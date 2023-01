Χαρδαλιάς: Θεοφάνια στο Ναύσταθμο Κρήτης – Στο λιμάνι της Σούδας για τον Τίμιο Σταυρό (φωτογραφίες) Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε ευχές για «περισσότερο φως, στις σκέψεις, στις καρδιές, στις ζωές μας, για την Πατρίδα μας» – Επισκέψεις στην έδρα της 115 Πτέρυγας Μάχης, το υποβρύχιο «ΤΡΙΤΩΝ» και τη φρεγάτα «ΥΔΡΑ» Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, επισκέφθηκε σήμερα Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023, το Ναύσταθμο Κρήτης, για τον εορτασμό των Θεοφανίων. Παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, στο Ναύσταθμο Κρήτης και παρέστη στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι της Σούδας. Παρόντες ήταν οι Διοικητές της Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού Αντιναύαρχος (Μ) Χαρίλαος Παπαδημητρίου ΠΝ, του Πεδίου Βολής Κρήτης Υποστράτηγος Σταύρος Τζουμερκιώτης, της 5ης Ταξιαρχίας Πεζικού Ταξίαρχος Νικόλαος Γιαννόπουλος, του Ναυστάθμου Κρήτης Αρχιπλοίαρχος Νεκτάριος Λυμπεράκης ΠΝ και της 115 Πτέρυγας Μάχης Σμήναρχος (Ι) Χρήστος Γρηγορούδης, αντιπροσωπείες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Σούδας και πλήθος κόσμου. Μετά το πέρας των εκδηλώσεων, ο κ. Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, επισκέφθηκε το Υποβρύχιο ΤΡΙΤΩΝ και τη Φρεγάτα ΥΔΡΑ. Κατά τις επισκέψεις πραγματοποιήθηκε σύντομη ενημέρωση από τους Κυβερνήτες, περιήγηση στα βασικά διαμερίσματα του Υποβρυχίου και της Φρεγάτας, και ανταλλαγή ευχών με τα πληρώματα. Ακολούθως, μετέβησαν στην έδρα της 115 Πτέρυγας Μάχης, όπου αντάλλαξαν ευχές με τους Ιπτάμενους και τους Τεχνικούς της 340 Μοίρας. Επίσης, παρέθεσε γεύμα εργασίας στη Λέσχη Αξιωματικών του Πεδίου Βολής Κρήτης στο οποίο συμμετείχαν ο Βουλευτής Χανίων κ. Βασίλειος Διγαλάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας & Αποκορώνου, Υπέρτιμος και Έξαρχος Κρητικού και Μυρτώου Πελάγους κ.κ. Δαμασκηνός και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερής. Παρόντες ήταν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο Διοικητής ΔΔΜΝ, οι τοπικοί Διοικητές/Διευθυντές Σχηματισμών, Συγκροτημάτων και Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Από το λιμάνι της Σούδας ο κ. Χαρδαλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εδώ από το Ναύσταθμο Κρήτης, στη Σούδα, από το οχυρό Κρήτη, από το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Μεσογείου και ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου, εκπέμπουμε μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίδας, σιγουριάς αλλά και εγρήγορσης, και πολλές ευχές σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα στελέχη μας στις εσχατιές της Πατρίδας, σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Ευχές για περισσότερο φως, στις σκέψεις μας, στις καρδιές μας, στις ζωές μας, για την Πατρίδα μας. Και πάντα με τη σκέψη ότι στο τέλος αυτό το φως είναι που νικούσε μέχρι τώρα και θα συνεχίσει να νικάει κάθε σκοτάδι. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες! Η Σούδα αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και τις προτεραιότητες τις θέτει η Στρατιωτική Ηγεσία και η Πολιτική Ηγεσία είμαστε εκείνοι που στηρίζουμε τις αποφάσεις αυτές». Ειδήσεις σήμερα: Αγρίνιο: Ξεκληρίστηκε η οικογένεια του Νικολόπουλου από το πενταπλό φονικό Πάτρα: Εγκεφαλικά νεκρός ο 6χρονος Θωμάς από τα Γρεβενά – Δωρίζουν τα όργανά του Τζιανλούκα Βιάλι: Πέθανε στα 58 του χρόνια ο Ιταλός θρύλος BEST OF NETWORK 06.01.2023, 09:30 06.01.2023, 17:14 03.01.2023, 10:49 06.01.2023, 14:07 06.01.2023, 14:08 06.01.2023, 15:30

