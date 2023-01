Οικονόμου: Η Ελλάδα άντεξε στις πιέσεις και σημείωσε σημαντικά βήματα προόδου Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας, ενώ από την αρχή του χρόνου μπαίνει σταδιακά σε εφαρμογή μία σειρά έκτακτων αλλά και μόνιμων μέτρων με κοινωνικό αποτύπωμα «Τη χρονιά που πέρασε παρά το δυσχερέστατο παγκόσμιο περιβάλλον η Ελλάδα άντεξε στις πιέσεις και μπόρεσε να σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου στην οικονομία, στην οργάνωση του κράτους, στην αμυντική και διπλωματική θωράκιση της πατρίδας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την πρώτη για το 2023. «Οι μεγάλες αλλαγές και βελτιώσεις δεν έγιναν πάντοτε όσο αισθητές θα μπορούσαν, όσο αισθητές θα τους άξιζε γιατί τις θόλωναν συχνά τα μεγάλα προβλήματα που επισώρευσαν οι διεθνείς κρίσεις. Όμως όλοι οι Έλληνες ξέρουν και ξέρουν από προσωπική εμπειρία πια ότι οι φόροι μειώθηκαν ραγδαία, ότι προστατεύονται από την ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα, ότι απολαμβάνουν χιλιάδες ψηφιακές ευκολίες στις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Ότι το μεταναστευτικό είναι υπό έλεγχο, οι συντάξεις αποδίδονται στην ώρα τους και μάλιστα αυξημένες, ότι η πατρίδα ενισχύεται σημαντικά αμυντικά κι έχει αναβαθμίσει δραστικά το διεθνές της κύρος. Τα αναχώματα που ορθώνουμε για την ανάσχεση των διεθνών κρίσεων αντέχουν τόσο γιατί η κυβέρνησή μας έχει ισχυρή βούληση να προστατεύσει την κοινωνία όσο και γιατί η στήριξη των πολιτών στην κυβέρνηση είναι ουσιαστική», τόνισε. «Και είναι ουσιαστική γιατί μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνίας λειτουργεί μια διαλεκτική αλήθειας», πρόσθεσε. Δείτε βίντεο: Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι έχουμε πολύ και δύσκολο δρόμο μπροστά μας αλλά είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και μόλις απελευθερωθούμε από τις πιέσεις θα φανεί ανάγλυφα το μέγεθος της προόδου που συντελείται όλο το τελευταίο διάστημα. Υπογράμμισε ότι με γνώση και σχέδιο προτεραιότητα είναι η κοινωνία να ευημερεί χωρίς να μένει κανείς πίσω. «Το 2023 τα θετικά αποτελέσματα των πολιτικών μας θα γίνουν ακόμη πιο ορατά γιατί το δύσκολο σκέλος της αντιμετώπισης των κρίσεων και της θεσμικής προετοιμασίας βρίσκεται πίσω μας», είπε και επεσήμανε ότι «η Ελλάδα στην επόμενη τετραετία με ισχυρή κυβέρνηση της ΝΔ θα μπορέσει να αυξήσει τους μισθούς έτσι ώστε να συγκλίνουμε στα επίπεδα των ισχυρότερων χωρών της ΕΕ και ο Έλληνας να υπερβεί οριστικά τη μειονεξία που επισώρευσαν τα χρόνια του μνημονίου». Όπως είπε αυτό θα γίνει μέσω πολιτικών ανάπτυξης που δεν θα διακυβεύουν τη σταθερότητα της χώρας και την αντοχή της οικονομίας. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στον κυβερνητικό προγραμματισμό για το 2023. Είπε ότι το σχέδιο πολιτικής για τη νέα χρονιά περιλαμβάνει 19 αναλυτικά σχέδια δράσης για κάθε υπουργείο, Συνολικά έχουν προγραμματιστεί για τη νέα χρονιά 111 νομοθετικές παρεμβάσεις, έχουν τεθεί 121 στόχοι πολιτικής, έχουν δρομολογηθεί 486 δράσεις και 1.913 έργα. Τόνισε ότι η κυβέρνηση προτού καν ολοκληρώσει τη θητεία της ψήφισε 387 νόμους, είχε 12 πετυχημένες αξιολογήσεις ενισχυμένης και μεταπρογραμματικής εποπτείας ενώ όπως είπε είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει για τη χώρα, για την ελληνική κοινωνία 80 δισ. ευρώ κοινοτικών πόρων για δημόσιες επενδύσεις έως το 2027 από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το νέο ΕΣΠΑ, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα ενσωμάτωσε το 85% των συστάσεων της επιτροπής Πισσαρίδη στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Επεσήμανε ότι οι συστάσεις αυτές είχαν στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας αλλά και του