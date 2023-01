Κατρίνης για μετεκλογικές συνεργασίες: Πρωτίστως θα πρέπει να μιλήσει ο ελληνικός λαός

«Κάποιοι βιάζονται να φτιάξουν σενάρια πιθανών μετεκλογικών σχηματισμών και συνεργασιών, με βάση τις δημοσκοπήσεις ή τις επιθυμίες τους πρωτίστως, ωστόσο, θα πρέπει να μιλήσει δια της ψήφου του ο ελληνικός λαός»: το μήνυμα αυτό, έστειλε μέσω της ραδιοφωνικής συχνότητας του Real FM, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης. Ξεκινώντας όμως από το θέμα του πολιτιστικού θησαυρού της Ακρόπολης, ο Μ. Κατρίνης υπενθύμισε πως «το ΠΑΣΟΚ με την Μελίνα Μερκούρη είχαν πρωτοστατήσει στην προσπάθεια επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην φυσική τους τοποθεσία, σε πλήρη συμφωνία με ένα καθολικό αίτημα του ελληνισμού. Σήμερα και παρά τα όσα γράφονται, η διαδικασία και οι όροι “δανεισμού” των μαρμάρων είναι ακόμη θολή. Θα πρέπει, ωστόσο, να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο, όπως και μία επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, ιδίως από τη στιγμή που το κλίμα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχει αρχίσει να διαμορφώνεται θετικά και στην Μεγάλη Βρετανία». Κληθείς να σχολιάσει, στη συνέχεια, τις αποχωρήσεις ορισμένων υποψηφιοτήτων από τα ψηφοδέλτια του Κινήματος εξήγησε ότι «το πλήθος των υποψηφιοτήτων και η διαχείρισή τους αποτελούν έναν ευχάριστο “πονοκέφαλο” για ένα κόμμα, από τη στιγμή ιδίως που στο ΠΑΣΟΚ είχαμε να δούμε τέτοια φαινόμενα πολλά χρόνια. Είναι λογικό να μην εκπληρώνονται όλες οι προσδοκίες των στελεχών και να υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες απογοητεύσεις και πικρίες, κάτι βέβαια που είναι αναμενόμενο ορισμένες φορές σε μία προεκλογική περίοδο». Για τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών ο Μ. Κατρίνης αντέτεινε ότι «κάποιοι βιάζονται να φτιάξουν σενάρια πιθανών μετεκλογικών σχηματισμών και συνεργασιών, με βάση τις δημοσκοπήσεις ή τις επιθυμίες τους πρωτίστως, ωστόσο, θα πρέπει να μιλήσει δια της ψήφου του ο ελληνικός λαός. Το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει, διαχρονικά, τα διαπιστευτήριά του σε ό,τι αφορά τις έννοιες της πολιτικής ευθύνης και της σοβαρότητας. Η πολιτική σταθερότητα και η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης ακόμη και από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, επιβάλει σε αυτούς τους οποίους την επικαλούνται, να σεβαστούν το αποτέλεσμα και να στηρίξουν οποιαδήποτε απόφαση λάβουν οι πολίτες, χωρίς όρους, προϋποθέσεις και ηγεμονισμούς». Και, στο «δια ταύτα», «το ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τις απαιτήσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για συγκεκριμένα πρόσωπα στη θέση του πρωθυπουργού. Το πρόγραμμά μας έχει σαφείς κόκκινες γραμμές τόσο από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όσο και από την προηγούμενη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι μνήμες της οποίας εξακολουθούν και σήμερα να παραμένουν νωπές», κατέληξε ο επικεφαλής της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ειδήσεις σήμερα Φρίκη για 23χρονη: Της έταξε δουλειά αλλά την φυλάκισε σε διαμέρισμα και την εξέδιδε Χαλάει ο καιρός από αύριο, αλλά με… ζέστη – Βροχές στα βόρεια και δυτικά, καταιγίδες στο Ιόνιο Κριστιάνο Ρονάλντο: Μένει σε σουίτα 17 δωματίων πολυτελούς ξενοδοχείου στη Σαουδική Αραβία

