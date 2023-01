Μηνύματα Μητσοτάκη από Γαύδο στην Τουρκία – Η επίσκεψη σε φωτογραφίες

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του ήταν το χωριό Άμπελος, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει, να ανταλλάξει ευχές και να συζητήσει με την κυρία Χριστίνη, μία εκ των γηραιότερων μόνιμων κατοίκων του νησιού. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευσαν κατά την επίσκεψή του στο νησί ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης και οι βουλευτές Χανίων της ΝΔ, Μανούσος Βολουδάκης και Βασίλης Διγαλάκης. Μετά την τελετή Αγιασμού των Υδάτων, ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Κυρία Δήμαρχε, κύριες και κύριοι, Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι, σήμερα, αυτή την σπουδαία μέρα για την Ορθοδοξία εδώ, μαζί σας, στην Γαύδο στο νοτιότερο σημείο, όχι απλά της Ελλάδος αλλά και ολόκληρης της ηπείρου μας, της Ευρώπης. Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να στείλω δυο μηνύματα: Το πρώτο μήνυμα αφορά την προσήλωση της κυβέρνησής μας στη στήριξη όλων των ακριτικών περιοχών της πατρίδας μας. Έχω πει πολλές φορές ότι για εμάς δεν υπάρχουν Έλληνες δύο ταχυτήτων. Και οι συμπολίτες μας, οι λίγοι, που επιλέγουν να ζήσουν στα ακριτικά μέρη της πατρίδας μας -όπως εδώ στη Γαύδο- αξίζουν ξεχωριστής μέριμνας και ξεχωριστής φροντίδας και προστασίας. Ξέρω, κυρία Δήμαρχε, ότι δεν είναι εύκολη η ζωή εδώ στη Γαύδο. Και οι Γαυδιώτισσες και οι Γαυδιώτες που επιλέγουν να παραμείνουν εδώ έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες. Και έχουμε μια υποχρέωση και εμείς να στηρίξουμε το Δήμο σας και μέσα από την Περιφέρεια αλλά και μέσα από την κεντρική Κυβέρνηση, έτσι ώστε τα λίγα, μικρά για εμάς αλλά για μεγάλα για εσάς, να μπορούν να γίνουν πράξη και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σε αυτόν τον σπάνιας ομορφιάς τόπο. Αναφερθήκατε και σωστά, στην ανάγκη διαφύλαξης της φυσικής και περιβαλλοντικής ομορφιάς του νησιού. Και έχετε απολύτως δίκιο. Η Γαύδος είναι ένα ξεχωριστό οικοσύστημα, προστατευμένη, και έτσι πρέπει να παραμείνει. Και χρέος μας είναι να χαράξουμε έναν δρόμο αρμονικής ήπιας ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτός θα είναι ο λόγος για τον οποίο θα έρχονται περισσότεροι επισκέπτες στο νησί σας και οι όποιες οικονομικές δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία, η οποία εδώ είναι παρούσα εδώ και χιλιάδες χρόνια, πρέπει και αυτή να γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να σέβεται το περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα να διαφυλάσσει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Θέλω να γνωρίζετε ότι σε αυτή την προσπάθειά σας θα είμαστε αρωγοί και μέσω της κεντρικής Κυβέρνησης και μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά και μέσα από το δικό μου προσωπικό ενδιαφέρον. Διότι ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Χανιώτης, θεωρώ ότι έχω μια ιδιαίτερη υποχρέωση απέναντι στη Γαύδο, να σκύψω πάνω στα προβλήματά σας και να σας βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ, να κάνω τη ζωή σας πιο εύκολη εδώ στο νησί σας. Το δεύτερο μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω εδώ από την Γαύδο, είναι ευρύτερο. Βρισκόμαστε, όπως είπα, στο νοτιότερο σημείο της