Διαψεύδει το Λιμενικό δημοσιεύματα τουρκικών ΜΜΕ για επεισόδιο ανοιχτά της Λέσβου Ο τουρκικός Τύπος ισχυρίζεται ότι η ελληνική ακτοφυλακή αποπειράθηκε να παρενοχλήσει τουρκικό αλιευτικό σκάφος – Το Λιμενικό υπογραμμίζει ότι τα πλάνα είναι παλιά Μηνάς Τσαμόπουλος 08.01.2023, 17:40 UPD: 08.01.2023, 17:45 Συνεχίζονται τα προκλητικά τουρκικά δημοσιεύματα και οι ισχυρισμοί περί… παρενοχλήσεων από την Αθήνα τη στιγμή που η Άγκυρα ασκεί καθημερινά εμπρηστική πολιτική, κάνοντας το άσπρο μαύρο. Αυτήν τη φορά, ο τουρκικός Τύπος ισχυρίζεται ότι η ελληνική ακτοφυλακή ήταν εκείνη που αποπειράθηκε να παρενοχλήσει τουρκικό αλιευτικό σκάφος στα νερά του Βορείου Αιγαίου, κάτι που διαψεύδει το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα τονίζοντας ότι τα πλάνα δεν είναι σημερινά αλλά παλιά. Πηγές του Λιμενικού Λέσβου, από την πλευρά τους, επισημαίνουν ότι δεν είχαν την παραμικρή ενημέρωση και πως πρόκειται για κίνηση προβοκάτσιας. Ισχυρίζονται ότι πλησιάζοντας το τουρκικό αλιευτικό σκάφος, η Ελληνική Ακτοφυλακή πέταξε αρχικά πέτρες και στη συνέχεια άνοιξε πυρ. Επικαλούνται πηγές, σύμφωνα με τις οποίες, στο Αιγαίο μεταξύ Μπαλίκεσίρ και Κιουτσιούκουγιου στην περιοχή της Λέσβου, η ελληνική ακτοφυλακή πλησίασε σκάφος ψαράδων, οι οποίοι ψάρευαν στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Πέταξε πέτρες και στη συνέχεια άνοιξε πυρ. Μηνάς Τσαμόπουλος 08.01.2023, 17:40 UPD: 08.01.2023, 17:45 BEST OF NETWORK 08.01.2023, 12:15 08.01.2023, 13:33 03.01.2023, 13:53 08.01.2023, 09:54 08.01.2023, 09:55 08.01.2023, 15:56

