Απάντηση της Αθήνας στον Ερντογάν: Καταδικάζουμε κάθε μορφή επεκτατισμού Η Ελλάδα προωθεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, επισημαινουν διπλωματικές πηγές Απάντηση στις απειλές των Τούρκων αξιωματούχων, δίνει η Αθήνα. Διπλωματικές πηγές, σχολιάζουν χαρακτηριστικά ότι, η Ελλάδα προωθεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή , ασκώντας εξωτερική πολιτική βασισμένη σε κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, με πλήρη σεβασμό στις Αρχες του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμενων Εθνών. Επιπλέον, τονίζουν πως, η χώρα μας ουδέποτε επιχείρησε, ούτε επιχειρεί να επιβάλει τετελεσμένα. Αντιθέτως , καταδικάζει κάθε μορφή επεκτατισμού και αναθεωρητισμού και στο πλαίσιο των σχεσεων καλής γειτονιάς επιλύει τις εκκρεμότητες με τους γείτονες της,όπως με την Ιταλία και την Αίγυπτο ,μέσω τις αταλάντευτης εφαρμογής των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θαλασσας. Συνεχιζουμε να προστατεύουμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Νέες προκλήσεις Ερντογάν: «Όσο δεν μπλέκουν οι Έλληνες μαζί μας στο Αιγαίο, δεν θα μπλέκουμε κι εμείς μαζί τους» Εν τω μεταξύ στην Αττάλεια βρέθηκε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και, στη διάρκεια ομιλίας του, δεν μπόρεσε να μην εξαπολύσει νέες απειλές κατά της Ελλάδας. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών στην Τουρκία. Σχολιάζοντας τις επενδύσεις της κυβέρνησής του και τις αιχμές που εξαπολύει κατά καιρούς εναντίον του η αντιπολίτευση του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο Ερντογάν είπε: «Φροντίζουμε να λύνουμε κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται στην Τουρκία. Βλέπετε όλα όσα συμβαίνουν στην αμυντική μας βιομηχανία. Έχουμε τα μη επανδρωμένα SIHA, Akinci και Kızılelma. Όλοι μας ζηλεύουν γι’ αυτά τώρα. Πού βρίσκεστε τώρα κύριε Κεμάλ (σσ εννοώντας τον αρχηγό του Ρεπουμπλικανικού κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου); Πού περιφέρονται τα ΄κουταβάκια’ σας;». Και συνέχισε: «Εκτοξεύσαμε τον Ταϊφούν, η εμβέλειά του είναι στα 561 χιλιόμετρα. Οι Έλληνες χτύπησαν συναγερμό, οι εφημερίδες τους έγραψαν σε τίτλους πως θα χτυπήσουμε την Αθήνα. Να ξέρουν πως αν δεν μπλέξουν με εμάς στο Αιγαίο, τότε δεν θα μπλέξουμε κι εμείς μαζί τους. Όσο δεν ασχολούνται μαζί μας στο Αιγαίο, δεν θα ασχολούμαστε κι εμείς μαζί τους». Παράλληλα, έστειλε και το μήνυμά του για τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, λέγοντας πως «δεν θα γίνουν σε περισσότερο από πέντε μήνες».Αναφορικά με τον πύραυλο Ταϊφούν πάντως, για τον οποίο έκανε ξανά λόγο ο Ερντογάν, λέγοντας πως τα ελληνικά μέσα αναπαράγουν ένα πιθανό χτύπημα στην Αθήνα, ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος ήταν εκείνος που σε προηγούμενες δηλώσεις του έχει βάλει «στο κάδρο» την ελληνική πρωτεύουσα. «Η τελευταία δοκιμή πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς είναι πολύ σημαντική και δείχνει το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η αμυντική μας βιομηχανία. To τελευταίο μας τεστ έγινε με τον Tayfun που ξετρέλανε τους Έλληνες. Στο επόμενο βήμα θα αυξήσoυν την εμβέλεια του. Δηλαδή περισσότερο από 561 χιλιόμετρα. Βέβαια οι Έλληνες φοβήθηκαν, καθώς και η Αθήνα είναι μέσα στην εμβέλεια του» είχε πει σε συνέντευξή του τον Νοέμβριο. Ειδήσεις σήμερα: Καρέ-καρέ το κεφαλοκλείδωμα στη βουλή των ΗΠΑ πριν το deal που έφερε την εκλογή Μακάρθι Πελάτης εστιατορίου στο Χιούστον έβγαλε όπλο κι εκτέλεσε ληστή – Σκληρό βίντεο Ρονάλντο – Ροντρίγκεζ: Από τον κεραυνοβόλο έρωτα στην εικονική σχέση για τα… πλούτη BEST OF NETWORK 07.01.2023, 15:00 07.01.2023, 09:47 30.12.2022, 10:51 07.01.2023, 15:05 07.01.2023, 15:13 07.01.2023, 15:36

