Μητσοτάκης: Τι έκανε η κυβέρνηση για την ανεργία, τις γυναίκες και τις νέες οικογένειες το 2022

Στις πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης γα τους νέους, τις γυναίκες και τις νέες οικογένειες μέσα στο 2022, επέλεξε να αφιερώσει το σημερινό του κείμενο που ανήρτησε στο Facebook, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους, την αύξηση του κατώτατου μισθού, την ενίσχση της εκπαίδευσης, την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βία, τις συντάξεις και την επιλογή μεγάλων στούντιο του Χόλιγουντ να προχωρήσουν σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές στην Ελλάδα. Αναλυτικά, στην ανάρτηση που συνοδεύεται από μια φωτογραφία με τα Λευκά Όρη της Κρήτης, έγραψε: «Συνήθως τις Κυριακές κάνουμε μία (το ξέρω, όχι πολύ σύντομη!) ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Σήμερα όμως, καθώς αφήνουμε πίσω μας την περίοδο των γιορτών, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά που επιλεκτικά ξεχωρίζω από όσα έγιναν μέσα στο 2022. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο σύντομος μπορώ, και φυσικά δεν σκοπεύω να σας γράψω για όλα τα πεπραγμένα του 2022, αφού δεν νομίζω πως έχω το δικαίωμα να καταχραστώ σε τέτοιο βαθμό το χρόνο σας. Γι’ αυτό δεν θα σταθώ στους δείκτες της οικονομίας, στους οποίους οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι η θετική έκπληξη στην Ευρώπη, αλλά θα εστιάσω περισσότερο στις πολιτικές υπέρ των νέων, των γυναικών και των νέων οικογενειών, στην προσπάθεια που κάνουμε να αλλάξουμε τη ζωή των πολιτών προς το καλύτερο. Ελπίζω πραγματικά να σας φανεί ενδιαφέρον. Θέλω να ξεκινήσω με τις πρωτοβουλίες μας για τους νέους εργαζόμενους. Η ανεργία στους νέους ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα που δημιούργησε η δεκαετής κρίση. Είναι σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη νέα γενιά να ξεκινήσει τον εργασιακό του βίο. Το «πρώτο ένσημο» που ψηφίσαμε το 2021 και έκανε πρεμιέρα το 2022, αφορά νέους 18-29 ετών που δεν είχαν προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας, και έχει στόχο να τους βοηθήσει να βρουν την πρώτη τους δουλειά. Με το «πρώτο ένσημο», κάθε νέα θέση με σύμβαση πλήρους απασχόλησης επιδοτείται με 3.600 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο. Από αυτά, τα 1.800 ευρώ καταβάλλονται από το κράτος απευθείας στους νεοπροσλαμβανόμενους ενισχύοντας το εισόδημά τους, ενώ 1.800 ευρώ καταβάλλονται στον εργοδότη για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης. Είχαμε επίσης τη διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα συμπληρωθεί με τρίτη αύξηση φέτος τον Απρίλιο. Ένα ακόμη «επαναστατικό αυτονόητο» που συνέβη το 2022 ήταν η εφαρμογή από το καλοκαίρι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ξεκινώντας από τις μεγάλες επιχειρήσεις, με σκοπό να μπει φρένο στην καταστρατήγηση των ωραρίων και στις απλήρωτες υπερωρίες. Το 2022 ξεκίνησε και η εισαγωγή της ανταποδοτικότητας στις επικουρικές συντάξεις, η δημιουργία δηλαδή του «ατομικού κουμπαρά» για κάθε νέο ασφαλισμένο που εισέρχεται στην αγορά εργασίας από το 2022 και μετά. Πρόκειται για μία επαναστατική αλλαγή για τη χώρα μας, που εξασφαλίζει υψηλότερες και εγγυημένες συντάξεις, και δίνει στους ασφαλισμένους τον έλεγχο της σύνταξής τους. Ήδη έχουν εγγραφεί στο ΤΕΚΑ 150.000 νέοι που βρήκαν για πρώτη φορά δουλειά, οι οποίοι πλέον ξέρουν ότι οι δικές τους εισφορές χρηματοδοτούν τη δική τους σύνταξη. Θα παραμείνω στο θέμα της απασχόλησης, ξεχωρίζοντας τα εξαιρετικά αποτελέσματα που είχε η μετατροπή του πρώην ΟΑΕΔ σε ένα σύγχρονο οργανισμό απασχόλησης. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, όπως πλέον ονομάζεται, δεν είναι πια ένας «οργανισμός επιδομάτων», αλλά ενδυναμώνει με νέες δεξιότητες τους άνεργους, παρέχει επαγγελματική κατάρτιση μέσω συμπράξεων με εταιρίες όπως η Microsoft, η Amazon, η Cisco και η Google, επιβραβεύει όσους πραγματικά αναζητούν εργασία, ενώ το 2022 προσέφερε 95.000 ευκαιρίες απασχόλησης. Παράλληλα, μέσω του «Ελλάδα 2.0», ξεκίνησε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζόμενων και ανέργων που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Συνολικά έχει προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ και αφορά την κατάρτιση 500.000 πολιτών σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Το 2022 επίσης θεσμοθετήσαμε το πρόγραμμα «Σπίτι μου», με συνολικά 140.000 ωφελούμενους έως 39 ετών και οικονομικά ευάλωτους συμπολίτες μας, ως ανάχωμα στα ακριβά ενοίκια και τις υψηλές τιμές ακινήτων. Η προσιτή στέγη είναι, άλλωστε, μία από τις προτεραιότητες μας και για το 2023. Στο πεδίο της εκπαίδευσης, αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία το 2022 έφτασαν τα 120 (το 2019 ήταν μόλις 60), και σήμερα 30.000 μαθητές μας φοιτούν σε ποιοτικές, δημόσιες, δωρεάν εκπαιδευτικές δομές που προάγουν την αριστεία και την εκπαιδευτική καινοτομία. Ενισχύσαμε επίσης την επαγγελματική εκπαίδευση με έμφαση σε τομείς υψηλής ζήτησης. Ιδρύσαμε 24 Πρότυπα ΕΠΑΛ, 15 Πειραματικά Δημόσια ΙΕΚ και 10 Θεματικά Δημόσια ΙΕΚ. Ακόμη, επεκτείναμε το Ολοήμερο Σχολείο στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, ώστε να τελειώνει στις 17:30 αντί στις 16:00 με προαιρετική τη συμμετοχή. Πιστεύω ότι, μαζί με την καθολική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από 4 ετών, την αύξηση των voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς, τις «νταντάδες της γειτονιάς» και τους 120 νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε επιχειρήσεις, απλώνουμε σταδιακά ένα δίχτυ υποστήριξης των εργαζόμενων γονιών, πρωτίστως της εργαζόμενης γυναίκας που είναι αλήθεια ότι σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος στην οικογένεια. Και βέβαια, φέτος επεκτείναμε τη χρονική διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από τους 6 στους 9 μήνες. Μας έχει απασχολήσει πολύ η ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία, και έχουμε κάνει πολλά βήματα για να την καταπολεμήσουμε: Αυξήσαμε τα επιχειρησιακά γραφεία ενδοοικογενειακής βίας της Αστυνομίας, εντάξαμε τα προγράμματα σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, κάναμε αυστηρότερες τις ποινές στον ποινικό κώδικα, θέσαμε σε εφαρμογή ένα χρήσιμο εργαλείο εκτίμησης επικινδυνότητας, το panic button, την εργασιακή και νομική υποστήριξη των θυμάτων αλλά και το σχέδιο για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των ανηλίκων. Ενθαρρύναμε τα θύματα να λύσουν τη σιωπή τους και είναι ενδεικτικό ότι το πρώτο δεκάμηνο του 2022 έγιναν 9.192 κλήσεις στο 15900 και 9.515 στην ΕΛΑΣ – σχεδόν διπλάσιες από αυτές που έγιναν στο 12μηνο του 2019. Η κοινωνία πλέον μιλά και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Ένα χρόνο λειτουργίας μετράει και το «Σπίτι του Παιδιού». Είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα σοβαρών εγκλημάτων μπορούν να καταθέτουν σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Η εξέταση γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένο ψυχολόγο και σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, μία πρακτική που μειώνει την πιθανότητα να χρειαστούν περισσότερες συνεντεύξεις από το ήδη τραυματισμένο παιδί. Από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης το περασμένο έτος, ένα από τα πιο σημαντικά για μένα ήταν η εκκαθάριση του συνόλου των εκκρεμών κύριων συντάξεων. Ήταν το αυτονόητο που δεν είχε γίνει για πολλά χρόνια. Το οφείλαμε στους συνταξιούχους μας, οι οποίοι έπρεπε να περιμένουν κατά μέσο όρο 1,5 χρόνο (!) για να πάρουν τη σύνταξή τους. Είναι, ελπίζω, ένα βήμα για να ξαναχτίσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη. Ώστε να ξέρει ο κάθε πολίτης ότι το κράτος τον σέβεται. Σήμερα λοιπόν, οι νέες αιτήσεις εκδίδονται σε μόλις 2 μήνες, ενώ εντός του 2023 θα εκκαθαριστούν και όλες οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Το 2022 ξεκίνησε και το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου «Φώφη Γεννηματά» για τον καρκίνο του μαστού. Μέχρι το 2022 η Ελλάδα δεν