Μενδώνη σε Τσίπρα: Η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο ιδιοκτησία των Γλυπτών «Σε ένα τόσο μεγάλο και εθνικό ζήτημα θα αναμέναμε τη συστράτευση όλων» απαντά η υπουργός Πολιτισμού στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Ο κ. Τσίπρας, που επί τεσσεράμισι χρόνια ως πρωθυπουργός, δεν έκανε απολύτως τίποτα για την προώθηση του εθνικού μας αιτήματος, της επιστροφής των Γλυπών στην Αθήνα, σήμερα εμφανίζεται να ανησυχεί» απαντά, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος σχολίασε νωρίτερα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα «δεν μπορείς να δανείσεις ή να ανταλλάξεις κάτι που δεν σου ανήκει». «Η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο νομή, κατοχή και κυριότητα των Γλυπτών» ξεκαθαρίζει με την απάντησή της η κ.Μενδώνη. «Σε ένα τόσο μεγάλο και εθνικό ζήτημα θα αναμέναμε τη συστράτευση όλων. Κάποιοι επιλέγουν και στο θέμα αυτό, να πορεύονται με βάση το μόνο που ξέρουν να κάνουν καλά, τους μικροκομματικούς τους υπολογισμούς» τονίζει ακόμη. Ολόκληρη η απάντηση της Λίνας Μενδώνη «Η κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της κινήθηκε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, προκειμένου να υλοποιηθεί ο εθνικός στόχος της οριστικής επιστροφής και της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Οι ενέργειές της είχαν ως αποτέλεσμα την απόφαση της ΟΥΝΕΣΚΟ, τον Σεπτέμβριο 2021 που αναγνωρίζει το θέμα ως διακρατικό, την οριστική επανένωση του θραύσματος Fagan, την ενίσχυση του διεθνούς κλίματος και την πλήρη μεταστροφή της κοινής γνώμης στη Βρετανία υπέρ του ελληνικού αιτήματος. Ο κ. Τσίπρας, που επί τεσσεράμισι χρόνια ως πρωθυπουργός, δεν έκανε απολύτως τίποτα για την προώθηση του εθνικού μας αιτήματος, της επιστροφής των Γλυπών στην Αθήνα, σήμερα εμφανίζεται να ανησυχεί. Οφείλει να γνωρίζει ότι η κυβέρνηση αυτή, όπως έχει πολλές φορές αποδείξει, ξέρει να διαπραγματεύεται και να κατακτά τους στόχους της. Αυτό κάνει και στην περίπτωση της οριστικής επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα, με βάση την πάγια θέση της χώρας μας, ότι δηλαδή δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο νομή, κατοχή και κυριότητα των Γλυπτών. Σε ένα τόσο μεγάλο και εθνικό ζήτημα θα αναμέναμε τη συστράτευση όλων. Κάποιοι επιλέγουν και στο θέμα αυτό, να πορεύονται με βάση το μόνο που ξέρουν να κάνουν καλά, τους μικροκομματικούς τους υπολογισμούς». Ειδήσεις σήμερα: Βιρτζίνια: Ο 6χρονος πυροβόλησε σκόπιμα τη δασκάλα του – Δείτε βίντεο Hurriyet: Fake news σε προκλητικό πρωτοσέλιδο για το επεισόδιο στο Φαρμακονήσι Σακίρα: Συντετριμμένη με βίντεο του 2021 που δείχνει τη νυν σύντροφo του Πικέ στο σπίτι τους BEST OF NETWORK 07.01.2023, 15:00 07.01.2023, 09:47 30.12.2022, 10:51 07.01.2023, 15:05 07.01.2023, 15:13 07.01.2023, 15:36

