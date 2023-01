ΑΔΑΕ: Ζητά επιπλέον στοιχεία από τον Αλέξη Τσίπρα για τις παρακολουθήσεις Τι αναφέρει η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής που αναρτήθηκε στη Διαύγεια Επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση των παρακολουθήσεων θα ζητήσει από τον Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος. Η ΑΔΑΕ θα αποστείλει αίτημα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο οποίο θα ζητάει τον εμπλουτισμό του ερωτήματος που κατέθεσε στην ΑΔΑΕ, στις 7 Δεκεμβρίου 2022, με συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου, που σχετίζονται με τα πρoαναφερόμενα δημόσια πρόσωπα και την πιθανότητα άρσης του απορρήτου της επικοινωνίας τους μέσω των αριθμών αυτών. Η σχετική απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής έχει αναρτηθεί και στη Διαύγεια, ενώ έρχεται σε συνέχεια του συμπληρωματικού υπομνήματος που κατέθεσε ο κ. Τσίπρας στην ΑΔΑΕ, στις 7 Δεκεμβρίου. Δείτε ΕΔΩ την απόφαση της ΑΔΑΕ Η ΑΔΑΕ όπως είναι γνωστό, προχωράει στη σύσταση ομάδας ελέγχου η οποία θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις των ΟΤΕ, COSMOTE, Vodafone και Wind Hellas, καθώς και σε όποιον άλλον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θεωρηθεί αναγκαίο. Ο σκοπός είναι να πραγματοποιηθεί έλεγχος σχετικά με το εάν έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν διατάξεις άρσεως απορρήτου των επικοινωνιών, όπως προκύπτει από έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Επικεφαλής της Ομάδας Ελέγχου θα είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Αρχής Χρήστος Ράμμος. Ειδήσεις σήμερα: Κρίση στο Αιγαίο: Επιφυλακή μέχρι τις τουρκικές εκλογές Βασίλης Τόπαλος: Ήρθε σε κωματώδη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, λέει το Τζάνειο Βέροια – Ανατριχιαστική η περιγραφή του αστυνομικού που βρήκε το βρέφος: «Eπέπλεε στο νερό μπρούμυτα, είχε σημάδια» BEST OF NETWORK 06.01.2023, 09:30 06.01.2023, 11:42 03.01.2023, 10:49 06.01.2023, 14:07 06.01.2023, 14:08 06.01.2023, 15:30

