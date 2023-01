Θεοδωρικάκος: «Βάζουμε τέλος σε άβατα και αποδίδουμε υπό κατάληψη χώρους ξανά στην κοινωνία» Στις δύο ειδικές επιχειρησιακές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα την Τρίτη στην Δυτική Αττική και σε υπό κατάληψη κτίριο στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στα social media, αναφέρθηκε στις δύο ειδικές επιχειρησιακές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα την Τρίτη στην Δυτική Αττική και σε υπό κατάληψη κτίριο στη Θεσσαλονίκη. «Με πράξεις αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά κάθε μορφή εγκληματικότητας, βάζουμε τέλος σε άβατα και γκρίζες ζώνες ανομίας, αποδίδουμε τους δημόσιους χώρους στην κοινωνία. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Με πράξεις αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά κάθε μορφή εγκληματικότητας, βάζουμε τέλος σε άβατα και γκρίζες ζώνες ανομίας, αποδίδουμε τους δημόσιους χώρους στην κοινωνία. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά.— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) January 4, 2023 BEST OF NETWORK 07.01.2023, 15:00 07.01.2023, 16:55 30.12.2022, 10:51 07.01.2023, 15:05 07.01.2023, 15:13 07.01.2023, 15:36

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )