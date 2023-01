Βορίδης: Εντός 57 ημερών από τη διάλυση της Βουλής οι διπλές κάλπες

Η διάλυση της Βουλής για να έχουμε εκλογές τον Απρίλιο πρέπει να γίνει αρχές με μέσα Μαρτίου, δήλωσε στο βραδινό δελτίο της ΕΡΤ ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης ο οποίος εκτίμησε ότι οι πρώτες κάλπες θα κρίνουν την πρωτιά και την διαφορά και ότι η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη στις δεύτερες εκλογές. Ο Τσίπρας δεν έχει κυβερνητική πρόταση υποστήριξε ο υπουργός Εσωτερικών και τόνισε κατηγορηματικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ηττηθεί από την πρώτη Κυριακή. Η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη στις δεύτερες εκλογές «Θα είμαστε αυτοδύναμοι» είπε συγκεκριμένα ο κ. Βορίδης για τη ΝΔ, λέγοντας πως αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Εξηγώντας την κρισιμότητα της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης με απλή αναλογική, σημείωσε πως «η διαφορά της πρώτης κάλπης κρίνει το αποτέλεσμα της δεύτερης κάλπης», για να εξηγήσει: «Οι πρώτες κάλπες θα κρίνουν την πρωτιά, θα κρίνουν τη διαφορά και το πόσο κοντά θα βρίσκεσαι στην αυτοδυναμία». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cpkj7jyc40pt) Όπως πρόσθεσε, επικαλούμενος τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ποσοστό της ΝΔ να κινείται από 34% έως 36%, είπε πως, αν επαληθευθούν, τότε «είσαι μια ανάσα από την αυτοδυναμία». Απαντώντας στο ενδεχόμενο να έχουμε και τρίτες κάλπες, ο υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε ότι δεν θα έχουμε πολύμηνη εκλογική διαδικασία. «Σκεφτείτε λίγο τη βραδιά των πρώτων εκλογών: Θα έχει κριθεί η πρωτιά των επόμενων εκλογών, ο Τσίπρας θα έχει ηττηθεί, και θα έχει καταρρεύσει η θεωρία της προοδευτικής διακυβέρνησης, άρα δεν θα έχει κυβερνητική πρόταση. Η μόνη πολιτική δύναμη που θα έχει πολιτική πρόταση θα είναι η ΝΔ με την πρόταση αυτοδυναμίας του Κυριάκου Μητσοτάκη». Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βορίδης είπε πως αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο 10%, ενώ απέρριψε τη λογική της άθροισης των ποσοστών ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στις δεύτερες εκλογές. «Αυτό το σενάριο σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει 3% στις επόμενες κάλπες, δεν το θεωρώ πιθανό». Δεν υπάρχει συσχέτιση με τις εκλογές στην Τουρκία Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει συσχέτιση με τις εκλογές στην Τουρκία, όπως υποστηρίζουν τουρκικές εφημερίδες, ιδίως εάν ο Ερντογάν τις κάνει νωρίτερα (30 Απριλίου ή 14 Μαΐου), ο κ. Βορίδης απάντησε: «Δεν το πιστεύω. Προφανώς υπάρχει μια τέτοια συνεκτίμηση, αλλά πρέπει κανείς να δει τα συνταγματικά περιθώρια». Τα συνταγματικά χρονικά περιθώρια για εκλογές και διάλυση της Βουλής Όπως εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 21 ημέρες από τη διάλυση της Βουλής μέχρι τις κάλπες, με το απώτερο σημείο τις 30. Διευκρίνισε, επίσης, τα περί διερευνητικών εντολών. «Πολλοί αθροίζουν τις τρεις ημέρες των διερευνητικών που έχουν στη διάθεσή τους τα τρία πρώτα κόμματα. Αυτό μας κάνει ένα μέγιστο 10 ημερών. Το θέμα μας όμως είναι το άνοιγμα και το κλείσιμο της Βουλής. Δεν αρκούν τα αποτελέσματα της Singular, αλλά τα επίσημα αποτελέσματα από το Πρωτοδικείο, κάτι το οποίο απαιτεί τουλάχιστον δέκα ημέρες. Από τις 10 ημέρες αυτές, πρέπει να γίνει ορκωμοσία της Βουλής που θα έχει προκύψει από την απλή αναλογική, να ακολουθήσει δεύτερη συνεδρίαση για εκλογή προέδρου της Βουλής, και τρίτη συνεδρίαση για εκλογή αντιπροέδρων, κοσμητόρων, γραμματέων. Αφού ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, τότε διαπιστώνεται η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Υπολογίστε λοιπόν 15 ημέρες για να διαλυθεί η Βουλή, κάτι που σημαίνει συνολικά 57 ημέρες. Θέλουμε δύο μήνες, δηλαδή, από τη χρονική στιγμή της διάλυσης της Βουλής», είπε ο κ. Βορίδης. Ειδήσεις σήμερα: «Κυκλωνική βόμβα» – Το σπάνιο καιρικό φαινόμενο που χτυπά την Καλιφόρνια Μεξικό: «Κινηματογραφική» σύλληψη του γιου του «Ελ Τσάπο» με πυρά και μπλόκα – Δείτε βίντεο Ηλεκτρονικές απάτες: Κλέβουν κωδικούς καρτών και παίζουν στοίχημα και ρουλέτα στα κινητά

