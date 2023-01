Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γαύδο για τα Θεοφάνια – Η ΝΔ «χτυπάει» 3 νομούς στην Κρήτη

Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να βρεθεί σε ένα ακόμα ακριτικό νησί, αυτό της Γαύδου, ανήμερα των Θεοφανίων είναι, αν μη τι άλλο, μια κίνηση υψηλού συμβολισμού σε μια περίοδο που ο τουρκικός επεκτατισμός, ενισχυμένος και από την προεκλογική πόλωση, έχει φτάσει σε νέα υψηλά. Με τους γείτονες να αμφισβητούν τη δυνατότητα επέκτασης των χωρικών υδάτων νοτίως και δυτικά της Κρήτης, ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα στο πιο νότιο σημείο της χώρας μας, στέλνοντας μήνυμα τόσο υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων όσο στήριξης των νησιωτών, ιδίως αυτών που κατοικούν στα μικρότερα νησιά της χώρας. Άλλωστε, στη Γαύδο έχει να βρεθεί πρωθυπουργός από το 1996, όταν την είχε επισκεφθεί ο Κώστας Σημίτης, ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα είναι μόλις ο δεύτερος πρωθυπουργός ιστορικά που επισκέπτεται το νησί. Αυτός είναι και ο λόγος που η κινητοποίηση είναι μεγάλη, ενώ στη Γαύδο θα βρεθεί και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος διατηρεί άρτια σχέση με τον κ. Μητσοτάκη και δεν αποκλείεται να τύχει και της διακριτικής στήριξης της ΝΔ στις επικείμενες περιφερειακές εκλογές, με δεδομένο ότι έχει επιδείξει μεγάλη ικανότητα στην υπέρβαση των παραδοσιακών διαχωριστικών γραμμών. Οι ετοιμασίες στο νησί για την άφιξη του κ. Μητσοτάκη είναι πολλές, με τον πρωθυπουργό να δίνει το παρών στην καθιερωμένη τελετή καθαγιασμού των υδάτων, ενώ θα επισκεφθεί και το μικρό σχολείο του νησιού και θα συνομιλήσει με κατοίκους. Ο στόχος της «γαλάζιας» Κρήτης Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, συστηματοποιεί τις επισκέψεις του στην Κρήτη, καθώς την επέλεξε και τα Χριστούγεννα για να περάσει μερικές μέρες με την οικογένεια του. Παράλληλα, στο πρόγραμμα περιοδειών του κ. Μητσοτάκη για τις επόμενες εβδομάδες εντάχθηκε και η Μεγαλόνησος, καθώς προγραμματίζεται σίγουρα μια επίσκεψη στο Ηράκλειο, ενδεχομένως και κάπου αλλού. Ως προς την Κρήτη, στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι να πετύχει η Νέα Δημοκρατία αυτό που δεν κατάφερε ούτε το 2019, στην πιο καλή της εκλογική επίδοση: να καταφέρει να βάψει γαλάζιο το νησί. Το 2019 είχε χάσει με μικρές διαφορές σε Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά ενώ στο Ηράκλειο η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ήταν η μεγαλύτερη στην επικράτεια υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Το νέο δεδομένο στον χάρτη, όμως, είναι η επανεμφάνιση του ΠΑΣΟΚ με έναν πρόεδρο μάλιστα που έλκει την καταγωγή του από την Κρήτη και αναμένεται να κόψει αρκετές ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον κ. Ανδρουλάκη να θέλει να ρίξει στη μάχη στελέχη με ισχυρά ερείσματα στις τοπικές κοινωνίες. Υπό αυτό το πρίσμα, στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ρεαλιστικό στόχο να «χτυπήσουν» το Λασίθι, το οποίο χάθηκε για 103 ψήφους (!), το Ρέθυμνο, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 225 ψήφους και το ΠΑΣΟΚ δεν είχε πετύχει ούτε 10%, αλλά και τα Χανιά. Εκεί η διαφορά ήταν μεν στις 3 μονάδες (37,3% ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι 34% της ΝΔ), αλλά η ΝΔ εξακολουθεί να έχει στο ψηφοδέλτιο την Ντόρα Μπακογιάννη και στη μάχη μπαίνει και ο υποψήφιος περιφερειάρχης του 2019, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Στα Χανιά, δε, το ΠΑΣΟΚ δεν είχε πάρει ούτε 7%, συνεπώς έχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης του ποσοστού του. Ακόμα και στο Ηράκλειο, παράλληλα, μπορεί η Νέα Δημοκρατία να έχει σημαντικές δυσκολίες να είναι πρώτο κόμμα και για ιστορικούς λόγους, η εντοπιότητα του Νίκου Ανδρουλάκη, όμως, αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στον χώρο της Κεντροαριστεράς και μπορεί να δώσει έξτρα πόντους στο ΠΑΣΟΚ που είχε πάρει το 2019 κάτι παραπάνω από 11%. Ειδήσεις σήμερα: Η Βουλή των Αντιπροσώπων παραμένει χωρίς πρόεδρο: Ο Μακάρθι έχασε και την 11η ψηφοφορία Διάσωση σκυλίτσας παγιδευμένης για μέρες σε απόκρημνα βράχια σε ποταμό της Χιλής – Δείτε βίντεο Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα σε Αθήνα και Πειραιά για τον αγιασμό των υδάτων

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )