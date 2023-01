Θεοφάνια – Ανδρουλάκης: Συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Φανάρι «Ήσασταν ένα δώρο Θεού για την Ορθοδοξία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίο, είχε νωρίτερα, σήμερα, στο Φανάρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. «Ήσασταν ένα δώρο Θεού για την Ορθοδοξία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Οικουμενικό Πατριάρχη και πρόσθεσε: «Σε πολύ δύσκολους καιρούς δώσατε μεγάλους αγώνες και δείξατε ότι βλέπετε τα προβλήματα της ανθρωπότητας με μια οικουμενικότητα. Όπως τα θέματα της οικολογίας, της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή, που σήμερα μας δώσατε τη δυνατότητα να περάσουμε μαζί τη γιορτή των Θεοφανείων». «Είμεθα ευτυχείς που επιλέξατε την Κωνσταντινούπολη για τα ‘Αγια Θεοφάνεια» τόνισε από την πλευρά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης. «Πληροφορήθηκα ότι επισκεφθήκατε τα ιστορικά Λύκεια μας. Δυστυχώς έχουμε λίγους μαθητές και ολιγάριθμο ποίμνιο λόγω της συρρίκνωσης της ομογένειας. Οι λόγοι και τα αίτια είναι γνωστά αλλά αγωνιζόμεθα. Δεν μας λείπει το αγωνιστικό φρόνημα. Αισιοδοξούμε. ‘Τάχ᾽ αὔριον ἔσσετ᾽ ἄμεινον’, που έλεγαν και οι πρόγονοι μας» κατέληξε. Όμως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επικαλέστηκε στη συνέχεια ένα προσωπικό του βίωμα, συγκεκριμένα ως μαθητής της Β’ Γυμνασίου βρισκόταν στην προκυμαία του Ηρακλείου κατά την επίσκεψη του κ.κ. Βαρθολομαίου στην Κρήτη το 1992. «Ήμουν 52 ετών τότε», παρατήρησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ακούγοντας την αφήγηση του κ. Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής δώρισε στον Οικουμενικό Πατριάρχη την πρώτη έκδοση του βιβλίου «Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης» του Νικ. Εμμ. Παπαδάκη καθώς και την έκδοση του Μουσείου Μπενάκη, «Σχέδια εργασίας των ζωγράφων μετά την Άλωση. Ο φάκελος Ανδρέα Ξυγγόπουλου». Νωρίτερα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε παραστεί στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και, κατόπιν, στον Αγιασμό των Υδάτων στον Κεράτιο κόλπο. Σε δηλώσεις του, τέλος, επεσήμανε πως «εδώ από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, όπου είχα την τιμή και τη χαρά να εορτάσω τα Θεοφάνεια με τους Έλληνες της Πόλης, θέλω να ευχηθώ το νέο έτος να είναι ένα φωτεινό έτος, υγείας, χαράς, κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης». - Ειδήσεις σήμερα: Αγρίνιο: Ξεκληρίστηκε η οικογένεια του Νικολόπουλου από το πενταπλό φονικό Πάτρα: Εγκεφαλικά νεκρός ο 6χρονος Θωμάς από τα Γρεβενά – Δωρίζουν τα όργανά του Τζιανλούκα Βιάλι: Πέθανε στα 58 του χρόνια ο Ιταλός θρύλος BEST OF NETWORK 07.01.2023, 10:40 07.01.2023, 09:47 30.12.2022, 10:51 07.01.2023, 09:25 07.01.2023, 09:32 07.01.2023, 09:30