Ευρώπης, στο Λιβυκό πέλαγος. Εδώ η ελληνική σημαία κυματίζει στη Μεσόγειο, έναν τόπο ο οποίος πρέπει να είναι τόπος ειρηνικής συνύπαρξης για όλες τις χώρες της Μεσογείου. Θέλω να επαναλάβω εδώ από τη Γαύδο ότι η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για το πώς θα ασκήσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε δύναμη ειρήνης, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και μια δύναμη αυτοπεποίθησης. Γνωρίζουμε ότι με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο μπορούμε να λύνουμε τις όποιες διαφορές μας ειρηνικά. Το έχουμε εξάλλου αποδείξει οριοθετώντας Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη με την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι αυτός είναι ο δρόμος στον οποίο πρέπει να πορευτούμε προκειμένου να επιλύσουμε και τις όποιες άλλες διαφορές έχουμε με τους γείτονές μας. Εδώ, δυτικά από την Γαύδο, έχουν ξεκινήσει -επί δικής μας Κυβέρνησης, μετά από πολλά χρόνια καθυστέρησης- για πρώτη φορά, έρευνες για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου τα οποία η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί να αξιοποιήσει. Καλώ και εδώ, από την Γαύδο, όλα τα γειτονικά κράτη της Ελλάδος και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Λιβύη, να προσέλθουν σε μια γόνιμη και ουσιαστική διαπραγμάτευση με την πατρίδα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες με τους γεωγραφικούς μας γείτονες. Όπως το κάναμε με την Αίγυπτο, μπορούμε να το κάνουμε και με τη Λιβύη, από τη στιγμή που θα προκύψει στη γείτονα χώρα μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την εξουσιοδότηση να συνάψει τέτοιες διεθνείς συμφωνίες. Με αυτό τον τρόπο, λοιπόν, και σε αυτό το δρόμο θα κινηθούμε και θα πορευτούμε ως δύναμη ειρήνης αλλά και αυτοπεποίθησης, δύναμη σταθερότητας σε μια περιοχή όπως η Ανατολική Μεσόγειος, η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Θέλω και πάλι, κυρία Δήμαρχε, να ευχηθώ σε όλους τους κατοίκους του νησιού, ειδικά στους μόνιμους κατοίκους, αυτούς που επιλέγουν να περάσουν εδώ όχι μόνο το όμορφο καλοκαίρι αλλά και τον δύσκολο χειμώνα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, επίσης, σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, απανταχού γης, σε αυτή τη σπουδαία μέρα για την Ορθοδοξία μας. Να είστε καλά και εύχομαι να μου δοθεί η ευκαιρία και πάλι να σας επισκεφτώ σύντομα. Δεν θα πρέπει να μεσολαβούν 26 χρόνια προκειμένου να επισκέπτεται ένας Πρωθυπουργός οποιαδήποτε περιοχή της πατρίδας μας. Να είστε καλά. Χρόνια Πολλά!». «Εκ μέρους των Ακριτών της Ελλάδος σας καλωσορίζω στη Γαύδο. Η επίσκεψή σας στον τόπο μας δεν αποτελεί μόνο τιμή για εμάς τους Γαυδιώτες, αλλά και ένα σημαντικό γεγονός υψηλού συμβολισμού. Η παρουσία σας σήμερα εδώ, στο νοτιότερο άκρο της πατρίδος μας, γεμίζει εμάς δύναμη, αλλά και ισχυροποιεί την κυριαρχία της χώρας μας. Η Γαύδος που με την ομορφιά της κατάφερε για χρόνια να κρατήσει τον Οδυσσέα κοντά στην Καλυψώ. Ο τόπος που ευλογήθηκε από τον Απόστολο Παύλο, το νησί των εξορίστων, το νησί που έχει καταφέρει να διαφυλάξει σχεδόν ακέραια την ομορφιά του από την εποχή του Ομήρου μέχρι τις μέρες μας, σήμερα τιμάται από την παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά τον χαιρετισμό της η Δήμαρχος, Λίλιαν Στεφανάκη, η οποία υποδέχτηκε και συνόδευσε τον Πρωθυπουργό κατα την παραμονή του στο νησί.

