Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Τουρκία: Αποφύγετε τις απειλές κατά της Ελλάδας για τα 12 μίλια «Προτρέπουμε τους συμμάχους μας να αποφύγουν τις απειλές και την προκλητική ρητορική, που θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανέναν» είπε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν όλα τα κράτη να επιλύουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο εκπέμπει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με το ενδεχόμενο της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι η αμερικανική θέση για τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών παραμένει σταθερή. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει αλλαγή στη μακροχρόνια θέση των ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να είναι σεβαστές και να προστατεύονται. Ως θέση αρχής, ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να επιλύουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης ειρηνικά σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Ενώ γενικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παίρνουν θέση για τις διαφορές στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών, καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από όλες τις ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο». «Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους και τους εταίρους μας να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. Προτρέπουμε όλους τους συμμάχους μας να αποφύγουν τις απειλές και την προκλητική ρητορική, που μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανέναν» κατέληξε. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Τούρκου προέδρου, Ιμπραχίμ Καλίν. Όπως είπε, σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας, ακόμη και στην Κρήτη, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Απαντώντας στο ερώτημα δημοσιογράφου ποια θα είναι η απάντηση της Τουρκίας, εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στην Κρήτη, ο Καλίν ανέφερε: «Το είπε πρόσφατα και ο υπουργός Εξωτερικών, ότι οποιαδήποτε επέκταση άνω των 6 μιλίων, όχι 12 μιλίων, θα αντιμετωπίσει την άμεση αντίρρηση, την αντίθεση και τη σφοδρή αντίσταση από την Τουρκία. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αφήστε τα 12 μίλια, δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε αν τα επεκτείνουν και πάνω από 6, 7, 8 και 9 μίλια. Και αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες για την Ελλάδα. Περιμένουμε και ελπίζουμε να μην καταφύγουν σε τέτοιο δρόμο. Αν κάνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα τα αφήσουμε ποτέ αναπάντητα». Ο Καλίν συμπλήρωσε ότι, αν η Ελλάδα επεκτείνει τα «χωρικά ύδατα στην Κρήτη, τα πλοία μας θα βγαίνουν στη Μεσόγειο από τα ελληνικά χωρικά ύδατα». «Δεν θα το αποδεχθούμε. Είναι εναντίον του διεθνούς δικαίου» κατέληξε. -- Ειδήσεις σήμερα Πλεύρης: Υπάρχει επάρκεια γενοσήμων για αντιπυρετικά, αντιβιώσεις και παιδικά φάρμακα Βέροια: «Σκότωσε το μωρό της από εκδίκηση στον σύντροφό της» λέει ο παππούς της 29χρονης Φρίκη στην Κίνα – Καίνε νεκρούς από Covid ακόμα και στους δρόμους BEST OF NETWORK 06.01.2023, 10:30 06.01.2023, 11:42 03.01.2023, 10:49 06.01.2023, 09:10 06.01.2023, 09:09 05.01.2023, 09:00

