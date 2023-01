Γιάννης Οικονόμου: Η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της «Η Ελλάδα είναι σε απόλυτη ετοιμότητα, απόλυτη αποτελεσματικότητα να αντιδράσει απέναντι σε κάθε πρόκληση και απειλή» Απαντήσεις στην επιθετική ρητορική της Τουρκίας όπως αυτή εκφράστηκε τα τελευταία 24ωρα έδωσε το πρωί της Κυριακής (8/1) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Όπως ξεκαθάρισε «η Ελλάδα, δεν δέχεται υποδείξεις και απειλές για τον τρόπο με τον οποίο θα ασκήσει την εξωτερική της πολιτική, την πολιτική για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα». «Η Ελλάδα δεν είναι χώρα που απειλεί, ούτε απειλείται ούτε εκφοβίζεται. Ταυτόχρονα, είμαστε ανυποχώρητοι σε ό,τι αφορά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Ελλάδα είναι σε απόλυτη ετοιμότητα, απόλυτη αποτελεσματικότητα να αντιδράσει απέναντι σε κάθε πρόκληση και απειλή» πρόσθεσε ο κ. Οικονόμου σχολιάζοντας δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλων στελεχών της κυβέρνησης της Τουρκίας. Αναφερόμενος, δε, στις γεωτρήσεις στην Κρήτη ο κ. Οικονόμου τόνισε στον ΣΚΑΪ ότι «ο σχεδιασμός μας για τις γεωτρήσεις προχωρά. Είναι ένα σχέδιο βασισμένο στο διεθνές δικαιο, καλά μελετημένο, ζυγισμένο, για να επιτρέψει στη χώρα να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα προκειμένου να αυξήσουμε τον πλούτο μας. Η Ελλάδα σήμερα είναι μία χώρα πολύ ισχυρή. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpmmawqivhsx) Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για την αύξηση του κατώτατου μισθού και σημείωσε ότι «σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι ούτε προσχηματική ούτε αμελητέα. Ο πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη για αύξηση των μισθών και των αποδοχών των ανθρώπων που αμείβονται με το κατώτατο όριο. Όπως αντιλαμβάνεται συνολικά η κυβέρνησή μας. Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης περιόδου είναι να συγκλίνουμε τους μισθούς και τα εισοδήματα με τον μέσο όρο της Ε.Ε. Το στοίχημα της επόμενης περιόδου είναι να αυξήσουμε τους μισθούς και τα εισοδήματα για όλους τους Έλληνες». Παράλληλα επισήμανε ότι «η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι κάθε δυνατότητα που δίνει η οικονομία αξιοποιείται για να στεκόμαστε στο πλευρό της κοινωνίας. Οι Έλληνες πολίτες έχουν εμπεδώσει στην καθημερινότητά τους ότι πληρώνουν λιγότερους φόρους, μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές. Εμπεδώνουν μία πολιτική που αξιοποιεί κάθε πλεονέκτημα, κάθε θετικό αποτέλεσμα της οικονομίας και επιστρέφεται πίσω ως κοινωνικό μέρισμα στους πολίτες». «Η πολιτική συνδέεται με την ανάγκη να είσαι στο πλευρό της κοινωνίας σε μία περίοδο που οι δυσκολίες δεν παύουν να είναι υπαρκτές. Δεν έχει να κάνει με τον προεκλογικό χρόνο αλλά με ένα σχεδιασμό ώστε ο πολίτης να νιώθει το κράτος στο πλευρό του όταν υπάρχει ανάγκη. Το ζητούμενο είναι να έχουμε μία πολιτική που μπορεί να παράγει πλούτο για να τον μοιράζει σωστά στους ανθρώπους, όχι να διευρύνει αδιέξοδα και να φορτώνει μεγαλύτερα βάρη στις πλάτες της κοινωνίας. Στόχος της επόμενης περιόδου είναι να αυξήσουμε τα εισοδήματα, τις απολαβές των ανθρώπων», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ερωτηθείς, τέλος, για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, ο Γιάννης Οικονόμου απάντησε ότι «ο πρωθυπουργός είχε πει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και μένει συνεπής σε αυτή του τη δέσμευση. Από την άνοιξη και μετά,με βάση τον χαρακτήρα των εκλογικών αναμετρήσεων, με βάση το τοπίο και τον χρόνο, είναι πολύ πιθανό να έχουμε τις εκλογικές διαδικασίες. Οτιδήποτε από την άνοιξη και μετά ταυτίζεται με την εξάντληση της τετραετίας». Ειδήσεις σήμερα: Βασίλης Τόπαλος: «Είναι έγκλημα αν τον έβαλαν να κάνει σπάρινγκ» λέει προπονητής πυγμαχίας Τι φέρνει η υποχρεωτική διασύνδεση των ταμειακών με τα POS Λάκης Γαβαλάς: Αποκάλυψε πώς απέκτησε τον σεβασμό των άλλων όταν ήταν στη φυλακή BEST OF NETWORK 07.01.2023, 15:00 08.01.2023, 09:01 03.01.2023, 13:53 08.01.2023, 09:54 08.01.2023, 09:55 08.01.2023, 09:30

