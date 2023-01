Παναγιωτόπουλος: Iδιαίτερα φέτος που είναι χρονιά αποφάσεων, καλή φώτιση, καθαρό μυαλό για σωστές αποφάσεις Τι δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας για τα Θεοφάνια Την τελετή αγιασμού των υδάτων παρακολούθησε στην Καβάλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θείας λειτουργίας μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε πως «Θεοφάνια σήμερα, σε μία καταπληκτική για την εποχή ημέρα, πιθανώς το νερό είναι ζεστό, μεγάλη η συμμετοχή και η προσέλευση του κόσμου αλλά και η συμμετοχή αυτών που έπεσαν για να πάρουν τον σταυρό. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι να ευχηθώ σε όλες και όλους, ιδιαίτερα φέτος που είναι χρονιά αποφάσεων, καλή φώτιση, καθαρό μυαλό για σωστές αποφάσεις». Στη συνέχεια κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση νέου διευθύνοντος συμβούλου στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας δήλωσε πως «ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας είναι ίσως η πιο σημαντική οικονομική οντότητα της πόλης. Κυριολεκτικά είναι η αναπτυξιακή πύλη της Καβάλας προς τον έξω κόσμο. Επομένως πρέπει δεν πρέπει να διέπεται από μία διαχείριση μαγαζιού αλλά από μία διαχείριση ενός οργανισμού που έχει φοβερές προοπτικές και δυνατότητες να συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου μέσα από την ανάπτυξη των λιμανιών της περιοχής, ιδίως λόγω της επικείμενης παραχώρησης του εμπορικού λιμένα “Φίλιππος Β”http://www.thetimes|-.gr/” στον επενδυτικό φορέα». «Θεωρώ ότι με την χθεσινή απόφαση εξυπηρετείται η λογική αυτή, της διαχείρισης με προοπτική και δυναμική ανάπτυξης και ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Ένας τεχνοκράτης, ένας γνώστης του πως λειτουργούν τα λιμάνια, νομίζω ότι είναι κατάλληλο πρόσωπο μαζί με το Δ.Σ να οδηγήσει τον οργανισμό λιμένα σε μία κυριολεκτικά νέα εποχή ασφαλώς που συνδυάζεται με την πραγματοποίηση της επένδυσης στο λιμάνι “Φίλιππος Β”», είπε ακόμη. Ειδήσεις σήμερα: Αγρίνιο: Ξεκληρίστηκε η οικογένεια του Νικολόπουλου από το πενταπλό φονικό Πάτρα: Εγκεφαλικά νεκρός ο 6χρονος Θωμάς από τα Γρεβενά – Δωρίζουν τα όργανά του Τζιανλούκα Βιάλι: Πέθανε στα 58 του χρόνια ο Ιταλός θρύλος BEST OF NETWORK 06.01.2023, 09:30 06.01.2023, 15:58 03.01.2023, 10:49 06.01.2023, 14:07 06.01.2023, 14:08 06.01.2023, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )