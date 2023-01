Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο των εξαγωγών φαρμάκων Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επέμεινε ότι πρέπει να μειωθεί η συμμετοχή χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων στην αγορά φαρμάκων Το νοσοκομείο «Παίδων Πεντέλης» επισκέφτηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο οξύ πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ελέγξει άμεσα τις εξαγωγές και επέμεινε ότι πρέπει να μειωθεί η συμμετοχή χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων στην αγορά φαρμάκων. Το νοσοκομείο «Παίδων Πεντέλης» επανήλθε στην κανονική λειτουργία μετά τη δημιουργία εμβολιαστικού κέντρου τον περασμένο χειμώνα. Όπως επισημάνθηκε στον κ. Ανδρουλάκη, το «Παίδων Πεντέλης» αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Ακολουθεί η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη: Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Και εδώ, στην επίσκεψή μας στο Παίδων Πεντέλης, φάνηκε ξεκάθαρα ότι λείπει προσωπικό και χρειάζεται περισσότερη υλικοτεχνική υποδομή. Μέσα σε όλα αυτά, προέκυψε το θέμα έλλειψης φαρμάκων στην αγορά. Θεωρούμε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να προβεί άμεσα σε έλεγχο των εξαγωγών. Και, βέβαια, μέσα σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση της οικονομικής κρίσης και της αύξησης του κόστους ζωής, οφείλει να μειωθεί η συμμετοχή χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων στην αγορά των φαρμάκων. Αυτές είναι πολιτικές επιλογές για μία δίκαιη κοινωνία. Όσο η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει αποφάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, οδηγεί σε νέα αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. BEST OF NETWORK 06.01.2023, 10:30 06.01.2023, 11:42 03.01.2023, 10:49 06.01.2023, 09:10 06.01.2023, 09:09 05.01.2023, 09:00

