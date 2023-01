Στη δημοσιότητα ο οριστικός εκλογικός χάρτης – Όλες οι μεταβολές στις βουλευτικές έδρες Με μια έδρα λιγότερη για την Α’ Αθηνών – Μονοεδρικές γίνονται οι περιφέρειες Θεσπρωτίας και η Καστοριάς – Αναλυτικός πίνακας Τον νέο εκλογικό χάρτη όπως προκύπτει από τα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού – κατοικιών 2021 που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. To thetimes|-.gr είχε αποκαλύψει από χθες τις «καραμπόλες» που προέκυψαν μετά την απογραφή του 2022, τονίζοντας πως αλλάζουν περιφέρεια 16 βουλευτικές έδρες. Με βάση την τελευταία κατανομή εδρών, δύο έδρες κερδίζει η εκλογική Περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής ενώ από μία έδρα κερδίζουν ο Βόρειος, ο Δυτικός και ο Νότιος τομέας Αθηνών καθώς και η Α΄ εκλογική Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, από μία έδρα χάνουν οι εκλογικές Περιφέρειες Α΄ Αθηνών, Α΄ Πειραιώς, Άρτας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Σερρών, Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας και Καστοριάς. Μάλιστα οι δύο τελευταίες Περιφέρειες καθίστανται μονοεδρικές. Στην κατανομή αυτή ενσωματώνεται και η επίπτωση από τις τρεις έδρες που αφαιρούνται από τις εκλογικές περιφέρειες για να προστεθούν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, προκειμένου να εκπροσωπηθούν οι κάτοικοι εξωτερικού. Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης έδωσε εντολή στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου να προχωρήσει στη σύνταξη σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που θα αποτυπώνει τις παραπάνω μεταβολές και το οποίο πρόκειται να εκδοθεί έως τις 10 Ιανουαρίου του 2023. Ακολουθεί ο πίνακας με την κατανομή των εδρών που διαμορφώνει τον νέο εκλογικό χάρτη της χώρας για την επόμενη εκλογική διαδικασία. BEST OF NETWORK 05.01.2023, 18:15 06.01.2023, 08:47 30.12.2022, 10:51 05.01.2023, 21:34 05.01.2023, 21:35 05.01.2023, 09:00

