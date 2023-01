KΚΕ για Μαυρουδή: Με θλίψη και συγκίνηση αποχαιρετούμε τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΚΚΕ για τον θάνατο του Νότη Μαυρουδή «Με θλίψη και συγκίνηση αποχαιρετούμε τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη και κιθαρίστα Νότη Μαυρουδή, που βρήκε τραγικό θάνατο το βράδυ της Τρίτης», αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. «Ο Νότης Μαυρουδής ανήκε στους πρωτοπόρους του “Νέου Κύματος”. Με δημιουργικά κριτική στάση απέναντι σε κάθε είδους “τυποποίηση” και στηρίζοντας όλη τη δημιουργία του στην κλασσική κιθάρα, χάραξε τον δικό του ξεχωριστό δρόμο στη μουσική. Οι μελωδίες του εκφράζουν τον λυρισμό και τις αναζητήσεις της γενιάς του σε μια εποχή ανατάσεων και ηττών, αλλά με την ελπίδα για ένα πιο φωτεινό κόσμο να μην χάνεται ποτέ. Μαθητής του μεγάλου Δημήτρη Φάμπα, σφράγισε την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής ως βιρτουόζος και δάσκαλος της κλασσικής κιθάρας, με διεθνή παρουσία, αλλά και ως συνθέτης μέσα από την εξαιρετική μελοποίηση σπουδαίων ποιητών και τη συνεργασία του με μεγάλους ερμηνευτές. Ο Νότης Μαυρουδής, παιδί εργατικής οικογένειας, έμεινε τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του στις Φυλακές Αβέρωφ, καθώς η μητέρα του ήταν πολιτική κρατούμενη. Αναπόσπαστη πλευρά της καλλιτεχνικής δημιουργίας του Νότη Μαυρουδή υπήρξε η ειλικρινής ανησυχία του για το μέλλον της πνευματικής δημιουργίας, του πολιτισμού και ιδιαίτερα των παιδιών, της νέας γενιάς. Το υψηλής καλλιτεχνικής αξίας μουσικό έργο του είναι η δική του απάντηση-παρακαταθήκη στα μεγάλα ερωτήματα κάθε ανθρώπου που ανησυχεί και προβληματίζεται», επισημαίνει η ανακοίνωση του κόμματος. Το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ειδήσεις σήμερα Σε πρώτο πλάνο το εκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ σε ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο ΜαξίμουΣυναγερμός στην περιοχή των Ελληνορώσσων για την εξαφάνιση 14χρονης Ο Έντουαρντ Νόρτον ανακάλυψε ότι προγιαγιά του ήταν η… Ποκαχόντας Best of Network 07.01.2023, 10:40 07.01.2023, 09:47 30.12.2022, 10:51 07.01.2023, 09:25 07.01.2023, 09:32 07.01.2023, 09:30

