Παναγιωτόπουλος: Μας κουνούν το δάχτυλο αυτοί που για πολλά χρόνια δεν έκαναν τίποτα για τα εξοπλιστικά

«Κάναμε αυτό που έπρεπε να γίνει για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Δεν διακριθήκαμε μέσω της αδράνειας, αλλά μέσω της υπερδραστηριότητας». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. «Προτιμώ», συμπλήρωσε, «να λογοδοτήσω για μια υπογραφή που έβαλα σε μια σύμβαση, αν είναι να λογοδοτήσω, που αισθάνομαι ότι όλα έχουν γίνει απολύτως διαφανώς και σύμφωνα με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και το σχέδιο των Ενόπλων Δυνάμεων, παρά να λογοδοτήσω για κάτι που δεν έκανα». «Το πρόβλημα», είπε απευθυνόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση, «στο εξοπλιστικό της χώρας προκύπτει επειδή για πολλά χρόνια κάποιοι δεν έκαναν τίποτα, ενώ θα μπορούσαν να κάνουν κάποια πράγματα παρά την οικονομική δυσκολία. Αυτοί δεν ήμασταν εμείς. Είναι αυτοί που σήμερα μας κουνούν το δάχτυλο για τις αποφάσεις που δεν πήραν». «Όχι λοιπόν να εγκαλούν αυτοί που έκαναν περίπου τίποτα, εμάς που σε τρία χρόνια πραγματικά φέραμε μια κοσμογονία στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκνευρίζοντας -αν θέλετε- γι’ αυτό το λόγο και τους γείτονές μας» εξήγησε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας. «Θεωρώ ότι η κοινωνία βλέπει με πολύ ευνοϊκό μάτι αυτό που έγινε τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με το σχέδιο που υποβάλαμε και ενέκρινε ο πρωθυπουργός. Γιατί απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι, μην το ξεχνάμε, να ενισχυθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Εμείς απλώς εκτελέσαμε την εντολή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» συνέχισε ο Ν. Παναγιωτόπουλος. «Είμαστε έτοιμοι, όλο αυτό να το υποστηρίξουμε και να το υπερασπιστούμε γιατί είναι το έργο μας. Θα υπερασπιστούμε το έργο μας, όχι την απουσία του έργου μας. Κι ο κόσμος θα κρίνει» υπογράμμισε. Για την τουρκική προκλητικότητα, ο υπουργός επισήμανε ότι «απαντάμε κάνοντας τη δουλειά μας» και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα δεν ενοχλεί κανέναν. Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων ως ο πάροχος ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, ως όχι ως ο ταραχοποιός ή ο αναθεωρητής της περιοχής… Αυτό είναι η άποψη όλων, και των εταίρων, και των συμμάχων». Για το προσωπικό, τόνισε ότι «έρχεται το νομοσχέδιό μας μέσα στο μήνα Ιανουάριο προς ψήφιση στη Βουλή με κάποιες ευνοϊκές διατάξεις», ενώ εξήγησε ότι επιχειρείται «εντατικοποίηση της διπλωματικής προσπάθειας κι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της προσπάθειας είναι και η αμυντική διπλωματία, όπου ερχόμαστε πιο κοντά με συμμάχους φίλες χώρες που έχουν τις ίδιες αντιλήψεις στα θέματα ασφάλειας της περιοχής ως προς την σταθερότητα και την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας». «Γενικώς η Ελλάδα έχει εντείνει, θα έλεγα, το αποτύπωμά της σε επίπεδο αμυντικής διπλωματίας, αλλά και σε επίπεδο αξιόμαχου και ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων. Αν αυτό εκνευρίζει την Τουρκία, λυπούμαι αλλά προβλέπω μάλλον ότι ο εκνευρισμός αυτός θα ενταθεί γιατί θα γίνουν κι άλλα και στα δυο αυτά επίπεδα. Αυτό είναι το καθήκον μας και αυτή είναι η δουλειά μας» πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας. Για τους πυραύλους Spike NLOS, επισήμανε ότι είναι ένα σύνθετο οπλικό σύστημα «το οποίο έχει εφαρμογή και σε οχήματα του Στρατού Ξηράς και σε πλοία επιφανείας και σε ελικόπτερα». Όπως ανέφερε, «έγιναν τρεις διαφορετικές συμβάσεις με διαφορετικούς όρους και τεχνικές προδιαγραφές», ενώ συμπλήρωσε ότι «σύμφωνα με το σχέδιο του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και τις εισηγήσεις των Επιτελείων και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των υπογραφών».Ειδήσεις σήμερα: Από τον Πειραιά, στα Τζουμέρκα: Τα Θεοφάνια σε όλη την Ελλάδα σε φωτογραφίες και βίντεο Αγρίνιο: Ξεκληρίστηκε η οικογένεια του Νικολόπουλου από το πενταπλό φονικό Μεξικό: Χάος σε αεροπλάνο που δέχθηκε πυρά μετά την «κινηματογραφική» σύλληψη του γιου του «Ελ Τσάπο» – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )