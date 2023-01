Πλεύρης: Από την ερχόμενη εβδομάδα η εξομάλυνση του προβλήματος με τα φάρμακα «Η Κίνα βρίσκεται έναν χρόνο πίσω στην αντιμετώπιση της πανδημίας» – «Δεν δίνουν αξιόπιστα στοιχεία» «Η Κίνα επέλεξε μια πολιτική του zero covid, οπότε βρίσκεται εκεί που ήταν ο υπόλοιπος κόσμος ένα χρόνο πριν. Δεν έχει αξιόπιστα στοιχεία, μας έχει δημιουργήσει κάποιες εκπλήξεις, ως προς την πληροφόροηση», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μιλώντας στην ΕΡΤ, εν μέσω της παγκόσμιας ανησυχίας με τα χιλιάδες κρούσματα των τελευταίων ημερών στην Κίνα. «Υπάρχει σήμερα φοβερή μεταδοτικότητα, και υπάρχει μια ανησυχία αν πρόκειται για μια νέα επικίνδυνη μετάλλαξη, χωρίς να έχουμε ωστόσο στοιχεία γι΄αυτό» πρόσθεσε. Ως προς την κατάσταση με τον κορωνοϊό στην Ελλάδα, επισήμανε μεταξύ άλλων: «Πανδημία υπάρχει, ο κορωνοϊός ευθύνεται ακόμα για νοσήσεις, ωστόσο έχουμε μπει σε μια νέα πραγματικότητα πλέον». Ως προς την εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα, τόνισε: «Λογικό να υπάρχει μια κόπωση του πληθυσμού». Οι λόγοι πίσω από την έλλειψη φαρμάκων στην Ελλάδα Ως προς το πρόβλημα με την έλλειψη φαρμάκων σε παγκόσμιο επίπεδο, σημείωσε ανάμεσα σε άλλα: «Από το καλοκαίρι είχαμε πάρει μια σειρά από μέτρα για τη διάθεση φαρμάκων. Το πρόβλημα η χώρα μας το αντιμετωπίζει σε μικρότερο βαθμό, γιατί έχουμε δικές μας φαρμακοβιομηχανίες». Υπογράμμισε, ακόμα, μεταξύ άλλων: «Το θέμα αφορά τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και τις αντιβιώσεις. Ο κόσμος θα μπορέσει να βρει το φάρμακο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Εκεί που έχουμε υποκατάστατα, το θέμα είναι λυμένο. Υπάρχουν και τα φάρμακα, όπως τα παιδιατρικά, στα οποία υπάρχει πρόβλημα. Γι΄αυτά χρησιμοποιούμε την εθνική μας φαρμακαποθήκη». «H εξομάλυνση του προβλήματος διάθεσης θα ξεκινήσει από την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει πρόβλημα κρίσης φαρμάκων. Κάθε εβδομάδα θα ομολοποιείται». - ΕΡΤ Ειδήσεις σήμερα: Με υποχρεωτικό τεστ 48 ώρων και μάσκα οι ταξιδιώτες από την Κίνα στην Ελλάδα Βίντεο: Το σπαραξικάρδιο αντίο 20χρονης influencer λίγο πριν πεθάνει από καρκίνο«Δεν κάνεις για σεφ»: «Στόλισαν» ξανά τον Μπρούκλιν Μπέκαμ γιατί έφτιαξε κρέας και το έπνιξε στο βούτυρο BEST OF NETWORK 06.01.2023, 09:30 06.01.2023, 15:58 03.01.2023, 10:49 06.01.2023, 14:07 06.01.2023, 14:08 06.01.2023, 15:30

