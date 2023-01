Έκτακτη ενημέρωση από Πλεύρη, το απόγευμα, για τις ελλείψεις φαρμάκων Η συνέντευξη Τύπου θα γίνει σήμερα στις 17:00 στο υπουργείο Υγείας Συνέντευξη Τύπου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε συγκεκριμένα φάρμακα, θα παραχωρήσουν σήμερα στις 17:00 στο υπουργείο Υγείας, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Δημήτρης Φιλίππου και ο πρόεδρος του ΙΦΕΤ Γιάννης Σωτηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Υγείας, θα αναλύσει διαξοδικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις φαρμάκων, θα εξηγήσει τις αιτίες του προβλήματος και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε διεξοδικά το πρωί στις ελλείψεις βασικών φαρμάκων μιλώντας και για τις αυξήσεις στην τιμή κάποιων φαρμάκων που είναι ανάμεσα στα μέτρα που θα εφαρμόσει το υπουργείο. Ειδικά για τις αυξήσεις τιμών, ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε ότι θα αφορούν μόνο σε πάρα πολύ φθηνά φάρμακα, της τάξης των 1-2 ευρώ, τα οποία κοστολογικά δεν «βγαίνουν» λόγω της ενεργειακής κρίσης. «Οι αυξήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο φάρμακα που μπορεί να αποσυρθούν» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας κάνοντας αναφορά, για παράδειγμα, στο ότι «υπάρχει γενόσημο του amoxil που καλύπτει την ελληνική αγορά και έχει μια τιμή 2,20 και το οποίο έχει κόστος παραγωγής 2 ευρώ. Προφανώς θα υπάρξει μια αύξηση που το μεγαλύτερο τμήμα θα το καλύψει ο ΕΟΠΥΥ, γιατί όταν μιλάμε για αύξηση 20-30 λεπτών που το 10% αφορά στον καταναλωτή, το βάρος το σηκώνει ο ΕΟΠΥΥ». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpj8we77g209) Θέλοντας, μάλιστα, να τονίσει την αξία των γενόσημων ο υπουργός Υγείας είπε στην ΕΡΤ ότι «όλα τα ελληνικά νοσοκομεία έχουν γενόσημα, είναι ασφαλές φάρμακο, την ελληνική φαρμακοβιομηχανία την εμπιστεύονται οι μεγάλες πολυεθνικές για να παράγουν τα φάρμακά τους». BEST OF NETWORK 07.01.2023, 15:00 07.01.2023, 16:55 30.12.2022, 10:51 07.01.2023, 15:05 07.01.2023, 15:13 07.01.2023, 15:36

