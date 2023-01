Προτεραιότητα παραμένει η καταπολέμηση του υψηλού πληθωρισμού για τα στελέχη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC), τα οποία θα συνεχίσουν να προχωρούν στη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής και θα οδηγήσουν το κόστος του χρήματος στα επίπεδα που θα υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι θα έχουν τιθασεύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και τότε θα αρχίσουν να μειώνουν τα επιτόκια, σύμφωνα με τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης που δημοσιοποίησε η Federal Reserve.

Τα minutes- όπως ονομάζονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων- του Δεκεμβρίου, έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν προβληματίζονται να «πιέσουν» την οικονομία μέχρι να φτάσουν στον επιθυμητό στόχο για το επίπεδο του πληθωρισμού και προειδοποίησαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί να παραμείνει υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Υπενθυμίζεται στο ξεκίνημα του κύκλου της αύξησης των επιτοκίων πολλά στελέχη της Fed, ανάμεσα τους και ο επικεφαλής Τζερόμ Πάουελ – έκαναν λόγο για παροδικό πληθωρισμό, ρητορική που την εγκατέλειψαν αργότερα προχωρώντας σε επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων ( 4 συνεχομένες φορές κατά 75 μονάδες βάσης) και πλέον ο πληθωρισμός χαρακτηρίζεται επίμονος.

We have posted the minutes from the #FOMC meeting held December 13-14, 2022: https://t.co/WKVE5kT2rt

— Federal Reserve (@federalreserve) January 4, 2023