είχε κανένα πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον πληθυσμό. Με το Πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» για πρώτη φορά το κράτος έρχεται στον πολίτη και τον παροτρύνει να κάνει την εξέταση, ενώ διευκολύνει πολύ τη διαδικασία του ραντεβού αφού η μαστογραφία μπορεί να γίνει σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές. Σήμερα, περισσότερες από 4.000 γυναίκες έχουν διαγνωστεί έγκαιρα και ήδη κάνουν θεραπεία. Για αυτές τις γυναίκες, το ραντεβού αυτό μπορεί να τους έσωσε τη ζωή. Και αυτό είναι μόνο ένα από τα 4 προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου της πρωτοβουλίας μας «Σπύρος Δοξιάδης» που υλοποιούνται πρώτη φορά, με χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η θωράκιση του ΕΣΥ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και προγραμματικό μας στόχο για το 2023. Το 2022 λοιπόν εγκρίθηκαν οι προσλήψεις για 6.000 επαγγελματίες υγείας. Προχωρήσαμε επίσης σε μισθολογικές αυξήσεις για τους γιατρούς του ΕΣΥ αλλά και τους εργαζόμενους σε ΜΕΘ και ΕΚΑΒ, οι οποίοι ήταν η πρώτη γραμμή άμυνας στην διάρκεια της πανδημίας και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη μάχη που έδωσαν. Το 2022 ήταν και μια χρονιά στήριξης των συμπολιτών μας με αναπηρία. Καταργήσαμε την υποχρέωση επανεξέτασης για άτομα με μη αναστρέψιμες παθήσεις, καθιερώσαμε τον προσωπικό βοηθό για 2.000 ΑμΕΑ, δημιουργήσαμε τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ για την ηλεκτρονική πιστοποίηση της αναπηρίας και υλοποιήσαμε την Ψηφιακή Κάρτα Αξιοπρέπειας -ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος- ως αποδεικτικό στοιχείο για όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς οι ανάπηροι συμπολίτες μας να αναζητούν συνεχώς καινούρια πιστοποιητικά αναπηρίας για κάθε επαφή τους με το Δημόσιο. Ας ήμαστε ειλικρινείς: Ήταν μια εξοργιστική και προσβλητική ταλαιπωρία. Θα κλείσω με κάτι λίγο διαφορετικό: την προσπάθειά μας να γίνει η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός διεθνών τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών. Έχουμε αυξήσει το πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΚΟΜΕ για την παραγωγή ταινιών, τηλεοπτικών σειρών και ντοκιμαντέρ, και έχουμε απλουστεύσει το πλαίσιο επιλογής τους. Αυτή η πολιτική αποτελεί έμπρακτη στήριξη του σύγχρονου πολιτισμού – και έχει ήδη κάνει τη διαφορά: Μόνο πέρυσι είχαμε 200 παραγωγές στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές από μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ. Ωστόσο εκείνο που μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι η στήριξη της πολιτείας και μέσω του ΕΚΚ βοήθησε στην δημιουργία εξαγώγιμου ελληνικού περιεχομένου σε ξένα δίκτυα. Δύο τηλεοπτικές σειρές -Maestro και Σιωπηλός Δρόμος- και τρεις ταινίες -The Waiter, Monday, Μαγνητικά πεδία- αγοράστηκαν και θα προβληθούν από δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το Netflix, HULU και ΗΒΟ Max. Νομίζω πως ήδη έγραψα πολλά. Το 2022 ήταν ένα έτος γεμάτο προκλήσεις αλλά και βήματα προόδου για τη χώρα μας. Όλοι ξέρουμε πόσα πράγματα θα θέλαμε να βελτιωθούν στη λειτουργία του κράτους. Κάθε ένας από εσάς θα έχει παράπονα, ιδέες, προβλήματα που το κράτος θα έπρεπε να λύσει. Γι’ αυτό και στο τέλος της ημέρας, δεν είναι όσα έχουμε ήδη κάνει που μένουν στη σκέψη μου – αλλά τα πολλά που πρέπει ακόμα να γίνουν. Γι’ αυτό εργαζόμαστε κάθε μέρα. Τη φωτογραφία που συνοδεύει αυτό το μακροσκελές κείμενο την έβγαλα επιστρέφοντας από την Γαύδο την οποία επισκέφτηκα τα Θεοφάνεια. Είναι τα επιβλητικά Λευκά Όρη της Κρήτης όπως φαίνονται πάνω από τα σύννεφα. Μία μικρή υπενθύμιση της ομορφιάς της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και ελπίζω να έχετε μία πολύ όμορφη Κυριακή!» Ειδήσεις σήμερα: Βασίλης Τόπαλος: «Είναι έγκλημα αν τον έβαλαν να κάνει σπάρινγκ» λέει προπονητής πυγμαχίας Τι φέρνει η υποχρεωτική διασύνδεση των ταμειακών με τα POS Λάκης Γαβαλάς: Αποκάλυψε πώς απέκτησε τον σεβασμό των άλλων όταν ήταν στη φυλακή

