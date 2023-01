ΠΑΣΟΚ: Συνεδρίαση του τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά τις drag queens και τη Λάσπα Ο τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα συζητήσει την ενίσχυση των θέσεων του κόμματος στον ευαίσθητο αυτόν τομέα Πολλές και διαφορετικές ήταν οι αντιδράσεις που προκάλεσε η εκδήλωση που διοργάνωσε το Thessaloniki Pride και οι «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο» στη συμπρωτεύουσα, όπου drag queen διάβασαν Χριστουγεννιάτικες ιστορίες σε παιδιά ηλικίας 3-13 ετών. Η συμμετοχή των γονέων με τα παιδιά τους ήταν μεγαλύτερη από ότι περίμεναν οι διοργανωτές, ενώ χρειάστηκε να αλλάξουν τοποθεσία καθώς δέχτηκαν απειλές από ακραίους κύκλους που διαφωνούσαν με την εορταστική εκδήλωση. Υπενθυμίζεται ότι αυτή πραγματοποιήθηκε σε βιβλιοπωλείο και αφορούσε μόνο όσους γονείς ήθελαν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν. Στην εορταστική εκδήλωση της Παρασκευής, παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι κομμάτων από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Η έντονη διαφωνία της τομεάρχη Εθελοντισμού του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνας Λάσπα, ωστόσο, προκάλεσε εσωτερική αντιπαράθεση μεταξύ των στελεχών. Δημοσίως διαφώνησαν η τομεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Άννα Παπαδοπούλου και ο αναπληρωτής γραμματέας, Γιάννης Βήκας αλλά και η Ζέφη Δημαδάμα. Στον απόηχο αυτόν, τη Τρίτη το μεσημέρι ο τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του κόμματος συνεδριάζει. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, αναμένεται να συζητηθεί το στρατηγικό σχεδιάγραμμα του επόμενου διαστήματος και ο τρόπος που θα ενισχυθούν οι θέσεις του κόμματος στον ευαίσθητο αυτόν τομέα. Άλλωστε, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο thetimes|-.gr, το επόμενο διάστημα ετοιμάζεται να ενισχυθεί περαιτέρω ο τομέας που αφορά τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας με τον ορισμό ενός ειδικού επιστημονικού συμβούλου. Όπως άλλωστε τονίζουν οι ίδιες πηγές, «το ΠΑΣΟΚ σέβεται τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και αγωνίζεται για αυτά». Ειδήσεις σήμερα: Survivor All Star: H άρνηση του Ντάνου, τα παζάρια και τα ταχύρρυθμα φροντιστήρια ίντριγκας Ντάνα Γουάιτ: Το αφεντικό του UFC χαστουκίζει τη σύζυγό του σε κλαμπ στο Μεξικό την Πρωτοχρονιά Πάτρα: Ανάγκασαν Ρομά να πει τα κάλαντα γονατιστός και του ‘βαλαν φωτιά BEST OF NETWORK 05.01.2023, 18:15 06.01.2023, 08:47 30.12.2022, 10:51 06.01.2023, 09:10 06.01.2023, 09:09 05.01.2023, 09:00

