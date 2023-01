Γεωργιάδης: Σχεδιάζουμε επέκταση στο καλάθι του νοικοκυριού και σε επώνυμα προϊόντα

Για τις ελλείψεις στα φάρμακα, τις αυξήσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα και για το market pass, μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως είπε στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA το πρωί του Σαββάτου, η έλλειψη φαρμάκων αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα και ιδιαίτερα ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. «Έχει προκαλέσει η συζήτηση σχετικά με το πώς η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει μοντέλο και να φτιάξουμε παραγωγή πρώτων υλών και στην Ευρώπη. Σε αυτό η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστήσει, και το έχουμε θέσει στο συμβούλιο και έχουμε φτιάξει και επενδύσεις μεγάλες για παραγωγή πρώτων υλών στην Ελλάδα», είπε. Για την αύξηση των τιμών στα φάρμακα ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως, «ο κ. Πλεύρης μίλησε για το κομμάτι των πολύ φθηνών γενόσημων φαρμάκων που από την εποχή των μνημονίων έφτασαν να πωλούνται σε εξευτελιστικές τιμές, και υπήρχε ο κίνδυνος απόσυρσής τους από τις φαρμακοβιομηχανίες, και εφόσον αποσύρονται τα φθηνά φάρμακα να μένουν τα πολύ ακριβά. Ο κ. Πλεύρης έθεσε σε δημόσιο διάλογο αυτό το ζήτημα, ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και είπε ότι «ο Πλεύρης θέλει αυξήσεις στα φάρμακα». Προς τιμήν του ο κ. Ξανθός υποστήριξε τον κ. Πλεύρη, βγήκε ο κ. Πολάκης και επιτέθηκε, χωρίς να γράψει το όνομα Ξανθός και είπε ότι όσοι είπαν να αυξηθούν τα φάρμακα είναι απατεώνες, και βγήκε μετά ο κ. Φίλης και υποστήριξε τον κ. Ξανθό. Με λίγα λόγια «μύλος». Κατάφεραν στο ΣΥΡΙΖΑ να τσακωθούν μεταξύ τους». Market pass: Σχεδιάζουμε την την επέκταση του καλαθιού και σε επώνυμα προϊόντα Ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε σχετικά με το market pass και για το γεγονός ότι δεν εφαρμόσθηκε το μέτρο μηδένισης του ΦΠΑ που εφήρμοσαν Ιταλία και Ισπανία. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cplpjirtzl4p) «Για την Ισπανία που γίνεται μεγάλος λόγος, μείωσε το ΦΠΑ που είχε 4%, και από το 10 το πήγε 5, δηλαδή έδωσε διαφορά μαξ τιμή 5%. Εμείς δίνουμε το διπλάσιο, δηλαδή, 10%. Είναι προτιμότερο να γίνεις σε κάποιον 5 από το να δίνεις 10; Εμείς από τους Ισπανούς δίνουμε τα διπλάσια λεφτά και αν προσθέσεις και το καλάθι του νοικοκυριού, τα 5πλάσια», σχολίασε. Για το νέο κύμα ανατιμήσεων που έρχεται υπογράμμισε πως, «στο καλάθι του νοικοκυριού δεν υπάρχουν ανατιμήσεις. Στα 833 προϊόντα έχουμε αυξήσεις στο 8% των προϊόντων, μειώσεις στο 7% ων προϊόντων και σταθερές στο υπόλοιπο ποσοστό. Αθροιστικά τα καλάθια φαίνεται μία αύξηση της τάξεως του μισού ευρώ, αυτό συμβαίνει γιατί έχουν αυξηθεί οι τιμές στα νωπά κρέατα κατά τη διάρκεια των εορτών, σε μία βδομάδα θα έχει ομαλοποιηθεί. Το καλάθι εξακολουθεί να έχει αποπληθωρισμό». Θα επεκταθεί το μέτρο του καλαθιού και στα κρεοπωλεία και αρτοποιία; «Για να κάνουμε το καλάθι και στα υπόλοιπα πρέπει να συνεννοηθώ πρώτα με τους αρτοποιούς γιατί εάν τους επιβάλω το μέτρο, θα τους κάνω ζημιά. Δεν θέλω να κάνω ζημιά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης. «Το καλάθι έχει «θερίσει». Ο ένας στους 2 καταναλωτές ψωνίζει από το καλάθι. Έγινε σύσκεψη γιατί ήρθαν οι σύνδεσμοι επώνυμων βιομηχανιών τροφίμων, προκειμένου να μπουν και εκείνοι στο καλάθι, διότι μεγάλο μέρος των προϊόντων εκτός καλαθιού, προς το καλάθι. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής εμπιστεύτηκε το καλάθι. Είμαστε σε μία συζήτηση για να φτάσουμε σε μία τελική απόφαση, για το πώς θα μπορέσουμε να προσθέσουμε επώνυμα προϊόντα στο καλάθι», »Θα χρειαστεί να κάνουμε μία σύσκεψη με την επιτροπή Ανταγωνισμού για να πάρουμε επέκταση άδειας, ως προς αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Δεύτερον, έχουμε δώσει μία βδομάδα περιθώριο και στη βιομηχανία και στα σούπερ μάρκετ να μιλήσουν μεταξύ τους οι προμηθευτές με τα σούπερ μάρκετ. Έχει νόημα να μπουν επώνυμα προϊόντα στο καλάθι μόνο εάν έχουν χαμηλή τιμή», τόνισε χαρακτηριστικά. Ειδήσεις σήμερα: Θεοδωρικάκος: Οριστική απόφαση για ολική επέκταση του φράχτη στον Έβρο στα 140 χιλιόμετρα Μεξικό: «Στη φάκα» των Αρχών ο «Ελ Τσάπο» junior, πριν την άφιξη Μπάιντεν Συνεχίζει να «κουνιέται» η Λέσβος – Νέα ισχυρή δόνηση 4,7 Ρίχτερ το πρωί

