Άννα Ευθυμίου: Τι απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ για τις αμοιβές της από τον ΕΦΚΑ

Αναλυτικές απαντήσεις σχετικά με τις αμοιβές που έλαβε ως δικηγόρος από τον ΕΦΚΑ το διάστημα που είναι βουλευτής δίνει με ανάρτησή της στο Facebook η Άννα Ευθυμίου. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι είναι κατ΄αποκοπή δικηγόρος του ΙΚΑ και το ΕΦΚΑ από το 2008 με σχέση εντολής προσθέτοντας ότι «τόσο η νομική μου άποψη όσο και η άποψη έγκριτων νομικών στους οποίους είχα απευθυνθεί εγκαίρως όταν είχα εκλεγεί βουλευτής είναι ότι η σχέση εντολής δεν εμπίπτει στο συνταγματικό ασυμβίβαστο. Ωστόσο, έκρινα ότι έπρεπε να χειριστώ μόνο όσες υποθέσεις μου είχαν ήδη ανατεθεί και αυτό έκανα από τότε που έγινα βουλευτής και εντεύθεν και για όσες υποθέσεις είχα ήδη εντολή ανάθεσης». Σημειώνει, δε, μετά τη σχετική καταγγελία του Παύλου Πολάκη ότι είχε αναφερθεί στη σχέση της με τον ΕΦΚΑ από τις 15 Φεβρουαρίου σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τότε δεν ζήτησε καμία διευκρίνιση. Η ανάρτηση της Άννας Ευθυμίου ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ κ. ΠΟΛΑΚΗ Η ανάρτηση του κ. Πολάκη είναι απολύτως ανακριβής και μάλιστα σε ύφος ανεπίτρεπτο που προσβάλει βάναυσα την προσωπικότητά μου και το ήθος μου. Αν έκανε τον κόπο να ερευνήσει σε βάθος τα στοιχεία που παραθέτει και με αφορούν, θα αντιλαμβανόταν το ανυπόστατο των ισχυρισμών του. Είμαι κατ’ αποκοπή δικηγόρος του ΙΚΑ και ήδη ΕΦΚΑ από το 2008 δυνάμει της με αριθμό 12720/29-09-2008 απόφασης του Διοικητή του πρ. ΙΚΑ και ήδη ΕΦΚΑ. Η σχέση είναι σχέση εντολής. ΕΝΩ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑ ΤΟ 2019. Δεν μετέχω και δεν έχω ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΣΗ με εταιρεία του Δημοσίου υπό ΚΑΜΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ. Δεν έχω συνάψει ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ με το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή εταιρεία του Δημοσίου όσο είμαι βουλευτής. Κανένα συγγενικό μου πρόσωπο τουλάχιστον α’ βαθμού δε μετέχει σε εταιρεία που συνάπτει συμβάσεις με το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (όπως ΟΤΑ ή Νοσοκομεία) όσο είμαι βουλευτής. Είμαι ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΗ και εργάζομαι ως δικηγόρος ασκώντας με συνέπεια το επιστημονικό μου λειτούργημα. Δεν έχω δανεισμό από τραπεζικά ιδρύματα απλά τυγχάνω εγγυήτρια σε στεγαστικό δάνειο του συζύγου μου και σε δάνειο των γονιών μου πριν γίνω βουλευτής. ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΜΟΣΤΟ ΟΡΟ ΠΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο κ. ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΟΥΩ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ. ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΩ, ΓΙΑΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑ ΝΟΜΙΜΩΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ: 1)Είμαι κατ’ αποκοπή δικηγόρος του ΙΚΑ και ήδη ΕΦΚΑ από το 2008 δυνάμει της με αριθμό 12720/29-09-2008 απόφασης του Διοικητή του πρ. ΙΚΑ και ήδη ΕΦΚΑ. Η σχέση είναι σχέση εντολής. Στην αρχή ήμουν με σχέση εντολής στο Ταμείο Είσπραξης του πρ. ΙΚΑ το οποίο στη συνέχεια έγινε Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών – Κ.Ε.Α.Ο. Ομοίως, είμαι κατ’ αποκοπή δικηγόρος του ΟΑΕΕ και ήδη ΕΦΚΑ από το 2009 δυνάμει της αντίστοιχης απόφασης του Διοικητή του πρ. ΟΑΕΕ και ήδη ΕΦΚΑ.. Τα δύο αυτά ταμεία, δηλαδή ΙΚΑ και ΟΑΕΕ ενοποιήθηκαν ως ΕΦΚΑ από 01-01-2017. 2) Τόσο η νομική μου άποψη όσο και η άποψη έγκριτων νομικών στους οποίους είχα απευθυνθεί εγκαίρως όταν είχα εκλεγεί βουλευτής είναι ότι η σχέση εντ ολής δεν εμπίπτει στο συνταγματικό ασυμβίβαστο. Ωστόσο, έκρινα ότι έπρεπε να χειριστώ μόνο όσες υποθέσεις μου είχαν ήδη ανατεθεί και αυτό έκανα από τότε που έγινα βουλευτής και εντεύθεν και για όσες υποθέσεις είχα ήδη εντολή ανάθεσης. 3)Λόγω της βουλευτικής μου ιδιότητας, επειδή ήμασταν μόνο δύο (2) δικηγόροι στο ΚΕΑΟ και ο όγκος των κατ’ αποκοπήν δικαστηρίων που χειριζόμασταν πολύ μεγάλος, έπρεπε να γίνει μία διαχείριση της κατάστασης ως προς την εκπροσώπηση του ΚΕΑΟ ενώπιον των Δικαστηρίων, προκειμένου να μην απωλέσει αυτό δικαιώματα και έτσι ζημιωθεί. 4)Έτσι, από τον Δεκέμβριο του 2019 όλες οι νέες υποθέσεις για μικρό χρονικό διάστημα ανατέθηκαν στους νομικούς του ΕΦΚΑ που έχουν έμμισθη και μόνιμη σχέση με αυτόν, δηλαδή στη νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ. Αυτό είναι πασίδηλο γεγονός και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το ίδιο έγινε και για τις υποθέσεις του ΟΑΕΕ, ο όγκος των οποίων όλα τα χρόνια ήταν πολύ μικρότερος σε σχέση με το ΚΕΑΟ. 5) Επομένως, χειριζόμουν μόνο όσες υποθέσεις μου είχαν ανατεθεί μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. 6) Από την άνοιξη του 2020 έλαβαν εντολή από τον ΕΦΚΑ για την εκπροσώπηση του ΚΕΑΟ και εν γένει του ΕΦΚΑ και άλλοι δικηγόροι για να χειριστούν τις υποθέσεις του και αυτοί κατ’ αποκοπή, ώστε να υπάρξει διάδοχη κατάσταση στις νέες δικαστικές υποθέσεις. Και αυτό είναι πασίδηλο γεγονός και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. 7)Ήδη τότε έδωσα ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεών μου στους δικηγόρους αυτούς που δεν είχα αρχίσει να χειρίζομαι πρωτοδίκως αλλά είχα λάβει από πιο παλιά την εντολή εκπροσώπησης. Κρίθηκε ότι μπορώ να εκπροσωπήσω τον ΕΦΚΑ σε παλιές υποθέσεις μου που έχω χειριστεί πρωτοδίκως και να συνεχίσω να τις χειρίζομαι μέχρι και τον δεύτερο βαθμό ενώπιον των Δικαστικών Αρχών. 9) Επομένως, όλες οι αμοιβές αυτές αφορούν υποθέσεις που μου ανέθεσε ο ΕΦΚΑ την εντολή εκπροσώπησης ΠΡΙΝ ΑΠΟΚΤΗΣΩ τη βουλευτική ιδιότητα και τις χειρίστηκα πρωτοδίκως και συνέχισα να τις χειρίζομαι ως και το δεύτερο βαθμό. 10) Η αμοιβή μου για κάθε υπόθεση είναι απολύτως κοστολογημένη με βάσει την ελάχιστη αμοιβή για τις παραστάσεις των δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων για τη σύμπραξη τους σε εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις, όπως προβλέπουν οι οικείες διατάξεις και καθορίζονται στον πίνακα αμοιβών που είναι συνημμένος στην αντίστοιχη ΚΥΑ. Για την αμοιβή μου κόβω γραμμάτια είσπραξης από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που αντιστοιχεί στην κάθε υπόθεση και δεν αφήνει κανένα περιθώριο πρόσθετου κέρδους πλην αυτού που ορίζεται από τον παραπάνω πίνακα ελάχιστων αμοιβών. Οι αμοιβές μου για τις παραπάνω υποθέσεις βαίνουν συνεχώς μειούμενες. Συγκεκριμένα, απαντώ στα στοιχεία που παραθέτει ο κ. Πολάκης: Νοέμβριος 2019: 13.737 Ευρώ + 3.296,88 Ευρώ ΦΠΑ Δεκέμβριος 2019: 9.904 Ευρώ + 2.376,96 Ευρώ ΦΠΑ Έτος 2020: 17.350 Ευρώ + 4.589,60 Ευρώ ΦΠΑ Έτος 2021: 12.138 Ευρώ + 2.923,22 Ευρώ ΦΠΑ Έτος 2022: 9.580 Ευρώ + 2.299,20 Ευρώ ΦΠΑ Επομένως, η συνολική αμοιβή μου για το παραπάνω χρονικό διάστημα ανέρχεται στο ποσό των 62.709 Ευρώ. Φυσικά, το ΦΠΑ δεν προσμετράται στην αμοιβή αλλά αποδίδεται στην ΕΦΟΡΙΑ και δεν έχω ΚΑΜΙΑ οφειλή στην εφορία. Όλα τα στοιχεία τα παραθέτω συνημμένα. Τα εντάλματα πληρωμής που ανάρτησε ο κ. Πολάκης συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ και δικαστικά έξοδα τα οποία προκατέβαλα εγώ με δικές μου δαπάνες (π.χ. έξοδα πληρωμής συμβολαιογράφου για λήψη αντιγράφων από πίνακες κατάταξης αναγκαστικής εκτέλεσης), τα οποία εύλογα ΔΕΝ αποτελούν αμοιβή. Ομοίως, δύο εξ αυτών περιλαμβάνουν συνολική αμοιβή ύψους 18.068,04 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ και 4.325,55 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ για παρασχεθείσες υπηρεσίες μου για ολόκληρο το 2019 χωρίς να προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα, και σημειωτέον μέχρι και τον Ιούλιο του 2019 δεν ήμουν βουλευτής. Ειδικότερα, παραθέτω πίνακες αμοιβής για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, τους οποίους καταθέτω στο λογιστήριο του ΕΦΚΑ, προκειμένου να λάβω την αναγραφόμενη αμοιβή. Σε αυτούς αποτυπώνονται όλες μου οι υποθέσεις και το ύψος της αμοιβής μου ανά υπόθεση. Αναγράφονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των δικογράφων και όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει στα δικαστήρια, για να διαπιστώσει ότι ανάγονται σε υποθέσεις που μου ανατέθηκαν πρωτοδίκως και συνέχισα μέχρι τον δεύτερο βαθμό. Θεωρώ ότι αν γινόταν οποιαδήποτε σοβαρή έρευνα από τον κ. Πολάκη, δε θα υπέπεφτε στο λάθος αυτής της ανάρτησης. Ως εκ τούτο, ελπίζω και πιστεύω ότι μετά τα στοιχεία που παραθέτω και ο κάθε κακοπροαίρετος θα πειστεί. ΣΗΜΕΙΩΝΩ ΟΤΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ, ΔΙΟΤΙ ΤΙΜΗΣΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΟΥ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΜΙΣΘΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΑΡΝΗΘΗΚΑ. Η ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΟΥ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΘΕΤΙΚΗ. ΕΧΩ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΣΣΟΝΤΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. ΔΕΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΚΑ ΚΑΜΊΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ Η ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2008, ΠΑΡΕΜΕΙΝΑ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΕΝΩ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2019. ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΚΑ. ΟΥΤΕ ΕΒΑΛΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΣ ΠΡΙΝ ΒΓΩ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. ΤΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑ ΕΓΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΕΝ ΕΜΠΊΠΤΕΙ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ. Αποτελεί έκπληξη για μένα ότι με τον κ. Πολάκη μετέχουμε στην ίδια επιτροπή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και στις 15-02-2022 σε επεξεργασία νομοσχεδίου που αφορούσε τη λειτουργία του ΕΦΚΑ με φυσική μου παρουσία στην παραπάνω επιτροπή τοποθετήθηκα σχετικά με τη σχέση μου με συνδέει με τον ΕΦΚΑ ως εξής: «… αποτελώ κομμάτι του ΕΦΚΑ ως συνεργαζόμενη από το Δεκέμβριο του 2008, τότε με το Ταμείο Είσπραξης Εσόδων, μετά με το ΚΕΑΟ και στην ουσία, οργάνωσα τη Νομική Υπηρεσία ήταν το πρώτο ΚΕΑΟ απόδοση της Θεσσαλονίκης, η σχέση μου, όμως, συνεχίζει μέχρι σήμερα συνεργασίας και με νομολογία πολύ σημαντική έναντι των τραπεζών για να μπουν χρήματα στα ταμεία του ΕΦΚΑ. Είδα, ότι έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας κάποια παραπολιτικά σε σχέση με τις σχέσεις μου με τον ΕΦΚΑ. Πλήρως ψευδή, ανυπόστατα στα στοιχεία που δίνουν, έχω καταθέσει και έχω απαντήσει με επιστολή σε κάποια από αυτά – θα την καταθέσω μετά στα Πρακτικά της Επιτροπής – όπως επίσης έχω ενημερώσει αρμοδίως και το Γραφείο του Πρωθυπουργού. Αν θέλει κάποιος, ο οποιοσδήποτε επ’ αυτού, ας το κάνει ενυπόγραφα, για να μπορώ να απαντήσω και εγώ με πολιτικό και νομικό τρόπο». Επομένως, ΔΕΝ ΚΡΥΦΤΗΚΑ. Όμως, τότε ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ή ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΚΑΝΕΙΣ από καμία παράταξη και δε ζήτησε πρόσθετα στοιχεία, τα οποία σήμερα παραθέτω λεπτομερώς. Προέβη στη ενέργεια αυτή, αφού είχα αρμοδίως ενημερώσει την παράταξή μου, ως όφειλα, ώστε να τελεί σε γνώση τους η κακόβουλη συμπεριφορά κάποιων κατευθυνόμενων κύκλων σε βάρος μου. ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΒΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ. Σε δεύτερη ανάρτησή της, δε, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας παραθέτει τα αντίστοιχα αποδεικτικά (πίνακες αμοιβών, τιμολόγια) προς στοιχειοθέτηση των λεγόμενών της. «Για όποιον, όμως, ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες, θα βρίσκονται στη διάθεση του – πάντα με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων – για να διασταυρώσει την αλήθεια των ισχυρισμών μου. Σημειώνω ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεων αυτών είναι αντιδικίες με τραπεζικά ιδρύματα» καταλήγει η κυρία Ευθυμίου.

