Νέες προκλήσεις Ερντογάν: «Όσο δεν μπλέκουν οι Έλληνες μαζί μας στο Αιγαίο, δεν θα μπλέκουμε κι εμείς μαζί τους» Ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα πως οι εκλογές στη γειτονική χώρα δεν θα γίνουν σε περισσότερο από πέντε μήνες Στην Αντάλια βρέθηκε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και, στη διάρκεια ομιλίας του, δεν μπόρεσε να μην εξαοπλύσει νέες αποειλές κατά της Ελλάδας. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών στην Τουρκία. Σχολιάζοντας τις επενδύσεις της κυβέρνησής του και τις αιχμές που εξαπολύει κατά καιρούς εναντίον του η αντιπολίτευση του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο Ερντογάν είπε: «Φροντίζουμε να λύνουμε κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται στην Τουρκία. Βλέπετε όλα όσα συμβαίνουν στην αμυντική μας βιομηχανία. Έχουμε τα μη επανδρωμένα SIHA, Akinci και Kızılelma. Όλοι μας ζηλεύουν γι’ αυτά τώρα. Που βρίσκεστε τώρα κύριε Κεμάλ; Που περιφέρονται τα ΄κουταβάκια’ σας;». Και συνέχισε: «Εκτοξεύσαμε τον Ταϊφούν, η εμβέλειά του είναι στα 561 χιλιόμετρα. Οι Έλληνες χτύπησαν συναγεμρό, οι εφημερίδες τους έγραψαν σε τίτλους πως θα χτυπήσουμε την Αθήνα. Να ξέρουν πως αν δεν μπλέξουν με εμάς στο Αιγαίο, τότε δεν θα μπλέξουμε κι εμείς μαζί τους. Όσο δεν ασχολούνται μαζί μας στο Αιγαίο, δεν θα ασχολούμαστε κι εμείς μαζί τους». Παράλληλα, έστειλε και το μήνυμά του για τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, λέγοντας πως «δεν θα γίνουν σε περισσότερο από πέντε μήνες». Ειδήσεις σήμερα: Βιρτζίνια: Ο 6χρονος πυροβόλησε σκόπιμα τη δασκάλα του – Δείτε βίντεο Hurriyet: Fake news σε προκλητικό πρωτοσέλιδο για το επεισόδιο στο Φαρμακονήσι Σακίρα: Συντετριμμένη με βίντεο του 2021 που δείχνει τη νυν σύντροφo του Πικέ στο σπίτι τους BEST OF NETWORK 07.01.2023, 10:40 07.01.2023, 09:47 30.12.2022, 10:51 07.01.2023, 09:25 07.01.2023, 09:32 07.01.2023, 09:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )