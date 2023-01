Με καλλιτέχνες συναντήθηκε ο Ανδρουλάκης: Απαράδεκτη η υποβάθμιση των πτυχίων των καλλιτεχνικών σπουδών Στο Προεδρικό Διάταγμα, «που με απαράδεκτο τρόπο εξισώνει καλλιτέχνες με απόφοιτους λυκείου», επικεντρώθηκε η συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με την- Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Συνάντηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος είχε, νωρίτερα, στα γραφεία του κόμματος στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, «στον απόηχο της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος που υποβαθμίζει τα πτυχία των καλλιτεχνικών σπουδών», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου. Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθυμίζεται πως είχε συζητήσει το ζήτημα και προ ημερών στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Εθνικό Θέατρο, ενώ σήμερα αναφέρθηκε «στην κυβερνητική αβελτηρία», όπως είπε, προκρίνοντας «τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης». Ειδικότερα, επέκρινε το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα, που «με απαράδεκτο τρόπο εξισώνει τους καλλιτέχνες με αποφοίτους Λυκείου. Να δούμε ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να επιλυθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο σημειωτέον υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και με κυβερνητική αβελτηρία φτάσαμε εδώ που φτάσαμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επισημαίνοντας συγχρόνως ότι ο πολιτισμός είναι πεδίο εξωστρέφειας και πρέπει να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα του κλάδου. Ειδήσεις σήμερα: Survivor All Star: H άρνηση του Ντάνου, τα παζάρια και τα ταχύρρυθμα φροντιστήρια ίντριγκας Ντάνα Γουάιτ: Το αφεντικό του UFC χαστουκίζει τη σύζυγό του σε κλαμπ στο Μεξικό την Πρωτοχρονιά Πάτρα: Ανάγκασαν Ρομά να πει τα κάλαντα γονατιστός και του ‘βαλαν φωτιά BEST OF NETWORK 06.01.2023, 10:30 06.01.2023, 11:42 03.01.2023, 10:49 06.01.2023, 09:10 06.01.2023, 09:09 05.01.2023, 09:00

