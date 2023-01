Βουλγαρία: «Μπλόκο» σε πάνω από 160.000 παράτυπους μετανάστες το 2022

Περισσότεροι από 160.000 παράτυποι μετανάστες εμποδίστηκαν να μπουν στη Βουλγαρία το 2022, ανέφερε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Ιβάν Ντεμερτζίεφ, απαντώντας στο Κοινοβούλιο σε μια ερώτηση για το τριμερές κέντρο επαφής και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας, στο μεθοριακό φυλάκιο Καπετάν Αντρέγεβο, στη νότια Βουλγαρία.

Πρόσθεσε ότι ενώ την περίοδο 2015-16, με πολύ λιγότερες απόπειρες εισόδου στη χώρα, περισσότεροι από 20.000 μετανάστες πέρασαν στο βουλγαρικό έδαφος, το 2022, μια χρονιά με πολύ περισσότερες απόπειρες, σχεδόν 14.000 μπήκαν στη χώρα.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι τους επόμενους μήνες τα αποτελέσματα της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης θα συνεχίσουν να βελτιώνονται.

Ο Ντεμερτζίεφ υπενθύμισε ότι το τριμερές κέντρο επαφής ιδρύθηκε το 2016 και λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα. Οι κύριοι τομείς από κοινού δραστηριότητας είναι η συνοριακή ασφάλεια και η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Την Πέμπτη, μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο Ντεμερτζίεφ εξήγησε ότι το βουλγαρικό υπουργείο Εσωτερικών προετοιμάζει μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά της διακίνησης μεταναστών, σε συνεργασία με την Τουρκία. «Οι διακινητές δρουν κυρίως από το τουρκικό έδαφος, οι ροές χρημάτων που εξυπηρετούν αυτήν την παράνομη δραστηριότητα επικεντρώνονται εκεί», είπε.

Σημείωσε ότι κατά την προετοιμασία της επιχείρησης βρέθηκαν επίσης αποδείξεις σχετικά με την υπόθεση ενός αστυνομικού που συνελήφθη ενώ μετέφερε μετανάστες με ένα βαν. «Θεωρώ ικανοποιητικό ότι οι συνάδελφοί του, βλέποντας την υπηρεσιακή ταυτότητά του, δεν δίστασαν να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη, παραδίδοντάς τον στις διωκτικές αρχές. Οι ανώτεροί του δεν δίστασαν να τον θέσουν σε διαθεσιμότητα και να ξεκινήσουν πειθαρχικές διαδικασίας», είπε ο Ντεμερτζίεφ.

Αναφερόμενος στις πληροφορίες που ζήτησε το υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας από το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τον ερευνητή δημοσιογράφο Χρίστο Γκρόζεφ, ο οποίος χαρακτηρίστηκε καταζητούμενος από τη Ρωσία, ο Ντεμερτζίεφ είπε ότι οι πληροφορίες δεν έχουν παραληφθεί ακόμη.

- -, BTA