αναπτυξιακού μας υποδείγματος κι έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα περίπου το 70% των συστάσεων αυτών. Πρόσθεσε ως μείζονος σημασίας το γεγονός ότι εν μέσω τεσσάρων μεγάλων εξωγενών κρίσεων προσφυγικό και ελληνοτουρκικά, υγειονομική, ενεργειακή και κλιματική κρίση, πέτυχε διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σημαντική μείωση της ανεργίας, ρεκόρ στην αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, καλύτερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου επιδόσεις στη διαχείριση της πανδημίας. Έκανε αναφορά και στην ανάδειξη από τον Economist της χώρας μας σε ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια του 2022, με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους. Επεσήμανε ότι όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία αλλά είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού και προσπάθειας καθώς η κυβέρνηση όπως είπε γνωρίζει ότι ένα δράμι πράξης αξίζει όσο ένας τόνος θεωρίας. Ανέφερε επίσης ότι όταν κάποιοι επιδίδονταν σε μια παρανοϊκή σεναριολογία και στην τοξικότητα η κυβέρνηση επεδίωκε την ενότητα, την ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας του κράτους και την ενίσχυση της δημοκρατίας. Αναφορά έκανε ακόμη σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας και δράσεις με κοινωνικό πρόσημο για τη νέα χρονιά και τόνισε πως βασικοί στόχοι είναι η καλύτεροι μισθοί, η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας για όλους και η εξασφάλιση προσιτής στέγης, ιδίως για τη νέα γενιά. Εξήγησε ότι στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας, ενώ από την αρχή του χρόνου μπαίνει σταδιακά σε εφαρμογή μία σειρά έκτακτων αλλά και μόνιμων μέτρων με κοινωνικό αποτύπωμα. Μεταξύ άλλων: – Από την 1η Ιανουαρίου οι συντάξεις αυξάνονται για πρώτη φορά έπειτα από δώδεκα χρόνια, κατά 7,75%, ενώ πολλοί απόμαχοι της εργασίας θα ωφεληθούν και από την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. – Από την 1η Απριλίου, νωρίτερα συγκριτικά με πέρυσι, θα αυξηθεί και πάλι ο κατώτατος μισθός. Αυτό όπως είπε διότι τον Απρίλιο αρχίζει η τουριστική περίοδος, γεγονός που αφορά χιλιάδες εργαζόμενους και είναι ανάγκη να είναι γνωστοί οι μισθοί εξαρχής – Οι γιατροί του ΕΣΥ θα δουν αυξήσεις στις απολαβές τους, που μεσοσταθμικά είναι της τάξης του 10%. Μισθολογικές παρεμβάσεις θα γίνουν και για τη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Η Εισφορά Αλληλεγγύης καταργείται πλέον τόσο για τους δημόσιους υπαλλήλους, όσο και για τους συνταξιούχους – Από τον Φεβρουάριο η Πολιτεία θα καλύπτει, μέσω της «Κάρτας Αγορών» το 10% του κόστους αγοράς βασικών αγαθών για την πλειονότητα των πολιτών, εστιάζοντας στους οικονομικά αδύναμους και στη μεσαία τάξη. – Όλοι οι καταναλωτές θα δουν συνέχιση της επιδότησης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος – Το νέο χρόνο θα υπάρχει επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες. – Απτά αποτελέσματα θα έχει για τους νέους η εφαρμογή της νέας στεγαστικής πολιτικής που ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνει χαμηλότοκα δάνεια για την αγορά πρώτης κατοικίας από νέους και νέα ζευγάρια έως 39 ετών -τα οποία θα είναι άτοκα για τρίτεκνους και πολύτεκνους- καθώς και επιδοτήσεις για ανακαίνιση και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες Πρόσθεσε ότι παραμένει σε ισχύ ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων, διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών και ροφημάτων, στα εισιτήρια κινηματογράφων θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού, καθώς και στο τουριστικό πακέτο και συνεχίζεται, επίσης, η αναστολή του ΦΠΑ για νέες οικοδομές έως το τέλος του 2024. Πέρασε στη συνέχεια στο θέμα της έλλειψης φαρμάκων και των μέτρων για την αντιμετώπιση της έλλειψής τους.

