φθοράς της κυβέρνησης αδιαφορώντας αν οι θέσεις του προκαλούν ζημιά στη χώρα. Παράλληλα επαναλαμβάνει την πάγια θέση ότι η χώρα μας δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο νομή, κατοχή και κυριότητα των Γλυπτών, καθώς αποτελούν προϊόν κλοπής. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο τύπου του ΥΠΠΟΑ επισημαίνονται τα ακόλουθα «Η κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, κινείται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ευαισθησία και αποτελεσματικότητα, προκειμένου να υλοποιηθεί ο εθνικός στόχος της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα και της επανένωσης τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτό αναμφίβολα τεκμαίρεται από σειρά γεγονότων των τελευταίων δύο ετών: Από την απόφαση της ΟΥΝΕΣΚΟ, τον Σεπτέμβριο 2021, και την οριστική (sine die) επανένωση του θραύσματος Fagan, ως την μεταστροφή και τη στήριξη του ελληνικού αιτήματος από τη διεθνή κοινή γνώμη. Επαναλαμβάνουμε, για μια ακόμη φορά, την πάγια θέση της χώρας μας ότι δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο νομή, κατοχή και κυριότητα των Γλυπτών, καθώς αποτελούν προϊόν κλοπής. Επομένως, ας σταματήσει η αξιωματική αντιπολίτευση να κορυβαντιά. Θα περιμέναμε σε αυτή την εθνική προσπάθεια να μείνουν στην άκρη οι μικροκομματικοί υπολογισμοί και να υπάρχει συστράτευση όλων. Δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Για κάποιους πρώτος στόχος είναι η φθορά της κυβέρνησης, ακόμη και με ψέματα, αδιαφορώντας αν κάνουν ζημιά στη χώρα. Κρίμα».Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Νωρίτερα σήμερα μετά και το τελευταίο δημοσίευμα των TIMES για την επιστροφή των Γλυπτών, η τομεάρχης Πολιτισμού της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου έκανε λόγο για «κρυφή διπλωματία αλά 19ου αιώνα, μεταξύ μεγιστάνων και άλλων «μεγάλων κεφαλών» για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Αναγνωστοπούλου: «οι πολιτιστικοί θησαυροί και η ιστορία αυτού του τόπου δεν είναι τσιφλίκι κανενός και η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι επικοινωνιακό παιχνιδάκι για τον προεκλογικό αγώνα της ΝΔ. Είναι πρωτίστως μια πράξη ηθικής διευθέτησης που παίρνει οικουμενική διάσταση». Σημείωσε ακόμα ότι «είναι ανεπίτρεπτο ο πρωθυπουργός και η υπουργός Πολιτισμού, μόνοι τους και με κρυφές συνεννοήσεις να διευθετούν αυτό το κορυφαίο διεθνώς ζήτημα πολιτιστικής κληρονομιάς και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συναινέσει σε συμφωνίες εν κρυπτώ με τις οποίες ο δανεισμός και η εκχώρηση του εθνικού μας πλούτου βαφτίζονται «επιστροφή» και «επαναπατρισμός». Ειδήσεις σήμερα: Τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε σκάφος του Λιμενικού, που απάντησε με προειδοποιητικές βολές Θερίζει η γρίπη σε όλες τις ηλικίες – Αύξηση θανάτων και εισαγωγών από κορωνοϊό Με υποχρεωτικό τεστ 48 ώρων και μάσκα οι ταξιδιώτες από την Κίνα στην Ελλάδα BEST OF NETWORK 05.01.2023, 18:15 05.01.2023, 18:26 30.12.2022, 10:51 05.01.2023, 12:05 05.01.2023, 12:06 05.01.2023, 16:15

