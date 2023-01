Σύσκεψη στο Μαξίμου: «Κλειδώνει» τον Ιανουάριο το πρόγραμμα της ΝΔ -«Γκάζι» για ψηφοδέλτια Περιοδείες Μητσοτάκη ανά την Ελλάδα – Στόχος να δείξει στους πολίτες τι έκανε η ΝΔ για τη χώρα Για περισσότερο από μια ώρα χθες το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι στενοί του συνεργάτες κάθισαν γύρω από το ίδιο τραπέζι για την πρώτη εκλογική σύσκεψη μιας εκλογικής χρονιάς. Και αν κάτι κατάλαβαν αρκετοί εκ των παρισταμένων είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σημειώσει τον Απρίλιο στο ημερολόγιό του ως πιθανό μήνα εξελίξεων, χωρίς, βεβαίως, κανείς να μπορεί να αποκλείσει και το ενδεχόμενο οι πρώτες κάλπες να στηθούν λίγο αργότερα. Ο κ. Μητσοτάκης, άλλωστε, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ως προς τον χρόνο των εκλογών και αυτό γιατί δεν θέλει να βάζει… το κάρο μπροστά από το άλογο. Με άλλα λόγια, θέλει να είναι τα πάντα έτοιμα, ώστε να μπορέσει να αποφασίσει πότε θα πατήσει το κουμπί. Η σύσκεψη, όμως, παρά τις φειδωλές επίσημες διαρροές κυβερνητικών πηγών, παρήγαγε ορισμένα αποτελέσματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το πρόγραμμα της ΝΔ για την επόμενη τετραετία 2023-2027. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, μετά την πρώτη παρουσίαση που έγινε από τον γραμματέα Προγράμματος της ΝΔ Χάρη Θεοχάρη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, δόθηκε η «γραμμή» να κλείσουν οι εκκρεμότητες εντός του Ιανουαρίου, ώστε το πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος να είναι έτοιμο στον μεγαλύτερο βαθμό και να απομένουν οι τελικές πινελιές του κ. Μητσοτάκη. Στην εξίσωση του προγράμματος έχουν μπει ακόμα ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης και ο γενικός γραμματέας Συντονισμού της κυβέρνησης Θανάσης Κοντογεώργης. Βασική προτεραιότητα θα είναι οι μισθοί και εν γένει η ενίσχυση των εισοδημάτων, αλλά και άλλες θεματικές ενότητες, όπως η Υγεία, η Δικαιοσύνη και η Ασφάλεια του Πολίτη. Παράλληλα, όλο το επόμενο διάστημα θα προτάσσονται πιο συστηματικά τα επιτεύγματα της κυβερνητικής πολιτικής στην οικονομία, την ψηφιοποίηση του κράτους, την εξωτερική πολιτική κ.α. Βεβαίως, μεγάλη σημασία έχει και η κατά τόπους εξειδίκευση, γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης τις επόμενες εβδομάδες θα περιοδεύει πολύ συχνά ανά τη χώρα. «Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε στους πολίτες τι κάναμε για τον τόπο τους», φέρεται να είπε σε κάποια στιγμή της σύσκεψης ο πρωθυπουργός, υπερθεματίζοντας για την ανάγκη ανάδειξης των κατά τόπους πρωτοβουλιών. Τα ψηφοδέλτια Και μπορεί στη σύσκεψη αυτή να μην έγινε μεγάλη κουβέντα για τα ψηφοδέλτια του κόμματος, πλην όμως σε συζητήσεις που έγιναν και γίνονται στον άξονα ΝΔ-Μαξίμου έχει επισημανθεί η ανάγκη να κλείσουν οι όποιες εκκρεμότητες το ταχύτερο δυνατόν. Η διαδικασία θα είναι οι εξής: η τρόικα Γιάννη Μπρατάκου-Παύλου Μαρινάκη-Θανάση Νέζη θα φιλτράρει και θα κάνει την προεπιλογή και ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει το τελικό «κλείδωμα». Στόχος, ως το τέλος Φεβρουαρίου να έχουν κλείσει οι γαλάζιες λίστες ανά την επικράτεια και να απομένει η παραδοσιακή εκκρεμότητα του Επικρατείας. Ήδη χθες ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης Νίκου Παπαθανάση στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών, όπου θα έχει τη στήριξη του Άδωνι Γεωργιάδη. Για εκεί έχει πάρει πράσινο φως και η αθλητικογράφος Άρια Αγάτσα που ήταν υποψήφια στη Βοιωτία, ενώ πολύ κοντά είναι και η οριστικοποίηση της υποψηφιότητας του στιχουργού και ραδιοφωνικού παραγωγού Ποσειδώνα Γιαννόπουλου. Στα Χανιά κλείδωσε η υποψηφιότητα του υποψήφιου περιφερειάρχη το 2019 Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη, ενώ στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών θα είναι υποψήφιος ο εκπρόσωπος της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης. Τέλος, η χθεσινή παραίτηση του βουλευτή Φθιώτιδας Θέμη Χειμάρα από το βουλευτικό αξίωμα, μετά και τα τηλεφωνήματα που δέχθηκε από τον γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ Γιάννη Μπούγα, αλλά και από το Μαξίμου, μπορεί να βοηθήσει, ώστε να μην κλείσει εντελώς την πόρτα του κομματικού ψηφοδελτίου, αν και ενισχύεται η ανθυποψήφιά του και νέα πλέον βουλευτής Φθιώτιδας Ελένη Μακρή-Θεοδώρου. Ειδήσεις σήμερα Πλεύρης: Υπάρχει επάρκεια γενοσήμων για αντιπυρετικά, αντιβιώσεις και παιδικά φάρμακα Βέροια: «Σκότωσε το μωρό της από εκδίκηση στον σύντροφό της» λέει ο παππούς της 29χρονης Φρίκη στην Κίνα – Καίνε νεκρούς από Covid ακόμα και στους δρόμους Best of Network 06.01.2023, 10:30 06.01.2023, 11:42 03.01.2023, 10:49 06.01.2023, 09:10 06.01.2023, 09:09 05.01.2023, 09:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )