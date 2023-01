Πρώτη δήλωση Τσαπανίδου ως εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ: Τα Γλυπτά είναι πέρα από κομματικές ταμπέλες αλλά η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις Η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου αναφέρει ότι το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μετέπειτα σύσταση της UNESCO σχετικά με την επανένωση των Γλυπτών Στην πρώτη της δήλωση, ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Πόπη Τσαπανίδου απάντα στην υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη για το θέμα των Γλυπτών. Όπως τονίζει, «η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, είναι μια υπόθεση που ενώνει όλους τους Έλληνες, πάνω από κομματικές ταμπέλες. Ο αγώνας για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι εθνικός και διαρκεί δεκαετίες». Εξηγεί παράλληλα, ότι οι ανησυχίες του Αλέξη Τσίπρα είναι εύλογες, μετά από σειρά δημοσιευμάτων στον Βρετανικό Τύπο που μιλούν για δανεισμό και ανταλλαγή γλυπτών αλλά και ελληνικών που κάνουν λόγο για υβριδική λύση. Η κυβέρνηση, επισημαίνει η κ. Τσαπανίδου, οφείλει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό τι σημαίνει και τι συνιστά υβριδική λύση και να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Επιτιθέμενη στην κ. Μενδώνη, σχολιάζει ότι επιχειρεί με αιχμές να μετατρέψει ένα τόσο κρίσιμο θέμα, σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης, «ας μην ξεχνά ότι το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μετέπειτα θετική απόφαση της UNESCO, με την υιοθέτηση σύστασης που αναγνώριζε ρητά την ηθική, πολιτιστική και νομική διάσταση της επανένωσης των γλυπτών», σημειώνει χαρακτηριστικά. Ολόκληρη η ανακοίνωση της Πόπης Τσαπανίδου: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, είναι μια υπόθεση που ενώνει όλους τους Έλληνες, πάνω από κομματικές ταμπέλες. Ο αγώνας για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι εθνικός και διαρκεί δεκαετίες. Οι ανησυχίες του αρχηγού της αντιπολίτευσης, είναι εύλογες, καθώς προκύπτουν μετά από σειρά δημοσιευμάτων στον βρετανικό Τύπο που μιλάνε για δανεισμό και ανταλλαγή των γλυπτών, αλλά και δημοσιευμάτων στον ελληνικό Τύπο που κάνουν λόγο για υβριδική λύση. Η κυβέρνηση, λοιπόν, οφείλει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό τι σημαίνει και τι συνιστά υβριδική λύση και να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η υπουργός Πολιτισμού, κ. Μενδώνη, η οποία επιχειρεί με αιχμές να μετατρέψει ένα τόσο κρίσιμο θέμα, σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης, ας μην ξεχνά ότι το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μετέπειτα θετική απόφαση της UNESCO, με την υιοθέτηση σύστασης που αναγνώριζε ρητά την ηθική, πολιτιστική και νομική διάσταση της επανένωσης των γλυπτών. Τα γλυπτά του Παρθενώνα, είναι εθνικής αλλά και οικουμενικής σημασίας υπόθεση. Μέχρι σήμερα καμιά κυβέρνηση δεν την εργαλειοποίησε, δεν προσπάθησε να αποκομίσει πρόσκαιρα μικροπολιτικά οφέλη μιας προεκλογικής επικοινωνίας, Ας μην υποπέσει σ’ αυτό το ατόπημα η κυβέρνηση Μητσοτάκη.Σημειώνεται ότι η κ. Τσαπανίδου, τις προηγούμενες μέρες αντιμετώπισε μια σύντομη περιπέτεια με την υγεία της. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί για λίγες μέρες εξαιτίας ενος κρυολογήματος, ωστόσο πλέον έχει αναρρώσει πλήρως και ανέλαβε τα καθήκοντα της ως Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις σήμερα: Βιρτζίνια: Ο 6χρονος πυροβόλησε σκόπιμα τη δασκάλα του – Δείτε βίντεο Hurriyet: Fake news σε προκλητικό πρωτοσέλιδο για το επεισόδιο στο Φαρμακονήσι Σακίρα: Συντετριμμένη με βίντεο του 2021 που δείχνει τη νυν σύντροφo του Πικέ στο σπίτι τους BEST OF NETWORK 07.01.2023, 15:00 07.01.2023, 16:55 30.12.2022, 10:51 07.01.2023, 15:05 07.01.2023, 15:13 07.01.2023, 15:36

