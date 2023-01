ΣΥΡΙΖΑ: Όχι σε κυβερνητική προπαγάνδα στα θέματα άμυνας λέει ο τομέας Άμυνας

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν τα μέλη του τομέα Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, οι Δρίτσας, Γ. Τσίπρας, Ρήγας και Μπαλάφας για τα θέματα Άμυνας εξαπολύοντας τα βέλη τους κατά της κυβέρνησης. Όπως λένε, μεταξύ άλλων, «αντί να συνειδητοποιήσει ότι η πολιτική του «προβλέψιμου συμμάχου» δεν λύνει προβλήματα και δεν ωφελεί τη χώρα, ανακαλύπτει ξαφνικά με «λαγό» τον αναρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας κ. Άγγελο Συρίγο ότι θα ήταν θετική εξέλιξη για τα ελληνικά συμφέροντα, να προμηθευτεί η Τουρκία πολεμικά αεροσκάφη F-16 Viper! Τι κι αν μέχρι χθες το «πάγωμα» αυτής της προμήθειας από τις ΗΠΑ προς την Τουρκία, διαφημιζόταν ως μία τεράστια επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη». «Εάν η Κυβέρνηση θέλει μία έντιμη συζήτηση στη Βουλή για την Άμυνα, εμείς είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι» δηλώνουν για να προσθέσουν ότι «εάν παρά ταύτα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας επιμείνουν στη γνωστή αλλά πλέον γελοία προπαγάνδα ότι… «για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ», εμείς είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με πραγματικά επιχειρήματα, με πραγματικά στοιχεία και με πραγματικούς αριθμούς». Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: Αμήχανη η Κυβέρνηση από τις συνεχείς αποτυχίες της και τα σκάνδαλα, επιστρατεύει και την Εθνική Άμυνα στις δημαγωγικές σκοπιμότητες προεκλογικού αποπροσανατολισμού. Αντί να προωθήσει ενιαίο σχέδιο στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων, φέρνει στη Βουλή σχέδιο νόμου αποσπασματικών διατάξεων, που μέχρι στιγμής στη δημόσια διαβούλευση έχει προκαλέσει γενικευμένη ανησυχία. Ελπίζουμε το κείμενο όταν σε λίγες μέρες κατατεθεί στη Βουλή, να είναι δραστικά διαφοροποιημένο, τουλάχιστον ως προς τις επίδικες διατάξεις του. Αντί να συνειδητοποιήσει ότι η πολιτική του «προβλέψιμου συμμάχου» δεν λύνει προβλήματα και δεν ωφελεί τη χώρα, ανακαλύπτει ξαφνικά με «λαγό» τον αναρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας κ. Άγγελο Συρίγο ότι θα ήταν θετική εξέλιξη για τα ελληνικά συμφέροντα, να προμηθευτεί η Τουρκία πολεμικά αεροσκάφη F-16 Viper! Τι κι αν μέχρι χθες το «πάγωμα» αυτής της προμήθειας από τις ΗΠΑ προς την Τουρκία, διαφημιζόταν ως μία τεράστια επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη… Αντί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος να αποκλείσει και να προστατέψει τα ευαίσθητα θέματα της αρμοδιότητάς του από τις προεκλογικές σκοπιμότητες, σε προχθεσινή ραδιοφωνική συνέντευξή του στον «Real Fm 97,8», μεταξύ άλλων, έριξε το γάντι στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. «Κάποιοι δεν έκαναν τίποτα επί τέσσερα χρόνια και τώρα μας κουνάν το δάκτυλο», είπε. Σε αυτό το κλίμα σκοπιμότητας τέλος, συντελέστηκε και το «θαύμα εξαφάνισης» του Αλέξη Τσίπρα από τις φωτογραφίες που ανάρτησαν οι Υπηρεσίες Επικοινωνίας και Εθιμοτυπίας του ΓΕΝ, για τον εορτασμό των Θεοφανίων στο λιμάνι του Πειραιά. Εάν η Κυβέρνηση θέλει μία έντιμη συζήτηση στη Βουλή για την Άμυνα, εμείς είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι. Άλλωστε, εκκρεμεί και πρέπει να δοθεί από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, σαφής απάντηση στο σοβαρότατο ερώτημα, για το εάν «νομίμως» ή όχι και για ποιο λόγο η ΕΥΠ ως παράλληλο κράτος, παρακολουθούσε τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και άλλων κορυφαίων επιτελικών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Εάν παρά ταύτα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας επιμείνουν στη γνωστή αλλά πλέον γελοία προπαγάνδα ότι… «για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ», εμείς είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με πραγματικά επιχειρήματα, με πραγματικά στοιχεία και με πραγματικούς αριθμούς. Μιλάμε με ειλικρίνεια και γενναιότητα στον ελληνικό λαό. Και μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς εξωραϊσμούς, για τα βήματα που κάναμε και παραδώσαμε έτοιμο το Πρόγραμμα αναβάθμισης του στόλου των F-16 σε Viper ή την προετοιμασία για τις φρεγάτες, καθώς και για πολλά άλλα βήματα κρίσιμης σημασίας για την Άμυνα της χώρας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα F-16 Viper είναι σήμερα τα πλέον περιζήτητα παγκοσμίως, πολεμικά αεροσκάφη. Όταν εμείς δρομολογήσαμε το Πρόγραμμα, δεν ήταν διόλου έτσι τα πράγματα. Αυτό σημαίνει σεβασμός στις ανάγκες, εξοικονόμηση πόρων και διορατικότητα. Δηλαδή, έργο ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένουμε και ελπίζουμε να επικρατήσει η γενναιότητα, η ειλικρίνεια και η ευθύνη. Καμία δημαγωγική σκοπιμότητα δεν θα γίνει ανεκτή από μας για κανένα ζήτημα και ιδιαίτερα για τα θέματα της Άμυνας. Για τις δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου, ανακοίνωση εξέδωσε και ο τομέας Άμυνας του ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως, «την ώρα που η Ελλάδα έχει ανάγκη διεθνείς συμμαχίες υποστήριξης και τις επιχειρεί με μεγάλο κόπο και κόστος, επιδιώκοντας τον αποκλεισμό της εξοπλιστικής αναβάθμισης της Τουρκίας με αμερικανικά F16, ο κ. Συρίγος – Υφυπουργός της Κυβέρνησης της ΝΔ – δηλώνει ρητά ότι: «Εμείς θέλουμε η Τουρκία να πάρει τα F16». Οι συνοδευτικές αιτιολογήσεις και δικαιολογίες εκθέτουν ακόμη περισσότερο τον ίδιο και την Κυβέρνηση. Οι περιστάσεις που ζούμε, ειδικά στα εθνικά και αμυντικά μας θέματα, δεν επιτρέπουν μια αλλοπρόσαλλη κυβερνητική φλυαρία. Η Κυβέρνηση οφείλει να πάρει άμεσα θέση και να διορθώσει εμπράκτως τη διεθνή ζημιά που προκαλούν για τη χώρα οι απερίσκεπτοι Υπουργοί της». Ειδήσεις σήμερα Φρίκη για 23χρονη: Της έταξε δουλειά αλλά την φυλάκισε σε διαμέρισμα και την εξέδιδε Χαλάει ο καιρός από αύριο, αλλά με… ζέστη – Βροχές στα βόρεια και δυτικά, καταιγίδες στο Ιόνιο Κριστιάνο Ρονάλντο: Μένει σε σουίτα 17 δωματίων πολυτελούς ξενοδοχείου στη Σαουδική Αραβία

