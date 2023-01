Θεοδωρικάκος: Οριστική απόφαση για ολική επέκταση του φράχτη στον Έβρο στα 140 χιλιόμετρα «Κανείς δεν μπορεί να απειλήσει ούτε ένα χιλιοστό ελληνικής γης, αέρα και θάλασσας» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη με αφορμή τις τουρκικές προκλήσεις «Είναι οριστική απόφαση της κυβέρνησης να δημιουργηθεί φράχτης 140 χιλιομέτρων στον Έβρο» τόνισε ο Υπουργός προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. «Στον Έβρο, η Ελληνική αστυνομία με την παρουσία της, απέτρεψε την παράνομη εισβολή στη χώρα, 256.000 παρανόμων μεταναστών. Έχει αποφασίσει το ΚΥΣΕΑ και είναι ευθύνη του υπουργείου προστασίας του πολίτη να το υλοποιήσει, να κατασκευαστεί ο φράχτης σε όλο το μήκος του ποταμού Έβρου, δηλαδή στα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης με την Τουρκία. Είναι ένα συνολικό μήκος 140 χιλιόμετρα» είπε στον ΣΚΑΪ ο Υπουργός προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε: «Η άμεση απόφαση που υπάρχει είναι η κατασκευή των πρώτων 35 χιλιομέτρων στο κεντρικό σημείο, με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, για το οποίο το υπουργείο προστασίας του πολίτη, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχει ολοκληρώσει τη μελέτη και περιμένουμε την τυπική έγκριση του Υπ. Οικονομικών για να κάνουμε έναν γρήγορο και άμεσο διαγωνισμό». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cplrxbm23end) Κανείς δεν μπορεί να απειλήσει ούτε ένα χιλιοστό ελληνικής γης, αέρα και θάλασσας Αναφερόμενος στις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε: «Είναι φανερό ότι οι δυσκολίες του Ερντογάν καθορίζουν τις πολιτικές κινήσεις του και τις διαρκείς προκλητικές ιαχές με τις οποίες πιστεύουν ότι μπορούν να επηρεάσου τις σχέσεις μας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να απειληθεί από κανέναν. Απορρίπτει με ψυχραιμία και απόλυτη αποφασιστικότητα τις προκλήσεις. Η τουρκική ηγεσία γνωρίζει ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η πατρίδα μας έχει ενισχυθεί στρατηγικά, στρατιωτικά, είναι αξιοσέβαστη και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να απειλήσει ούτε ένα χιλιοστό ελληνικής γης, αέρα ή θάλασσας. Επομένως, όπου και αν πάνε τις προκλήσεις τους, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο να κάνουν το παραμικρό. Χθες πιστεύω ότι ήταν μια μέρα υψηλού συμβολισμού, με τον πρωθυπουργό στην Γαύδο, που έδειξε την ηρεμία και την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης, έδειξε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας των Ελλήνων, το οποίο πιστεύω έχουν πάρει οι Τούρκοι, έχουν ενοχληθεί και για αυτό λένε αυτές τις ανοησίες. Η Ελλάδα κινείται με σύνεση και αποφασιστικότητα. Ασφαλώς όταν υπάρχουν προκλητικές ενέργειες δεν μένουν αναπάντητες. Αλλά υποδείξεις δεν πρόκειται να δεχθούμε από κανέναν για το με ποιόν τρόπο θα κινηθούμε, γιατί η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του Διεθνούς δικαίου». Τέλος, σε ότι αφορά τις εκλογές και το πότε θα γίνουν, τόνισε ότι «μόνο ο πρωθυπουργός γνωρίζει». Ειδήσεις σήμερα: Πρόεδρος στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την 15η ψηφοφορία ο Κέβιν Μακάρθι ΗΠΑ: Ο Μπίλι Άιντολ τιμήθηκε με αστέρι στη «Λεωφόρο της Δόξας» – Δείτε βίντεο ΗΠΑ: Εξάχρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε δασκάλα σε σχολείο της Βιρτζίνια – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 06.01.2023, 20:34 07.01.2023, 09:36 03.01.2023, 10:49 07.01.2023, 09:25 07.01.2023, 09:32 06.01.2023, 15:00

