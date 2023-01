Λούλα: Αντιδημοκρατική η εισβολή στο Κογκρέσο – Μηνύματα στήριξης στον Βραζιλιάνο πρόεδρο

«Ομοσπονδιακή παρέμβαση» κήρυξε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στην πρωτεύουσα, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, προκειμένου οι δυνάμεις ασφαλείας να θέσουν ξανά υπό τον έλεγχό τους την πόλη και να αποκαταστήσουν την τάξη ύστερα από την εισβολή μπολσοναριστών στο Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και άλλα κυβρνητικά κτίρια.

Παράλληλα, ευθύνες στον Μπολσονάρου και τα κόμματα που τον στήριξαν φαίνεται πως αποδίδει ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας για τα σημερινά γεγονότα στη Μπραζίλια.

Ειδικότερα, ο Λούλα σε μήνυμά του στο Twitter έγραψε: «Εκμεταλλεύτηκαν τη σιωπή της Κυριακής, όταν ακόμα συγκροτούσαμε την κυβέρνηση, για να κάνουν αυτό που έκαναν. Και ξέρετε ότι υπάρχουν αρκετές ομιλίες του πρώην προέδρου που ενθαρρύνουν αυτό το ενδεχόμενο. Και αυτό είναι επίσης ευθύνη του ιδίου και των κομμάτων που τον στήριξαν».

Aproveitaram o silêncio do domingo, quando ainda estamos montando o governo, para fazer o que fizeram. E vocês sabem que existem vários discursos do ex-presidente estimulando isso. E isso também é responsabilidade dele e dos partidos que sustentaram ele.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας γνωστοποίησε ότι παρακολούθησε από την τηλεόραση όσα συνέβησαν στην Μπραζίλια, καθώς είχε μεταβεί στην Araraquara, προκειμένου να δείξει την αλληλεγγύη του στις οικογένειες που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις.

Αποκαλώντας τους εισβολείς φασίστες, ο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι πιστεύει πως υπήρχε έλλειψη ασφάλειας. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η δημοκρατία εγγυάται το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, αλλά απαιτεί επίσης από τους ανθρώπους να σέβονται τους θεσμούς. Αυτό που έκαναν σήμερα είναι πρωτοφανές στην ιστορία της χώρας. Γι’ αυτό πρέπει να τιμωρηθούν».

Quem fez isso será encontrado e punido. A democracia garante o direito de livre expressão, mas também exige que as pessoas respeitem as instituições. Não tem precedente na história do país o que fizeram hoje. Por isso devem ser punidos.

Στην Μπραζίλια επικράτησε χάος μετά την εισβολή των μπολσοναριστών στο Κογκρέσο. Στη ράμπα του προεδρικού μεγάρου Πλανάλτο, όπου την περασμένη Κυριακή ο Λούλα παρέλαβε τα σύμβολα της προεδρίας του, έφιπποι αστυνομικοί προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να απομακρύνουν τους διαδηλωτές. Στην Πλατεία των Τριών Εξουσιών, μπολσοναριστές οπλισμένοι με ρόπαλα έριξαν έναν αστυνομικό από το άλογό του και τον χτύπησαν.

Ένα ελικόπτερο έριχνε βομβίδες κρότου-λάμψης στους διαδηλωτές που είχαν καταλάβει τη στέγη του Κογκρέσου.

Μια τοπική δημοσιογραφική ένωση ανέφερε ότι πέντε δημοσιογράφοι δέχτηκαν επίθεση. Μεταξύ αυτών και ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου που τον χτύπησαν και του έκλεψαν όλο το υλικό του.

Αρκετοί πολιτικοί, αξιωματούχοι και αρχηγοί κρατών έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον πρόεδρο της Βραζιλίας για την κατάσταση στη Μπραζίλια.

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία», έγραψε στο Twitter ο επιτετραμμένος των ΗΠΑ στην Μπραζίλια Ντάγκλας Κόνεφ. «Καταδικάζουμε σθεναρά τις επιθέσεις στους θεσμούς της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας στην Μπραζίλια, που είναι επίσης επίθεση εναντίον της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τέτοιες ενέργειες», πρόσθεσε. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Μπραζίλια κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή «μέχρι νεωτέρας».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο Twitter, καταδίκασε επίσης την επίθεση.«Την απόλυτη καταδίκη μου για την επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς της Βραζιλίας. Πλήρης υποστήριξη στον Πρόεδρο Λούλα, που εκλέχθηκε δημοκρατικά από εκατομμύρια Βραζιλιάνους μέσω δίκαιων και ελεύθερων εκλογών», έγραψε.

My absolute condemnation of the assault on the democratic institutions of Brazil.

Full support for President @LulaOficial Da Silva, democratically elected by millions of Brazilians through fair and free elections.

— Charles Michel (@CharlesMichel) January 8, 2023