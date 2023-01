Συρίγος: «Θέλουμε η Τουρκία να πάρει F-16, όχι τώρα, σε βάθος χρόνου» Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ: Αποκαλεί τον υφυπουργό «λαγό» του Μητσοτάκη και καταγγέλλει τη ΝΔ για πολιτική «προβλέψιμου συμμάχου» των ΗΠΑ – Διευκρινίσεις Συρίγου: Μας συμφέρει η Τουρκία να πάρει αμερικανικά F-16 με τους όρους Μενέντεζ και όχι ρωσικά αεροσκάφη Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκληθεί με αφορμή τη δήλωση του υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ μεταξύ άλλων τόνισε πως συμφέρει την Ελλάδα να αγοράσει η Τουρκία τα αμερικανικά F-16, εξηγώντας ότι στην προοπτική αυτή και εφ’ όσον επιτευχθούν οι όροι που έχει θέσει στην Άγκυρα ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ για την αναβάθμιση των F-16 που έχει σήμερα η Τουρκία στον στόλο της και την απόκτηση θα είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας, διότι σε αντίθετη περίπτωση η Τουρκία θα προμηθευτεί ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη. Αντιδρώντας στις δηλώσεις του υφυπουργού Παιδείας, ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλεί τον Άγγελο Συρίγο «λαγό» του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι ακολουθεί πολιτική πιστού και προβλέψιμου συμμάχου των ΗΠΑ. Η επίμαχη τοποθέτηση του κ. Συρίγου: «Εμείς θέλουμε η Τουρκία να πάρει F-16. Όχι τώρα, σε βάθος χρόνου. Γιατί θέλουμε να ελέγχεται από τη Δύση. Φανταστείτε μια Τουρκία, η οποία έχει ρωσικά οπλικά συστήματα… δεν θα μπορούσε να τη σταματήσει κανένας στην επιθετικότητά της έναντι ημών. Ενώ τώρα, συγκρατείται ως έναν βαθμό. Παράλληλα όλο αυτό το εμπάργκο όπλων που υπάρχει, μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε το χάσμα που δημιουργήθηκε την προηγούμενη δεκαετία, στα αμυντικά μας συστήματα. Και κάτι τελευταίο. Αποκλείεται οι Αμερικανοί να καταλήξουν στο τι θα γίνει με την Τουρκία και τα F-16 πριν τελειώσουν οι τουρκικές εκλογές. Δεν θα του κάνουν αυτό το δώρο του Ερντογάν. Θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τις τουρκικές εκλογές και αφού ολοκληρωθούν οι εκλογές και θα δουν ποια είναι η επόμενη κατάσταση θα προχωρήσουν». «Λαγός» του Μητσοτάκη ο Αγγελος Συρίγος για πώληση F16 στην Τουρκία Απαντώντας ο ΣΥΡΙΖΑ σε όσα είπε ο κ. Συρίγος τονίζει πως πριν από το ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ τον Μάιο, ο Αλέξης Τσίπρας του είχε ζητήσει να θέσει το ζήτημα των F16 στον Τζο Μπάιντεν. Η αντίδραση του πρωθυπουργού ήταν «να κατηγορήσει τον Αλέξη Τσίπρα ότι λέει ψέματα γιατί δήθεν δεν υπάρχει κανένα θέμα πώλησης F16 στην Τουρκία. Και βέβαια λίγες ημέρες αργότερα δεν τόλμησε καν να θέσει το θέμα δημόσια στον Αμερικανό πρόεδρο». «Σήμερα ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συρίγος, ως λαγός του κ. Μητσοτάκη, προαναγγέλλει ότι “θέλουμε η Τουρκία να πάρει F16… διότι είναι προς το συμφέρον μας”. Η επικίνδυνη πολιτική του “πιστού και προβλέψιμου συμμάχου” των ΗΠΑ υπαγορεύει το να βαφτίζει ο κ. Μητσοτάκης το κρέας ψάρι. Ωστόσο και η κοροϊδία έχει και τα όριά της», καταλήγει. Αναλυτικά η ανακοίνωση: Τον περασμένο Μάιο, δύο ημέρες πριν το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας έθεσε στη Βουλή το θέμα της πώλησης F16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία και κάλεσε τον πρωθυπουργό να το θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης αντί να αποδεχθεί το αίτημα, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι λέει ψέματα γιατί δήθεν δεν υπάρχει κανένα θέμα πώλησης F16 στην Τουρκία. Και βέβαια λίγες ημέρες αργότερα δεν τόλμησε καν να θέσει το θέμα δημόσια στον Αμερικανό Πρόεδρο. Σήμερα ο Υφυπουργός Παιδείας κ Συρίγος, ως λαγός του κ Μητσοτάκη, προαναγγέλλει ότι «θέλουμε η Τουρκία να πάρει F16… διότι είναι προς το συμφέρον μας». Η επικίνδυνη πολιτική του «πιστού και προβλέψιμου συμμάχου» των ΗΠΑ υπαγορεύει το να βαφτίζει ο κ Μητσοτάκης το κρέας ψάρι. Ωστόσο και η κοροϊδία έχει και τα όριά της. Συρίγος κατά ΣΥΡΙΖΑ: Το κόμμα – λαγός μιλάει για λαγούςΟ υφυπουργός Παιδείας Αγγελος Συρίγος με δήλωσή του απάντησε στο ΣΥΡΙΖΑ που τον αποκάλεσε λαγό του κ. Μητσοτάκη, αναφορικά με το θέμα της πώλησης μαχητικών F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Μάλιστα ο κ. Συρίγος αποκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ κόμμα – λαγό και απαντάει σε όσα του καταλογίζει η αξιωματική αντιπολίτευση Τι αναφέρει ο Αγγελος ΣυρίγοςΣχετικώς με τη δήλωσή μου ότι «μας συμφέρει μακροπρόθεσμα η Τουρκία να προμηθευθεί αμερικανικά F-16 ενώ παράλληλα τελεί υπό τον έλεγχο της Δύσεως» καθώς και τη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, διευκρινίζω τα ακόλουθα: 1. Κάποια στιγμή, σε βάθος χρόνου η Τουρκία θα ξαναπάρει αεροπλάνα. Η πολεμική της αεροπορία είναι η αιχμή των επιθετικών της κινήσεων. Θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος να προμηθευτεί η Τουρκία αυτά τα οπλικά συστήματα από την Δύση και ειδικότερα από την Αμερική με τους όρους που έχει αναφέρει επανειλημμένως ο γερουσιαστής Μενέντεζ. Συγκεκριμένα ο Μενέντεζ προτείνει να δοθούν τα F-16 στην Τουρκία υπό τον αυστηρό όρο να μην προβαίνουν σε υπερπτήσεις ελληνικών νησιών. Από όλες τις δυτικές χώρες που δύνανται να πουλήσουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τουρκία, μόνον η αμερικανική γερουσία μπορεί να επιβάλλει τέτοιους αυστηρούς όρους και να ελέγχει την εφαρμογή τους. Αντιθέτως, εάν οι Τούρκοι επιλέξουν να προμηθευτούν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη, είναι βέβαιον ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιοι όροι. Επομένως, σε βάθος χρόνου μας συμφέρει να αγοράσουν οι Τούρκοι αμερικανικά F-16 υπό τους όρους που θα ορίσει η αμερικανική γερουσία. 2. Το κόμμα-λαγός μιλάει για λαγούς όταν ως κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Αντί όμως να ασχολούνται στον ΣΥΡΙΖΑ με σοβαρές και υπεύθυνες αναλύσεις, ας διορθώσουν την ιστοσελίδα τους που γράφει ακόμη ότι: «το ΝΑΤΟ συμβάλλει στην περιφερειακή και διεθνή αποσταθεροποίηση, θεσμοθετεί μια ανισομερή σχέση ισχύος μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, συμμετέχει σε «ανθρωπιστικές επιχειρήσεις» που έχουν οδηγήσει στην έκρηξη των σημερινών κρίσεων στην περιοχή μας, προωθεί την στρατιωτικοποίηση της Ανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας και καλλιεργεί ψυχροπολεμικό κλίμα». Ειδήσεις σήμερα: Βιρτζίνια: Ο 6χρονος πυροβόλησε σκόπιμα τη δασκάλα του – Δείτε βίντεο Hurriyet: Fake news σε προκλητικό πρωτοσέλιδο για το επεισόδιο στο Φαρμακονήσι Σακίρα: Συντετριμμένη με βίντεο του 2021 που δείχνει τη νυν σύντροφo του Πικέ στο σπίτι τους BEST OF NETWORK 07.01.2023, 10:40 07.01.2023, 09:47 30.12.2022, 10:51 07.01.2023, 09:25 07.01.2023, 09:32 07.01.2023, 09:30

