Qatar Gate – Διευθυντής Le Soir: Η Καϊλή δεν θα ήταν φυλακή αν δεν είχε δώσει τη βαλίτσα στον πατέρα της «Προφανώς βρέθηκε μπλεγμένη στο κύκλωμα λόγω του συντρόφου της» δηλώνει ο Κριστόφ Μπερτί Όλα δείχνουν πως η Εύα Καϊλή αποδείχθηκε ιδιαίτερα «χρήσιμη» στην ομάδα Παντσέρι. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει ο διευθυντής της Le Soir, της βελγικής εφημερίδας που μαζί με την ιταλική La Repubblica ηγήθηκαν των αποκαλύψεων για το Qatargate. Ο Κριστόφ Μπερτί αναφέρθηκε, δε, στο στοιχείο εκείνο που «έκαψε» την Ελληνίδα πολιτικό, οδηγώντας στη σύλληψή της. «Η Εύα Καϊλή δεν θα ήταν φυλακή αν δεν είχε κάνει το λάθος να δώσει την βαλίτσα στον πατέρα της και να προσπαθήσει να τα απομακρύνει» λέει χαρακτηριστικά ο διευθυντής της Le Soir, εξηγώντας ότι η βουλευτική της ασυλία θα την προστάτευε καθώς είναι πολύ ισχυρή στο Βέλγιο. Μιλώντας στον Alpha, ο δημοσιογράφος δήλωσε ότι είναι σαφές πως η πολύκροτη υπόθεση αφορά τόσο το Κατάρ, όσο και το Μαρόκο. Για τον Μπερτί η βουλευτική ασυλία της Εύας Καϊλή αποτελεί «κλειδί» στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς θα μπορούσε να «φρενάρει» τις έρευνες για τις κινήσεις του Κατάρ και του Μαρόκο. Για αυτό και είναι πολύ σημαντικές οι αποφάσεις των δικαστικών Αρχών. Αυτό μάλιστα που φαίνεται να «έκαψε» την Εύα Καϊλή και να οδήγησε στη σύλληψή της, όπως εξήγησε ο Κριστόφ Μπερτί, ήταν το τηλεφώνημα στον πατέρα της για να απομακρύνει τα χρήματα. Αυτός φέρεται να είναι ο βασικός λόγος που η Ελληνίδα πολιτικός οδηγήθηκε στην φυλακή, σε συνδυασμό φυσικά με το γεγονός ότι δεν έπεισε τις Αρχές για το ότι δεν γνώριζε για τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της και την προέλευσή τους. Ο Μπερτί υποστήριξε ακόμη ότι η Εύα Καϊλή προφανώς βρέθηκε μπλεγμένη στο κύκλωμα λόγω του συντρόφου της, του Φραντσέσκο Τζιόρτζι, που ήταν ο βοηθός του Αντόνιο Παντσέρι, του ανθρώπου που κινούσε τα νήματα μεταξύ Κατάρ-Μαρόκου-Ευρωκοινοβουλίου. «Για τον Παντσέρι, ήταν σημαντικό για τη “δουλειά του” για τη βοήθεια του Κατάρ και του Μαρόκου. Θεωρώ ότι η Εύα Καϊλή χρησιμοποιήθηκε, πιθανώς, από τον σύντροφό της και τον Παντσέρι», λέει χαρακτηριστικά. Ανέφερε ακόμη ότι για το κύκλωμα του Παντσέρι ήταν πολύ σημαντικό να αποσπά θετικές τοποθετήσεις και ψήφους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πτέρυγα των σοσιαλιστών. Ειδήσεις σήμερα Λέσβος: «Ακούμε τη γη να μουγκρίζει χωρίς να κουνιέται», λένε οι κάτοικοι Βέροια: Νέο βίντεο με τις κινήσεις της 29χρονης αφότου έριξε το βρέφος στο φράγμα του Αλιάκμονα Οι ερωτικές σκηνές στο Χόλιγουντ – Πώς γυρίζονται και τι έχει να αντιμετωπίσει ένας ηθοποιός BEST OF NETWORK 07.01.2023, 15:00 07.01.2023, 16:55 30.12.2022, 10:51 07.01.2023, 20:45 07.01.2023, 20:47 07.01.2023, 15:36

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )